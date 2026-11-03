Risotto autunnale ai porcini, pecorino di Carmasciano e caldarroste

Il risotto ai porcini, pecorino di Carmasciano e caldarroste di Luigi Collina, chef del Ristorante Ohimà di Positano, è un primo piatto che valorizza i sapori del bosco attraverso consistenze e profumi complementari. Il riso Carnaroli viene cotto in un brodo vegetale arricchito con porcini secchi e mantecato con burro aromatizzato ai funghi e pecorino di Carmasciano, formaggio irpino dal carattere deciso. I porcini freschi, presenti sia a cubetti nel risotto sia a fette scottate in padella, intensificano la componente aromatica e aggiungono una nota rosolata.