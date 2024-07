Rana pescatrice, lattuga di mare, pomodoro e topinambur

Rana pescatrice ripiena di lattuga di mare, velo di pomodoro, spuma di topinambur e briciole di pane croccante alla mediterranea.

Voglia di sapori mediterranei? Ecco la ricetta realizzata da Domenico Zaccaria della Nazionale Italiana Cuochi tratta dal terzo volume L'opera del gusto

Ingredienti per 4 persone

Pescatrice

300 g filetto di rana pescatrice

100 g olio Evo

10 g lattughino di mare

5 g aneto

1 g pepe

3 g sale

Velo di pomodoro

150 g pelati

50 ml acqua

3 g agar agar

Spuma topinambur

250 g topinambur lesso

125 ml panna

100 ml acqua

35 g olio Evo

3 g amido di mais

2 cariche di CO 2

Pane croccante alla mediterranea

100 g briciole di pane pugliese

10 g pomodoro secco

10 g capperi

10 g olive nere

3 g origano

3 g olio Evo

Preparazione

Pescatrice

Tagliare in senso orizzontale il filetto di pescatrice, condire con olio, sale, pepe, aneto e adagiarvi il lattughino di mare. Arrotolare in pellicola e cuocere in olio a 62°C per 20 minuti.

Velo di pomodoro

Frullare i pelati con acqua, aggiungere l'agar agar e portare a bollore. Stendere il composto sottilmente su un tappetino in silicone e far raffreddare.

Spuma topinambur

Frullare tutti gli ingredienti e filtrare. Versare nel sifone e caricare con 2 cariche di C0 2 . Tenere da parte per il servizio.

Pane croccante alla mediterranea

Tostare in padella il pomodoro secco con le olive l'origano ed i capperi.

Servizio

Bardare il cilindro di rana pescatrice con il velo di pomodoro, coprire con la spuma di topinambur ed ilcrumble alla mediterranea.

