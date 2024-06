Torta olio d’oliva e albicocca

Torta olio d’oliva, fragole e albicocca.

Un accostamento unico, che abbina il sapore di uno dei frutti dell’estate con una soffice mousse all’olio di oliva. Non manca una glassa di cioccolato bianco che accarezza la superficie della torta. Destreggiarsi tra le innumerevoli combinazioni di ingredienti, stampi, inserti e decori diventa più facile con i maestri pasticcieri francesi Christophe Felder e Camille Lesecq, che offrono una guida completa per realizzare 40 torte moderne, scenografiche e di grande effetto, per ogni stagione e ogni gusto, nel volume “Torte - 40 dessert eccezionali” (Bibliotheca culinaria).

Utensili

anello di 18 cm di diametro e 4,5 cm di altezza

anello di 16 cm di diametro e 1 cm di altezza

Ingredienti per 1 torta per 8 persone

230 g di biscotto dacquoise

250 g di mousse all’olio d’oliva

330 g di inserto alle albicocche

glassa al cioccolato bianco + colorante verde

Inserto alle albicocche

30 g di zucchero di canna fine

350 g di albicocche fresche

20 g di burro

¼ di baccello di vaniglia

30 g di zucchero semolato

3 g di pectina nh

Composta di fragole

100 g di fragole

10 g di zucchero semolato

il succo di ¼ di limone

Biscotto dacquoise

80 g di albume

25 g di zucchero semolato

65 g di farina di mandorle

70 g di zucchero a velo

Mousse all’olio d’oliva

2 g di gelatina in fogli

125 g di cioccolato ivoire (valrhona)

12,5 cl (125 g) di latte

½ baccello di vaniglia

1 tuorlo

60 g di olio d’oliva

250 g di panna montata

Preparazione

INSERTO ALLE ALBICOCCHE

In una casseruola, far caramellare lo zucchero di canna, aggiungere le albicocche tagliate in sei e cuocere

a fuoco medio una decina di minuti, mescolando delicatamente. Aggiungere il burro e la vaniglia; continuare a cuocere a fuoco basso altri 5 minuti affinché le albicocche si ammorbidiscano. Versare lo zucchero semolato mescolato alla pectina e cuocere altri 2-3 minuti. Distribuire in

un anello di 16 cm di diametro e 1 cm di altezza. Mettere in congelatore.

COMPOSTA DI FRAGOLE

Tagliare le fragole lavate e private del picciolo in rondelle di 3 mm. Metterle in una casseruola, aggiungere lo zucchero e il succo di limone. Cuocere a fuoco basso una decina di minuti.

Mettere in frigorifero.

BISCOTTO DACQUOISE

Preriscaldare il forno a 180 °C (ventilato).

Montare a neve l’albume con lo zucchero semolato.

Setacciare la farina di mandorle

e lo zucchero a velo, poi incorporarli delicatamente nell’albume con una marisa.

Con un sac à poche, distribuire l’impasto nell’anello di 16 cm di diametro e cuocere in forno 30 minuti.

MOUSSE ALL’OLIO DI OLIVA

Mettere la gelatina in ammollo in acqua molto fredda.

Sciogliere il cioccolato Ivoire a bagnomaria a 35 °C.

In una casseruola e a fuoco medio, scaldare fino a 85 °C il latte, il baccello e i semini di vaniglia e il tuorlo, mescolando con una frusta. A fuoco spento, incorporare la gelatina scolata e versare sul cioccolato fuso, sempre girando.

Quando il composto è quasi freddo, aggiungere l’olio d’oliva e mescolare di nuovo, poi, con una marisa, incorporare delicatamente la panna montata.

ASSEMBLAGGIO

Collocare la dacquoise sul fondo dell’anello di 18 cm. Stendere 150 g di mousse all’olio d’oliva, poi premere bene l’inserto alle albicocche, aggiungere un po’ di mousse, poi spalmare la composta di fragole, livellare al bordo dell’anello con la mousse, mettere in congelatore o

in frigorifero.

FINITURA

Sciogliere la glassa al cioccolato bianco a bagnomaria. Aggiungere una goccia di colorante verde e versare sulla torta posta su una gratella. Far sgocciolare, poi decorare con qualche fragola.

