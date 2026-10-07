Il tagliolino all’uovo con crema di porro, carciofi trifolati e guanciale croccante è una ricetta di chef Tommaso Mandorino per Locanda Sempione che interpreta in chiave gastronomica il concetto di cucina anti-spreco. La pasta fresca all’uovo viene cotta in un brodo ottenuto dai ritagli di porro e carciofi, arricchito con erbe aromatiche, mentre il porro diventa una crema vellutata con patata e panna vegetale.
SAPORI DI STAGIONE
Tagliolini con porro, carciofi e guanciale: ricetta anti-spreco
Tagliolini all’uovo cotti nel brodo di porro e carciofi, mantecati con crema di porro, burro e pecorino. Il piatto si completa con carciofi trifolati e guanciale croccante, in un’ottica anti-spreco
Preparazione
Per la pasta all’uovo
Preparare la pasta all’uovo unendo farina, semola, uova, tuorlo, sale e olio. Lavorare l’impasto fi no a ottenere una consistenza liscia e omogenea, quindi lasciarlo riposare. Stendere la sfoglia e ricavare i tagliolini.
Per la crema di porro
Pulire e tagliare i porri. Farli appassire dolcemente con burro e olio extravergine di oliva, quindi aggiungere la patata tagliata a pezzi. Regolare di sale e pepe, profumare con il timo e portare a cottura. Unire la panna vegetale e frullare fi no a ottenere una crema liscia.
Per il brodo di porro e carciofi
Preparare il brodo con i ritagli di porro e carciofi , le cipolle, l’aglio, alloro, salvia e timo: lasciare sobbollire, fi ltrare e tenere da parte: servirà per cuocere il tagliolino.
Per i carciofi trifolati
Tagliare i carciofi a julienne e saltarli in padella con olio, aglio e cotenna di guanciale. Regolare di sale e pepe e completare con prezzemolo tritato.
Per il guanciale croccante
In una padella a parte, far appassire il guanciale tagliato a julienne nel suo grasso fi no a raggiungere la croccantezza desiderata.
Cottura e finitura
Cuocere i tagliolini nel brodo di porro e carciofi . Una volta pronti, mantecarli con una noce di burro, pecorino romano e la crema di porro. Completare il piatto con i carciofi trifolati e il guanciale croccante.
I carciofi, tagliati a julienne, vengono trifolati con aglio e cotenna di guanciale, valorizzando anche le parti meno nobili degli ingredienti. La mantecatura con burro e pecorino romano completa il tagliolino, che viene servito con i carciofi e il guanciale croccante.