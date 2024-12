Cocktail da Champions: Atalanta e Real Madrid, la sfida continua al bancone

Il calcio come pretesto per approfondire gli spirit del territorio e la cultura del bere miscelato. Per promuovere la cultura del bere meno, ma di qualità e del consumo responsabile. Perché limitare la sfida tra Atalanta e Real Madrid al campo da gioco? Invece della classica birra, per esempio, hai mai pensato di offrire agli amici un Gin Tonic?

È Orobie Gin, London Dry Gin nato nel 2019, il cuore dell’Atalanta Gin Tonic

Long drink leggero, beverino e dalla gradazione simile a quello di una bionda (se si calibrano gin e tonic secondo i dettami IBA), è facile e rapido da preparare. Scopri due versioni in omaggio alle radici culturali delle rispettive città, per celebrare il match in modo raffinato e originale.

Atalanta Gin Tonic

È Orobie Gin, London Dry Gin nato nel 2019, il cuore dell’Atalanta Gin Tonic. Realizzato con botaniche delle Alpi Orobie, dal ginepro ai germogli di abete fino al raro mais Rostrato rosso di Rovetta, è un gin con profumi di bosco e note aromatiche di pino mugo e menta selvatica. «Il mais utilizzato è il “Rostrato rosso di Rovetta” protetto dal marchio Deco (Denominazione comunale d’origine) di Ca’di Lene. Oltre ad avere moltissime peculiarità che lo rendono un mais di altissima qualità, possiede ancora intatto il proprio patrimonio genetico», racconta Pietro Scandella, co-founder di Orobie Gin.

Niente birra, durante la partita si beve gin tonic del territorio

Ricetta

Bicchiere

Tumbler alto

Ingredienti:

50 ml di Orobie Gin

150 ml di acqua tonica

Cubetti di ghiaccio

Garnish:

Fettina di limone (a piacere)

Preparazione:

Riempite un bicchiere highball con cubetti di ghiaccio.

Versate il gin e aggiungete lentamente l’acqua tonica per mantenere l’effervescenza.

Mescolate delicatamente e guarnite con una scorza di limone se gradite.

Orobie Gin e Santamanía Gin

Real Madrid Gin Tonic

Il protagonista del Gin Tonic dei Blancos ovviamente viene dalla capitale spagnola: parliamo di Santamanía Gin, prodotto artigianalmente dall’omonima distilleria aperta nel 2012 con botaniche selezionate e attraverso tecniche di distillazione avanzate. «Ogni distillato è un mondo a sé, ogni ricetta pure. Abbiamo un approccio sartoriale e utilizziamo la tecnica più appropriata in ogni caso: macerazione a caldo, infusione a vapore, distillazione semplice, one-shot, riposo e diluizione, ossigenazione forzata e l’invecchiamento in botte, se necessario», spiega Javier Domínguez, fondatore e ceo dell’azienda.

Ricetta

Bicchiere:

Balloon

Ingredienti:

50 ml di Santamanía Gin

150 ml di acqua tonica

Cubetti di ghiaccio

Garnish:

Fettina di lime (a piacere)

Preparazione: