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VEGETARIANO

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Polpette svuotafrigo: la ricetta con broccoli, uova e Gorgonzola DOP

Polpette di broccoli croccanti e dorate, preparate con uova e pangrattato e accompagnate da una salsa cremosa al Gorgonzola DOP. Un antipasto sfizioso che unisce verdure e gusto

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Secondo piatto
Caratteristiche: Vegetariano
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 30 minuti
Tempo di cottura: 15 minuti
Tempo di riposo: 10 minuti
Tempo totale: 55 minuti
Calorie: 280 kcal per porzione
02 novembre 2026 alle ore 14:39

Le polpette di broccoli con salsa al Gorgonzola DOP sono un antipasto sfizioso che abbina la delicatezza delle verdure al gusto intenso e cremoso del formaggio. I broccoli, frullati con uova e pangrattato, diventano un composto morbido da modellare in piccole polpette, successivamente impanate e fritte fino a ottenere una doratura croccante. 

Preparazione

1

Trasferite i broccoli cotti in un mixer, unite le uova, il pan grattato ed aggiustate di sale e pepe.

2

Frullate il composto fino ad ottenere un composto omogeneo.

3

Ricavate delle polpette con l’aiuto di un cucchiaio e dategli la forma rotonda con le mani.

4
  1. Impanatele nel pangrattato e disponetele su un piatto rivestito di carta forno. Fatele riposare in freezer 10 minuti.
5

Nel frattempo preparate la salsa al Gorgonzola DOP. In un pentolino scaldate il latte a fuoco medio, poi unite il Gorgonzola DOP.

6

Fatelo sciogliere continuando a mescolare ed aggiustate di pepe. Una volta ottenuta una salsa omogenea trasferitela in una ciotolina.

7

Fate cuocere le polpette in abbondante olio di semi fino a doratura.

8

Servitele calde con la salsa al Gorgonzola DOP.

A completare la preparazione è una salsa al Gorgonzola DOP, realizzata facendolo sciogliere nel latte caldo, che aggiunge cremosità e carattere al piatto. Da servire calde, accompagnate dalla salsa, sono ideali come antipasto o finger food.

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Alberto Lupini

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