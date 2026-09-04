Il Salmone, lime e caffè di Walter Ferretto, chef del Il Cascinalenuovo, è un piatto contemporaneo che gioca sul contrasto tra la delicatezza del salmone e le note aromatiche, acide e tostate degli elementi di accompagnamento. Il filetto, cotto inizialmente sottovuoto a bassa temperatura e poi rosolato in padella e passato in forno, mantiene una consistenza morbida e succosa.
CONTRASTI E GUSTO
Caffè e salmone insieme? L’abbinamento insolito nella ricetta di Walter Ferretto
Salmone cotto a bassa temperatura, salsa al caffè e al lime, spugna agrumata e cialda al burro affumicato: un piatto contemporaneo che combina morbidezza, acidità, note tostate e croccantezza
Preparazione
Per il salmone
Mettere il salmone sottovuoto con olio extravergine d’oliva e cuocere a vapore a 46 gradi per 15 minuti. Dopo raffreddare in acqua e ghiaccio.
Per la spugna al lime
Porre gli ingredienti in una caraffa e frullare il tutto con frullatore ad immersione. Maturare in frigo per 24 ore, dopodiché frullare, setacciare con setaccio a maglia fine e mettere in sifone con 2 bombolette.
Far riposare in frigo per 3 ore. Passate le ore di riposo, agitare il sifone e porre il composto in bicchiere di plastica oleato con foro sul fondo e cuocere in microonde a massima potenza per 30 secondi. Una volta cotto togliere dal bicchiere la spugna e mantenere da parte per il servizio.
Per la salsa al caffè
Mettere gli ingredienti in un pentolino, portare a bollore e aggiustare eventualmente di sale. Con l’aiuto di una frusta legare la salsa con acqua e maizena. Dopodiché frullare il tutto con frullatore ad immersione. Mantenere da parte per il servizio.
Per la cialda
Mettere il burro e lo zucchero nella planetaria con la foglia, lavorare finché lo zucchero non è completamente assorbito; aggiungerci la farina con la cannella e mischiare il composto finché liscio.
Una volta pronto, formare un panetto e lasciare in frigorifero per ricompattare per circa 20 minuti dopo stendere con il matterello tra due fogli di carta forno raggiungendo lo spessore di 2 mm circa.
Cuocere in forno a 170°C per 10 minuti. Una volta cotto, lasciare raffreddare e mantenere da parte per il servizio.
Per la salsa al lime
Porre il succo e il destrosio in pentola e far ridurre quasi a caramello, dopodiché unire il burro mescolare finché sciolto completamente e mettere da parte.
A parte in un pentolino mettere gli ingredienti rimanenti e portare a bollore, una volta raggiunto ciò unire il caramello di lime. Aggiustare di gusti.
Per il servizio
Mantenere in caldo la salsa al lime. Cuocere il salmone salato in padella con olio d’oliva dalla parte della pelle per circa 4 minuti.
Girare e cuore per altri 2 minuti. Ultimare la cottura in forno a 160°C per 4 minuti.
Impiattare disponendo la salsa al caffè nel centro del piatto formando un cerchio, cospargere la salsa al lime e adagiare sopra il filetto di salmone. Mettere la spugna al lime tagliata a metà nelle due estremità del salmone. Concludere con le cialde disponendole appoggiate al filetto di salmone. Servire.
A completare il piatto sono la salsa al caffè, intensa e avvolgente, la salsa al lime, fresca e agrumata, una soffice spugna al lime e una croccante cialda al burro affumicato e cannella. Un insieme equilibrato di acidità, tostatura, affumicatura e dolcezza, pensato per una presentazione elegante e gastronomica.