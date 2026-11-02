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VEGETARIANO

Polpette svuotafrigo: la ricetta con broccoli, uova e Gorgonzola DOP

Polpette di broccoli croccanti e dorate, preparate con uova e pangrattato e accompagnate da una salsa cremosa al Gorgonzola DOP. Un antipasto sfizioso che unisce verdure e gusto