Una ricetta che rende omaggio ai sapori avvolgenti dell’autunno, firmata dallo chef stellato Riccardo De Pra del Dolada, ristorante insignito della stella Michelin più longeva d’Italia. Il piatto celebra l’incontro tra la dolcezza della zucca e la cremosità di Bavaria Blu Bergader, con la sua erborinatura raffinata e mai invadente. Il risultato è un risotto avvolgente ed equilibrato, servito scenograficamente all’interno della zucca svuotata, per un’esperienza di gusto che coniuga stagionalità e creatività.
SAPORI D’AUTUNNO
Risotto nella zucca con tartufo, Bavaria Blu e burro di malga: l’idea dello chef De Pra
Il riso in zucca con Bavaria Blu Bergader dello chef Riccardo De Pra unisce la dolcezza della zucca alla cremosità del formaggio erborinato. Il risotto è servito nella zucca svuotata
Preparazione
Per prima cosa prepara o scalda del brodo e tienilo a portata di mano, nel frattempo taglia solo la parte superiore della zucca e svuotala dall’alto.
Prendi poi una casseruola e tosta bene il riso, taglia a tocchetti la zucca e le altre verdure e uniscile al riso assieme al burro.
Lascia rosolare il tutto e successivamente aggiungi il brodo caldo per dare inizio alla cottura del riso, ci vorranno all’incirca 13 minuti.
Una volta pronto, unisci il formaggio Bavaria Blu e amalgama il tutto.
Per un impiattamento d’effetto versa il riso direttamente nella zucca che avevi privato della polpa. Se gradite, completare con qualche lamella di tartufo nero fresco.
L’impiattamento scenografico - il caldo risotto servito all’interno della zucca svuotata - diventa il tocco d’autore: una presentazione sorprendente che rinnova con creatività un grande classico di stagione.