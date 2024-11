Vitello Missoltinato dello chef Bruno Camera

Per il vitello

Pulire il filetto condirlo con sale ed erbe aromatiche, avvolgerlo nella pellicola da cottura e chiudere in un sacchetto sottovuoto.

Cuocere al roner 56 gradi per 2 ore e abbattere.

Per la salsa missoltinata

Mettere in un mixer il missoltino privato dalle lische e frullare insieme all'olio di semi.

Versare in una sac a poche.

Per la maionese ai mirtilli

Versare in un biberon e conservare in frigo.

Per la spuma di mele

Pelare e tagliare le mele a cubetti e saltare in padella col burro la cannella e lo zucchero.

Unire alle mele la panna fresca e versare il composto in un sifone, caricare con una carica di azoto e mettere in frigo per almeno 2 ore.