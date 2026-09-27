Tiramisù, una ricetta diversa dal solito: cremosa e leggermente alcolica

Il tiramisù è più di un semplice dessert, è un concetto, un’idea culinaria che scavalca i valichi alpini e le distese marine che bagnano la Penisola per rappresentare nel mondo la cucina italiana. Si tratta di un’icona di stile e di gusto, per un fine pasto armonioso che, come ricorda la parola stessa, tira su, solleva e rinforza lo spirito di chi lo mangia, tra cucchiaiate di buon gusto. Come tutti i prodotti più celebri, il tiramisù è una portata che si presta a variazioni, tramandando l’identità culinaria delle diverse regioni italiane. Il Tiramisù al Caffè del Marinaio di Attico sul Mare celebra il gusto sambenedettese con mousse al caffè corretto, terra di cacao e gelato al mascarpone. Un dessert elegante, intenso e dal piacevole contrasto di consistenze.