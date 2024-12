Nel tappo il segreto per un brindisi che rispetta il pianeta

Il Natale non è solo luci scintillanti e pacchetti da scartare: è un momento di riflessione, di condivisione e, oggi più che mai, di consapevolezza. Mentre le tavole si riempiono di piatti prelibati e i calici si alzano per brindare, una domanda si fa strada: possiamo celebrare le festività senza dimenticare il pianeta? La risposta arriva direttamente dal mondo del vino, con un’innovazione capace di unire la tradizione delle bollicine a una scelta sostenibile: il nuovo tappo Nomacorc Pops Ocean di Vinventions. Questa piccola rivoluzione prende il via da un’idea tanto semplice quanto potente: utilizzare plastica recuperata prima che finisca negli oceani per creare tappi eleganti, sicuri e rispettosi dell’ambiente. Non si tratta solo di un dettaglio tecnico, ma di un gesto concreto che trasforma ogni brindisi in un atto d’amore per il pianeta.

Nomacorc Pops Ocean, il primo tappo per vini spumanti realizzato con plastica riciclata raccolta prima che finisca negli oceani

Natale 2024: parola d'ordine sostenibilità

Le feste sono il periodo in cui tutti, almeno per un momento, mettiamo al centro i valori che contano davvero: la famiglia, l’amicizia, la solidarietà. Ma il Natale può essere anche il momento perfetto per riscoprire un nuovo valore: la sostenibilità. Ogni anno, il consumo di beni cresce esponenzialmente durante le festività, spesso a scapito dell’ambiente. Imballaggi, rifiuti, sprechi: tutto sembra moltiplicarsi, ma non deve essere per forza così. Anche un piccolo gesto, come scegliere un vino chiuso con un tappo sostenibile, può fare una differenza enorme.

Nomacorc Pops Ocean incarna proprio questa filosofia. È il primo tappo per vini spumanti realizzato con Ocean Bound Plastic, ovvero plastica recuperata nelle regioni costiere dove i sistemi di raccolta sono inesistenti o insufficienti. Invece di finire in mare, questa plastica viene trasformata in una risorsa preziosa.

A Natale un brindisi che salva gli oceani

Quando si pensa al tappo di una bottiglia di vino, spesso lo si considera un semplice accessorio. In realtà, è un elemento essenziale per la qualità del vino. È il tappo che protegge il contenuto della bottiglia dall’ossidazione e dalle contaminazioni, mantenendo intatti profumi e sapori.

Il Nomacorc Pops Ocean fa tutto questo, ma con un valore aggiunto: aiuta a salvare gli oceani. Realizzato con plastica riciclata, è il simbolo perfetto di come l’innovazione possa trasformare un problema globale, come l’inquinamento marino, in una soluzione concreta. Dietro ogni tappo Nomacorc c’è un processo ben preciso: la raccolta della plastica avviene nelle aree costiere più vulnerabili, dove i rifiuti rischiano di finire in mare. Una volta raccolti, questi materiali vengono riciclati e trasformati in un materiale innovativo, adatto a sigillare vini spumanti senza comprometterne la qualità.

Tappo Pops Ocean: la qualità incontra la sostenibilità

Il Natale è il periodo in cui non si fanno compromessi: tutto deve essere perfetto, dal menu ai vini serviti a tavola. Eppure, scegliere un tappo sostenibile come il Nomacorc Pops Ocean non significa rinunciare alla qualità. Al contrario, questo tappo garantisce una chiusura impeccabile, preservando il profilo sensoriale del vino e aggiungendo un tocco di eleganza al packaging.

«Ogni calice può diventare un gesto di consapevolezza», afferma Antonino La Placa, direttore commerciale Sud Est Europa di Vinventions. Ed è proprio questa la forza di Pops Ocean: combinare funzionalità, estetica e un messaggio di responsabilità ambientale in un unico prodotto.

Il tappo Nomacorc Ocean

Premi e riconoscimenti al tappo “salva oceani”

Il valore di Nomacorc Ocean non è passato inosservato. Il tappo Nomacorc Ocean h, infatti, conquistato il prestigioso Green Innovation Award al Simei 2024, la fiera internazionale di riferimento per il settore vinicolo, tenutasi a Milano dal 12 al 15 novembre. Oltre al successo del tappo Nomacorc Ocean, Vinventions ha ricevuto un ulteriore riconoscimento al Simei 2024: il New Technology Award, assegnato al sistema NomaSense O2, un sofisticato analizzatore di ossigeno. Questo strumento consente ai produttori di monitorare e gestire con precisione i livelli di ossigeno nelle bottiglie, ottimizzando la maturazione del vino e garantendo che arrivi ai consumatori in condizioni ottimali. Nomacorc Ocean e NomaSense O2 rappresentano dunque due facce della stessa missione: offrire soluzioni che rispondano alle sfide ambientali senza compromessi sulla qualità. Un connubio perfetto tra tradizione e innovazione che guarda al futuro con ottimismo e responsabilità.

Il tappo Nomacorc Ocean ha vinto il Green Innovation Award al Simei 2024

Come rendere il Natale più green: dal brindisi al menu

Scegliere il tappo giusto è solo uno dei modi per rendere le festività più sostenibili. Anche il modo in cui acquistiamo, consumiamo e smaltiamo i prodotti può fare la differenza.

Quest’anno, perché non puntare su un menu a km zero, su regali fatti a mano o su decorazioni realizzate con materiali riciclati? Ogni scelta consapevole contribuisce a ridurre l’impatto ambientale delle feste, rendendo il Natale non solo un momento di gioia, ma anche un’occasione per prendersi cura del mondo che ci circonda.