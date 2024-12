Bollicine di fine anno: la scala musicale del perlage

È ora dei botti, dentro e fuori casa. Io preferisco quelli dentro che sono sicuramente più gustosi. Mi riferisco ai botti provenienti dallo stappo degli spumanti, che in questo periodo dell’anno sono i più numerosi. Non che siano meno pericolosi degli altri, di origine pirotecnica, visto che l’abuso potrebbe crearne dipendenza, ma certamente in porzioni limitate e senza mettersi alla guida, contribuiscono lo stesso al clima di festa non costituendo un rischio per la salute. Se poi andiamo ad ascoltare oltre che al botto del tappo anche il suono delle bollicine nel calice (come nel brevetto del Metodo Caporale), il confronto del piacere non regge.

Alcune bollicine da stappare a Capodanno

Bollicine di fine anno, non solo gusto

Anche se dovessimo competere con fuochi d’artificio, non ci sarebbe storia. Alla vista la luce è compensata dalle catenelle di perlage, al cospetto del più elegante fascio luminoso artificiale. Anche all’olfatto andremo sicuramente meglio dell’odore sgradevole di polvere da sparo.

A livello acustico non dobbiamo sicuramente tapparci le orecchie. Oltre allo stappo, il gorgogliare della spuma e l’esplosione delle bolle è una melodia. Ogni bollicina è una vibrazione che colpisce tutti i nostri sensi. Lasciamoci guidare dalle migliaia di bollicine che risalgono in superficie, allontanando così tutti i ricordi spiacevoli e le ire quotidiane, facendo esplodere con ogni la bolla un pizzico della nostra felicità.

Bollicine di fine anno, la selezione

Questa selezione non è una semplice sequenza di etichette ma vuole riprendere il concetto della loro percezione acustica. Per questo,proporrò una serie di bollicine direttamente correlate ad una scala musicale, ovvero una successione ordinata di suoni nell’intervallo di un’ottava, prendendo in considerazione la scala a noi più familiare, quella cosiddetta diatonica, ovvero del Do maggiore, formata da 8 suoni Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do (ottava successiva), che saranno quelli fondamentali che dovreste percepire all’interno dei singoli calici. Buon 2025 a suon di bollicine.

Do - Alta Langa Docg Dosaggio zero - Roberto Sarotto

Questo metodo classico esprime pienamente le caratteristiche dell'uva Chardonnay, valorizzando la vocazione vitivinicola del territorio dell'Alta Langa. Il profumo, elegante e complesso, si fonde perfettamente con il gusto, che risulta morbido, avvolgente, ma al contempo fresco e leggermente sapido. Ideale in abbinamento a antipasti, piatti leggeri a base di verdure di stagione e pesce crudo.

Alta Langa Dosaggio zero ed Every Little thing she does is magic brut

Re - Every Little thing she does is magic brut - Il Palagio

Every Little Thing She Does is Magic è uno spumante rosé brut della cantina Il Palagio, ispirato alla canzone di Sting e ottenuto da uve Sangiovese. Con un delicato rosa tenue e perlage fine, offre fresche note di fragole, lamponi e agrumi, bilanciate da una vivace acidità. Perfetto per occasioni speciali, celebra il connubio tra tradizione toscana e creatività internazionale, con un’etichetta impreziosita dal ritratto di Trudie Styler.

Mi - Franciacorta Docg rosè Extra brut - Muratori

Questo spumante Extra Brut, ottenuto principalmente da uve Pinot Nero, matura sui lieviti in bottiglia per almeno 24 mesi. Ha un colore delicato e un naso fresco di pesca bianca e agrumi, con buona consistenza e un'acidità ben bilanciata. Con una gradazione alcolica di 12-13%, è perfetto servito a 6-8°C. Ideale con carpacci di pesce e carne, carne al taglio e primi piatti al pomodoro.

Franciacorta Docg rosè Extra brut e Nerosè 60

Fa - Nerosè 60 - Le Madaleine

Nerosé 60 La Madeleine è uno spumante rosé Metodo Classico prodotto con uve Pinot Nero provenienti dai vigneti della località Montini, nel comune di Narni, Umbria. Coltivato su terreni argillosi a 180 m di altitudine, il vino matura sui lieviti per almeno 60 mesi. Con una produzione di 100 quintali per ettaro e una resa del 45%, questo Brut, fresco e complesso, si distingue per la sua eleganza. Ideale per momenti speciali.

Sol - Arturo rosè pas dosè - Bersano

Arturo Spumante Metodo Classico Pas Dosé Bersano, ottenuto da uve Pinot Nero, è un vino dal colore giallo paglierino con riflessi dorati e un perlage fine e persistente. Dopo almeno 66 mesi sui lieviti, presenta un profumo intenso di lievito, crosta di pane, agrumi e fiori bianchi. Al palato, è cremoso, equilibrato e sapido, con un finale avvolgente. Perfetto come aperitivo e in abbinamento a piatti di pesce e gastronomia raffinata.

Arturo rosè pas dosè e Trento Doc Navarro Extra brut

La - Trento Doc Navarro Extra brut - Azienda agricola Viola

Il Trento Doc Navarro Extra brut è uno spumante di lungo affinamento che proviene dal vigneto Obermetz a 900 metri di altitudine, nel Trentino. Realizzato con una combinazione variabile di Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Nero, matura sui lieviti per almeno 60 mesi, con un affinamento in bottiglia di 12 mesi dopo la sboccatura. Presenta bollicine fini e un profumo complesso di fiori, minerali e frutti maturi, con un palato roccioso e costante. Ideale per chi cerca un vino di grande struttura e carattere.

Si - Buvoli Cinque pas dosè - Opificio del Pinot Nero

Lo Spumante Metodo Classico Pas Dosé "Cinque" de l’Opificio del Pinot Nero di Marco Buvoli è un vino per intenditori, senza zuccheri aggiunti, che esprime l'armonia naturale delle uve selezionate. Dopo un lungo affinamento sui lieviti, offre un bouquet complesso di agrumi canditi, spezie, crosta di pane e frutta secca. Al palato è teso, austero, fresco e persistente, perfetto con piatti di mare importanti o arrosti di carni bianche.

Buvoli Cinque pas dosè e Oltrepò Pavese Docg Collezione 2008 brut

Do - Oltrepò Pavese Docg Collezione 2008 brut - La Versa Terre d’Oltrepò

L’ Oltrepò Pavese Docg Collezione 2008 è un Metodo Classico Brut è uno spumante di grande eleganza, ottenuto da uve Pinot Nero e Chardonnay. Dopo un lungo affinamento sui lieviti per 120 mesi, offre un colore giallo paglierino con riflessi dorati e un perlage fine e persistente. Il bouquet è intenso e fruttato, con note di frutta secca tostata. Al palato è secco, sapido e fresco, ideale con piatti di pesce e pietanze strutturate. Alcol: 13%. Servire a 6-8°C.