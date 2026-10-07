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Mercoledì 7 ottobre 202612:47119.047 articoli pubblicati

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Tagliolini con porro, carciofi e guanciale: ricetta anti-spreco

Tagliolini all’uovo cotti nel brodo di porro e carciofi, mantecati con crema di porro, burro e pecorino. Il piatto si completa con carciofi trifolati e guanciale croccante, in un’ottica anti-spreco

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo Piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 1 ora e 45 minuti
Tempo di cottura: 30 minuti
Tempo di riposo: 30 minuti
Tempo totale: 2 ore e 45 minuti
Calorie: 520 kcal per porzione
07 ottobre 2026 alle ore 12:47

Il tagliolino all’uovo con crema di porro, carciofi trifolati e guanciale croccante è una ricetta di chef Tommaso Mandorino per Locanda Sempione che interpreta in chiave gastronomica il concetto di cucina anti-spreco. La pasta fresca all’uovo viene cotta in un brodo ottenuto dai ritagli di porro e carciofi, arricchito con erbe aromatiche, mentre il porro diventa una crema vellutata con patata e panna vegetale.

Preparazione

Per la pasta all’uovo

1

Preparare la pasta all’uovo unendo farina, semola, uova, tuorlo, sale e olio. Lavorare l’impasto fi no a ottenere una consistenza liscia e omogenea, quindi lasciarlo riposare. Stendere la sfoglia e ricavare i tagliolini.

Per la crema di porro

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Pulire e tagliare i porri. Farli appassire dolcemente con burro e olio extravergine di oliva, quindi aggiungere la patata tagliata a pezzi. Regolare di sale e pepe, profumare con il timo e portare a cottura. Unire la panna vegetale e frullare fi no a ottenere una crema liscia.

Per il brodo di porro e carciofi

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Preparare il brodo con i ritagli di porro e carciofi , le cipolle, l’aglio, alloro, salvia e timo: lasciare sobbollire, fi ltrare e tenere da parte: servirà per cuocere il tagliolino.

Per i carciofi trifolati

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Tagliare i carciofi a julienne e saltarli in padella con olio, aglio e cotenna di guanciale. Regolare di sale e pepe e completare con prezzemolo tritato.

Per il guanciale croccante

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In una padella a parte, far appassire il guanciale tagliato a julienne nel suo grasso fi no a raggiungere la croccantezza desiderata.

Cottura e finitura

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Cuocere i tagliolini nel brodo di porro e carciofi . Una volta pronti, mantecarli con una noce di burro, pecorino romano e la crema di porro. Completare il piatto con i carciofi trifolati e il guanciale croccante.

I carciofi, tagliati a julienne, vengono trifolati con aglio e cotenna di guanciale, valorizzando anche le parti meno nobili degli ingredienti. La mantecatura con burro e pecorino romano completa il tagliolino, che viene servito con i carciofi e il guanciale croccante.

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Alberto Lupini

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