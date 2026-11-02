Le polpette di broccoli con salsa al Gorgonzola DOP sono un antipasto sfizioso che abbina la delicatezza delle verdure al gusto intenso e cremoso del formaggio. I broccoli, frullati con uova e pangrattato, diventano un composto morbido da modellare in piccole polpette, successivamente impanate e fritte fino a ottenere una doratura croccante.
VEGETARIANO
Polpette svuotafrigo: la ricetta con broccoli, uova e Gorgonzola DOP
Polpette di broccoli croccanti e dorate, preparate con uova e pangrattato e accompagnate da una salsa cremosa al Gorgonzola DOP. Un antipasto sfizioso che unisce verdure e gusto
Preparazione
Trasferite i broccoli cotti in un mixer, unite le uova, il pan grattato ed aggiustate di sale e pepe.
Frullate il composto fino ad ottenere un composto omogeneo.
Ricavate delle polpette con l’aiuto di un cucchiaio e dategli la forma rotonda con le mani.
- Impanatele nel pangrattato e disponetele su un piatto rivestito di carta forno. Fatele riposare in freezer 10 minuti.
Nel frattempo preparate la salsa al Gorgonzola DOP. In un pentolino scaldate il latte a fuoco medio, poi unite il Gorgonzola DOP.
Fatelo sciogliere continuando a mescolare ed aggiustate di pepe. Una volta ottenuta una salsa omogenea trasferitela in una ciotolina.
Fate cuocere le polpette in abbondante olio di semi fino a doratura.
Servitele calde con la salsa al Gorgonzola DOP.
A completare la preparazione è una salsa al Gorgonzola DOP, realizzata facendolo sciogliere nel latte caldo, che aggiunge cremosità e carattere al piatto. Da servire calde, accompagnate dalla salsa, sono ideali come antipasto o finger food.