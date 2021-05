£$Giro del Vino, 9ª tappa$£ Cerasuolo già in rosa, e i big?

Pubblicato il 16 maggio 2021 | 11:00

La 9ª tappa

La tappa di oggi: Castel di Sangro-Rocca di Cambio, 158km



Cerasuolo d'Abruzzo Doc:

Il percorso completo

l Giro d'Italia è un viaggio alla scoperta del nostro Paese in grado di regalare ad ogni viaggiatore una visita costante delle meraviglie che rendono la nostra Penisola tra le zone più belle del mondo. Tra i simboli dell'Italia c'è senza dubbio il vino e i vigneti da cui nascono le bottiglie; sempre più spesso ormai gli organizzatori della Corsa Rosa cercano di legare le tappe a qualche vino simbolo del nostro patrimonio enologico. Ecco perchè noi di Italia a Tavola abbiamo deciso per questa edizione numero 104 di accompagnare i girini con alcune etichette a nostra scelta, simbolo delle zone attraversate dalla corsa. Da qui e fino alla fine della corsa percorreremo le 21 tappe in calendario analizzando alcune etichette emblema dei territori attraversati, tra nomi blasonati e qualche chicca.Ilriparte da Castel di Sangro per arrivare a Rocca di Cambio per una tappa appenninica che promette spettacolo con 4 Gran premi della montagna, di cui l'ultimo di prima categoria. Tappa breve, da corridori esplosivi che metterà ordine nella classifica generale e stabilirà le prime gerarchie.Abbiamo selezionato un vino tipico della città di tappa come buon auspicio per i corridori, il Cerasuolo d'Abruzzo Doc il cui colore è rosa, come la maglia del leader.il colore che si abbina al Giro. Frutta croccante (lampone e melograno) sopra un delicato fondo di spezie. Versatile sa accompagnare piatti molto diversi, che possono spaziare dalle zuppe al pesce alla griglia, a carni bianche arrosto e formaggi di media stagionatura.