Tortellini alla bolognese con brodo di cappone e Tartufo Bianco

Per il ripieno, passate la pancetta, la mortadella e il prosciutto al tritacarne due volte.

Mescolate in una ciotola tutti gli ingredienti e aggiustate di sale e pepe. Farcite i tortellini, per i quali avrete preparato una sfoglia classica, con 12 grammi di ripieno ciascuno e poi chiudeteli nella forma tradizionale.

Per i dischetti di mortadella, affettate il salume a uno spessore di 0,5 centimetri e con un coppapasta di 2 centimetri tagliatelo nella forma rotonda.

Sciogliete il midollo e mettete tutti gli ingredienti in un sacchetto sottovuoto.

Cuocete per 14 minuti a 80 °C, quindi raffreddate in acqua ghiacciata.

Portate a bollore, versate lo Sherry e lasciate sobbollire per circa tre ore, coperto, usando una

schiumarola per eliminare le impurità in superficie.