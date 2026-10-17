Risotto nella zucca con tartufo, Bavaria Blu e burro di malga: l’idea dello chef De Pra

Una ricetta che rende omaggio ai sapori avvolgenti dell’autunno, firmata dallo chef stellato Riccardo De Pra del Dolada, ristorante insignito della stella Michelin più longeva d’Italia. Il piatto celebra l’incontro tra la dolcezza della zucca e la cremosità di Bavaria Blu Bergader, con la sua erborinatura raffinata e mai invadente. Il risultato è un risotto avvolgente ed equilibrato, servito scenograficamente all’interno della zucca svuotata, per un’esperienza di gusto che coniuga stagionalità e creatività.