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Domenica 27 settembre 202610:30118.886 articoli pubblicati

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ANIMA MARINARA

Immagine ricetta

Tiramisù, una ricetta diversa dal solito: cremosa e leggermente alcolica

Il Tiramisù al Caffè del Marinaio di Attico sul Mare celebra il gusto sambenedettese con mousse al caffè corretto, terra di cacao e gelato al mascarpone. Un dessert elegante, intenso e dal piacevole contrasto di consistenze

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Dessert
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 1 ora
Tempo di cottura: 1 ora
Tempo di riposo: 8 ore
Tempo totale: 10 ore
Calorie: 780 kcal per porzione
27 settembre 2026 alle ore 10:30

Il tiramisù è più di un semplice dessert, è un concetto, un’idea culinaria che scavalca i valichi alpini e le distese marine che bagnano la Penisola per rappresentare nel mondo la cucina italiana. Si tratta di un’icona di stile e di gusto, per un fine pasto armonioso che, come ricorda la parola stessa, tira su, solleva e rinforza lo spirito di chi lo mangia, tra cucchiaiate di buon gusto. Come tutti i prodotti più celebri, il tiramisù è una portata che si presta a variazioni, tramandando l’identità culinaria delle diverse regioni italiane. Il Tiramisù al Caffè del Marinaio di Attico sul Mare celebra il gusto sambenedettese con mousse al caffè corretto, terra di cacao e gelato al mascarpone. Un dessert elegante, intenso e dal piacevole contrasto di consistenze.

Preparazione

Terra di cacao

1

Con l’aiuto di una planetaria, montare uova, zucchero aggiungendo poi il burro morbido; unire le farine. Stendere 2 cm e far riposare in frigo per 2 ore.

2

Cuocere il tutto a 150°C gradi per 30 minuti, poi spezzare e finire 30 minuti a 150°C gradi. Quando è tiepida filtrarla e sbriciolarla 

Per la mousse

1

Montare in planetaria le uova, zucchero e unire con caffè. Montare la panna e unire il tutto e lasciar riposare in frigo per circa 6 ore 

Per il gelato

1

Pastorizzare a 83°C gradi per 3 minuti. Unire il mascarpone e mettere nella gelatiera 

Servizio

1

Adagiare sul fondo del piatto la mousse al caffè del marinaio e coprire il tutto con la terra di cacao e adagiare sopra una quenelle di gelato.

Attico sul Mare propone la sua versione, chiamata “Tiramisù al Caffè del Marinaio”, un dolce che riprende il caffè del marinaio, tipico del sambenedettese. Ecco la ricetta di questo piatto signature dell’offerta del locale marchigiano, un dessert fresco ed elegante, che ripulisce il palato grazie al suo sapore intenso.

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Alberto Lupini

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