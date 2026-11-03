Il risotto ai porcini, pecorino di Carmasciano e caldarroste di Luigi Collina, chef del Ristorante Ohimà di Positano, è un primo piatto che valorizza i sapori del bosco attraverso consistenze e profumi complementari. Il riso Carnaroli viene cotto in un brodo vegetale arricchito con porcini secchi e mantecato con burro aromatizzato ai funghi e pecorino di Carmasciano, formaggio irpino dal carattere deciso. I porcini freschi, presenti sia a cubetti nel risotto sia a fette scottate in padella, intensificano la componente aromatica e aggiungono una nota rosolata.
GUSTO AUTUNNALE
Risotto autunnale ai porcini, pecorino di Carmasciano e caldarroste
Risotto Carnaroli ai porcini freschi, mantecato con burro aromatizzato ai funghi e pecorino di Carmasciano. Le caldarroste completano il piatto con una nota dolce e una consistenza croccante
Preparazione
Preparare il brodo unendo in una casseruola l'acqua fredda con cipolla, sedano e carota tagliati grossolanamente, l'alloro e i grani di pepe. Far sobbollire per 30 minuti. Trascorso questo tempo, levare dal fuoco la casseruola e aggiungere al brodo i porcini secchi. Lasciare in infusione con un coperchio per circa 20 minuti. Filtrare e tenere in caldo, senza salare.
Frullare finemente i porcini secchi e setacciarli. Montare il burro con la polvere ottenuta e il sale fino a ottenere una massa liscia e areata. Riporre in frigorifero.
Incidere, quindi, le castagne e disporle con la parte piatta su un letto di sale grosso. Cuocere in forno a 200°C per 25-30 minuti. Sbucciare le castagne ancora calde, eliminando la pellicina interna, e spezzarle grossolanamente a mano in maniera irregolare. Ripassare in forno pochi minuti prima di servire.
Per il risotto
Pulire i porcini freschi a secco, con un panno umido, senza passarli sotto l'acqua. Tagliarne 180g a cubetti e 220g a fette spesse 8 mm. In una casseruola, appassire lo scalogno tritato in poco burro ai porcini, a fuoco basso, senza dorarlo.
Alzare, quindi, la fiamma, unire i cubetti di porcini e rosolare fino a quando il fondo della casseruola è asciutto e i bordi prendono colore. Tostare il riso due minuti con un pizzico di sale, sfumare con il vino e lasciar evaporare. Portare a cottura con il brodo caldo per 16-17 minuti.
Nel frattempo, scottare le fette di porcino in padella molto calda con pochissimo burro, dorandole da entrambi i lati e salandole solo alla fine. Mantecare fuori dal fuoco con il restante burro ai porcini e il Carmasciano grattugiato, lavorando con energia fino all'onda. Regolare di sale, se necessario. Stendere il risotto in un piatto piano.
Adagiare sopra le fette di porcino scottate, distribuire le caldarroste all'ultimo momento e chiudere con una grattugiata di Carmasciano.
A completare il piatto sono le caldarroste, distribuite all'ultimo momento per conservare la loro consistenza e offrire una piacevole sfumatura dolce. La grattugiata finale di pecorino chiude una preparazione equilibrata, in cui sapidità, profumi autunnali e note tostate si incontrano.