Anteprima VitignoItalia: presenti 2mila visitatori e 400 operatori di settore

Cala il sipario su Anteprima VitignoItalia 2025, l’appuntamento dedicato alle eccellenze enologiche italiane, svoltosi a Napoli nei saloni dell’Hotel Excelsior. VitignoItalia 2025 si terrà dall’11 al 13 maggio 2025 alla Stazione Marittima di Napoli.

Vitignoitalia: numeri da record tra cantine, etichette e visitatori

Questa Anteprima ha visto la presenza di oltre 100 cantine per un totale di 500 etichette a beneficio di oltre duemila visitatori di cui un 20% circa operatori del settore e ben l’80% circa wine lovers campani. La presenza degli espositori, contrariamente a quanto si sarebbe ritenuti a credere, è andata ben oltre l’ambito territoriale campano. Autorevolmente presenti vitivinicoltori del Chianti, della Valpolicella, del Friuli, del Piemonte e, insomma, di un po’ tutte le aree della nostra Enotria.

«Anche quest’anno Anteprima VitignoItalia ha conquistato Napoli - racconta Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia -registrando un grande successo di pubblico, sempre più attento, e un forte interesse da parte del trade e della stampa. Un evento che guarda al futuro della promozione del vino coniugando il piacere dell’esperienza degustativa all’attenzione alla stampa estera e nazionale con attività su misura, come l’educational tour, il progetto, in collaborazione con ICE, che ha visto grandi firme del settore protagoniste di degustazioni, masterclass e visite in cantina, per una giornata di approfondimento del territorio salernitano che ha riscosso un notevole successo. Con grande soddisfazione, ringraziamo le numerose cantine fedeli alla manifestazione, l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania e UniCredit per il prezioso supporto. Con questo grande entusiasmo siamo già proiettati a maggio, in vista della nuova edizione di VitignoItalia e continueremo a migliorarci coinvolgendo sempre più realtà enologiche e ideando contenuti sempre nuovi, adatti a ogni target».

Nel suo naturale evolversi, edizione dopo edizione, Anteprima VitignoItalia ha dedicato ancora più attenzione al food, selezionando prodotti d’eccellenza, dagli oli Evo pugliesi ai salumi e un’ampia scelta di limoncelli, liquori, amari, nonché un‘attenta selezione di pasticceria. Il tutto per un’edizione dal forte carattere internazionale con la presenza di cinque giornalisti della stampa estera provenienti da Germania, Austria, Uk e Polonia che hanno arricchito un parterre già straordinario composto da sommelier, ristoratori, firme storiche del giornalismo e grandi professionisti del settore enologico.

Sta alla competenza e alla vision del patron Maurizio Teti, il posizionamento dinamico, in linea con le evoluzioni di scenario, della manifestazione complessivamente intesa, ovvero sia l’Anteprima che il l’evento propriamente inteso. Non si tratta né di competere, che senso avrebbe e quanto velleitario il challenge sarebbe, con il gigante di settore, parliamo del Vinitaly, né di emularlo ricorrendo ad una sorta di versione ridotta, né di erodergli dimensione: nulla di ciò.

VitignoItalia, riconoscendo parzialmente il merito di ciò anche alla location ed al periodo di svolgimento, ha sua precisa connotazione per quanto sa essere efficientemente bivalente nell’approccio, tutelando sia il b2b che il b2c e per come allestisce e adeguatamente prepara e svolge collaterali seminari brevi atti a divulgare le conoscenze di base del “vino” a quanti ad esso si avvicinano per la prima volta: le giovani generazioni.