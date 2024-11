Vignaioli indipendenti a Trento: gemellaggio tra Trentino e Valtellina

Gemellaggio all'insegna del buon vino tra i Vignaioli indipendenti del Trentino e una delegazione di viticoltori della Valtellina, sabato 2 novembre, nelle splendide sale di Palazzo Roccabruna. L'enoteca provinciale del Trentino ospita, infatti, la tradizionale festa autunnale della Fivi, la Federazione che tutela la figura, il lavoro, la filosofia del vignaiolo indipendente italiano, inteso quale soggetto che attua il completo ciclo produttivo del vino: dalla coltivazione delle uve fino all’imbottigliamento e alla commercializzazione del prodotto finale.

Vini artigianali e sostenibili dai vignaioli indipendenti

L'appuntamento, che si ripete dal 2018, è come sempre un momento di festa per celebrare la fine della vendemmia e l’inizio di una nuova annata in cantina, ma è soprattutto l’occasione per assaggiare le diverse etichette e annate presentate da 56 aziende: 47 trentine e 9 valtellinesi.

Oltre 200 sono i vini in degustazione, tutti vini prodotti nel segno della sostenibilità, della qualità, dell'artigianalità e della territorialità. Ospiti d’onore sono i Vignaioli indipendenti della delegazione Fivi della Valtellina, territorio di montagna, dove il vignaiolo è custode del paesaggio che lo circonda, salvaguardando ogni giorno con il suo impegno, "eroico", e la passione, gli storici terrazzamenti.

Master class con nove annate di Valtellina Superiore

La giornata non prevede solo banchi di assaggio aziendali, in cui conoscere i vini raccontati dalla voce di chi li ha prodotti, ma c’è spazio anche per un approfondimento dedicato al territorio ospite che ha deciso di proporre in questa occasione l'assaggio in anteprima delle nuove annate di Valtellina Superiore, declinato nei diversi "cru". Conduce la masterclass il sommelier Michele Girelli.

L'angolo gastronomico con i prodotti tipici

Oltre ai vini i wine lover possono accostarsi allo stand gastronomico di Paolo Betti, cuoco dell’Alleanza Slow Food, che propone le sue ghiotte specialità, tutti piatti che valorizzano le materie prime locali. Ospitato negli spazi della Vinaria cucina diverse proposte con salumi e verdure di sua preparazione, formaggi del Presidio Slow Food, focacce veloci e altre sfiziosità.

Non solo vino alla festa dei Vignaioli indipendenti

Le 47 aziende trentine presenti nelle sale di Palazzo Roccabruna

«L'evento #SiamoVignaioli è un momento importante per ritrovarsi, prima di tutto tra noi vignaioli, che nella mattinata ci riuniamo in assemblea - ha dichiarato la presidente del Consorzio Clementina Balter - e poi con la città e con i nostri amici che hanno così la possibilità di conoscere le nostre aziende. Sono soddisfatta per questa edizione che registra un numero record di adesioni: 47 aziende trentine e 9 valtellinesi. L’interesse per mondo dei Vignaioli è in costante ascesa come dimostrano i ritmi di crescita del Consorzio che ha ormai superato le 80 aziende associate con cinque nuovi soci entrati nel 2024».

Sono 47 le aziende trentine che propongono i loro prodotti nelle sale di Palazzo Roccabruna. Eccoli:

Cantina Balter

Bazzanella Michele

Bellaveder

Bongiovanni

Borgo dei Posseri

Breccia

Ca de L’Albera

Cantina Quadra

Dalzocchio Elisabetta

De Tarczal

De Vescovi-Ulzbach

El Zeremia

Eredi di Cobelli Aldo

Feudo Castel Bazom

Foradori

Francesco Poli

Furletti Gabriele

Gino Pedrotti

Grigolli Bruno

Klinger

La Cadalora

Le Fontanelle

Longariva

Maso Bergamini

Maso Corno

Maso Furli

Maso Loera

Maso Salim

Matté

Maxentia

Michele Sartori

MoS

Resom

Palazzo Lodron

Giovanni Poli

Sartori Organic Farm

Secchi Vini

Simoni

Sondelaite

Tavernar Alex

Cantina Toniolli

Villa Persani

Vindimian Rudi

Vignaiolo Fanti

Zanotelli

Sul "red carpet" di Palazzo Roccabruna sfilano anche 9 Vignaioli Indipendenti di altrettante cantine della Valtellina. Eccoli:

Lorenzo Colombo Sormani

Le Strie

Arpepe

Marcel Zanolari

Alfio Mozzi

Pizzo Coca

Dirupi

Giorgio Gianatti

Sandro Fay

Saranno inoltre presenti i vini delle aziende:

Cà Bianche

Folini

Franzina

La Perla

Radis

Marino Lanzin

Bastian Cuntrari

In alto i calici. Prosit!