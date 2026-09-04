Caffè e salmone insieme? L’abbinamento insolito nella ricetta di Walter Ferretto

Il Salmone, lime e caffè di Walter Ferretto, chef del Il Cascinalenuovo, è un piatto contemporaneo che gioca sul contrasto tra la delicatezza del salmone e le note aromatiche, acide e tostate degli elementi di accompagnamento. Il filetto, cotto inizialmente sottovuoto a bassa temperatura e poi rosolato in padella e passato in forno, mantiene una consistenza morbida e succosa.