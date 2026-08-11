Che cos'è il Kefir? Il kefir è una bevanda fermentata di origine antica, originaria delle regioni montuose del Caucaso. Viene tradizionalmente ottenuta attraverso la fermentazione del latte (vaccino, caprino o ovino) ad opera dei cosiddetti "granuli di kefir", o kefiran. Un ecosistema vivo: A differenza dello yogurt tradizionale (che contiene solo due ceppi batterici), il kefir ospita una complessa comunità simbiotica formata da oltre 20 specie di batteri e lieviti "buoni". Proprietà nutrizionali: È ricco di fermenti lattici vivi, proteine a elevato valore biologico, vitamine del gruppo B, calcio e potassio. Alta digeribilità: La doppia fermentazione (lattica e alcolica) scompone quasi interamente il lattosio in glucosio e galattosio. Questo processo rende la bevanda tollerata anche da chi ha difficoltà a digerire i latticini e particolarmente utile per equilibrare la flora intestinale. Gusto e consistenza: Presenta una consistenza fluida, leggermente frizzante per la presenza naturale di anidride carbonica e un sapore fresco e acidulo.