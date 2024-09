Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti: Bologna si prepara a brindare

A BolognaFiere dal 23 al 25 novembre torna la 13ª edizione del Mercato dei Vini. Dopo il grande successo della prima edizione bolognese, la rassegna dei Vignaioli Indipendenti torna ancora più ricco e coinvolgente.

dal 23 al 25 novembre torna la 13ª edizione del Mercato dei Vini (credits: Michele Purin)

Mercato dei Vini, l'edizione 2024

Saranno oltre mille i produttori provenienti da tutta Italia e da diverse nazioni europee a presentare le loro etichette, un'occasione unica per appassionati e operatori del settore di degustare vini unici e di incontrare direttamente chi li ha creati. Oltre alla degustazione dei vini, il programma del Mercato dei Vini prevede quattro masterclass dedicate al tema "Tempo e generazioni: passato, presente e futuro dei Vignaioli italiani". Verrà inoltre assegnato il Premio "Leonildo Pieropan" e il premio "Vignaiolo come noi".

Oltre alle degustazione dei vini sono previste anche quattro masterclass (credits: Michele Purin)

Per ospitare espositori e pubblico, BolognaFiere mette nuovamente a disposizione una superficie di 30.000 metri quadrati, distribuiti su 4 padiglioni: ad accogliere i vignaioli saranno il 29 e il 30, mentre il 28 e il 36 saranno dedicati al food e ai servizi correlati al Mercato. Nei quattro padiglioni di BolognaFiere, i visitatori potranno immergersi in un vero e proprio viaggio tra i sapori, scoprendo le eccellenze enologiche di ogni regione italiana e le novità proposte dai vignaioli europei. Oltre ai vini, sarà possibile assaggiare prodotti gastronomici locali e acquistare direttamente dai produttori.

Mercato dei Vini, un appuntamento speciale

«Appassionati di vino e operatori avranno più di mille buoni motivi per venire al Mercato dei Vini», scherza Lorenzo Cesconi, Vignaiolo e presidente della Fivi - Federazione italiana vignaioli indipendenti. «Ma non sono i numeri ad appassionarci: al Mercato, come nei nostri vigneti, lavoriamo ricercando la massima qualità. Il nostro obiettivo è che il Mercato dei Vini rappresenti un piacevole luogo di incontro tra produttori, che possono confrontarsi e condividere conoscenze ed esperienze, e tra produttori e consumatori, senza mediazioni. È come se nei padiglioni di BolognaFiere trasferissimo, per qualche giorno, le nostre cantine: lo spirito con cui accogliamo il pubblico è lo stesso».

L'obiettivo è che il Mercato dei Vini rappresenti un piacevole luogo di incontro tra produttori e produttori e tra produttori e consumatori(credits: Michele Purin)

Mercato dei Vini, info utili

Il Mercato dei Vini aprirà le porte al pubblico sabato 23 novembre, alle ore 11.00, e resterà aperto ad appassionati e operatori fino alle 17.00 di lunedì 25. Grazie alla convenzione con Trenitalia, l'offerta ‘Speciale Eventi' consente di arrivare a Bologna sui Frecciarossa con sconti fino all'80% rispetto al biglietto Base. I canali per acquistare l'offerta sono l'App di Trenitalia, le biglietterie, le agenzie di viaggio abilitate e il sito trenitalia.com. Una volta giunti in bus o in taxi in Piazza della Costituzione, i visitatori potranno usufruire di un servizio di navette gratuite che li porteranno all'ingresso Est Michelino. E per chi acquisterà molte bottiglie, in Fiera sarà disponibile un pratico servizio di spedizioni.

I biglietti sono acquistabili online su www.mercatodeivini.it: