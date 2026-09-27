Il tiramisù è più di un semplice dessert, è un concetto, un’idea culinaria che scavalca i valichi alpini e le distese marine che bagnano la Penisola per rappresentare nel mondo la cucina italiana. Si tratta di un’icona di stile e di gusto, per un fine pasto armonioso che, come ricorda la parola stessa, tira su, solleva e rinforza lo spirito di chi lo mangia, tra cucchiaiate di buon gusto. Come tutti i prodotti più celebri, il tiramisù è una portata che si presta a variazioni, tramandando l’identità culinaria delle diverse regioni italiane. Il Tiramisù al Caffè del Marinaio di Attico sul Mare celebra il gusto sambenedettese con mousse al caffè corretto, terra di cacao e gelato al mascarpone. Un dessert elegante, intenso e dal piacevole contrasto di consistenze.
ANIMA MARINARA
Tiramisù, una ricetta diversa dal solito: cremosa e leggermente alcolica
Il Tiramisù al Caffè del Marinaio di Attico sul Mare celebra il gusto sambenedettese con mousse al caffè corretto, terra di cacao e gelato al mascarpone. Un dessert elegante, intenso e dal piacevole contrasto di consistenze
Preparazione
Terra di cacao
Con l’aiuto di una planetaria, montare uova, zucchero aggiungendo poi il burro morbido; unire le farine. Stendere 2 cm e far riposare in frigo per 2 ore.
Cuocere il tutto a 150°C gradi per 30 minuti, poi spezzare e finire 30 minuti a 150°C gradi. Quando è tiepida filtrarla e sbriciolarla
Per la mousse
Montare in planetaria le uova, zucchero e unire con caffè. Montare la panna e unire il tutto e lasciar riposare in frigo per circa 6 ore
Per il gelato
Pastorizzare a 83°C gradi per 3 minuti. Unire il mascarpone e mettere nella gelatiera
Servizio
Adagiare sul fondo del piatto la mousse al caffè del marinaio e coprire il tutto con la terra di cacao e adagiare sopra una quenelle di gelato.
Attico sul Mare propone la sua versione, chiamata “Tiramisù al Caffè del Marinaio”, un dolce che riprende il caffè del marinaio, tipico del sambenedettese. Ecco la ricetta di questo piatto signature dell’offerta del locale marchigiano, un dessert fresco ed elegante, che ripulisce il palato grazie al suo sapore intenso.