Distillerie Peroni Maddalena: omaggio alla fondatrice per il 55° Anniversario

Non è facile incontrare un’azienda, in particolare una distilleria che, come le Distillerie Peroni Maddalena, con la sua produzione, rappresenti così tante e importanti zone di produzione vitivinicole. L’azienda con sede a Gussago (Bs), celebra quest’anno un traguardo assai significativo: il 55° anniversario di attività. Questo anniversario non è solo una celebrazione aziendale, ma anche un omaggio alla fondatrice Maddalena Peroni, che compie 86 anni.

Distillerie Peroni Maddalena celebrano il 55° anniversario rendendo omaggio alla fondatrice che compie 86 anni

La storia della distilleria è una storia di famiglia, di tre generazioni che hanno lavorato e continuano a lavorare con passione, esperienza e dedizione. L’azienda ha raggiunto una dimensione internazionale nel campo dei distillati di pregio, mantenendo un aspetto familiare e utilizzando materie prime di alta qualità. Il segreto del successo di questa distilleria è da ricercare nella cura con cui ricercano e trasformano gli aromi in ogni singola bottiglia, creando un passaggio olfattivo complesso e profondo.

Distillerie Peroni Maddalena: la storia dell'azienda attraverso tre generazioni

La genesi dell’azienda risale al 1961 con Giuseppe Andreoli, marito di Maddalena, che rileva una vecchia distilleria bresciana con l’obbiettivo di realizzare il suo sogno di distillare una propria grappa. Dopo anni di produzione per conto terzi, nel 1969 Giuseppe fonda l’azienda Distillerie Peroni Maddalena quale riconoscimento alla sua compagna di vita nonché socia negli affari. Da allora l’azienda ha collezionato infiniti successi e riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale. Oggi la distilleria è guidata dai figli Carlo, Paola e Sandro Andreoli, che continuano ad utilizzare il metodo artigianale basato su alambicchi in rame e vapore.

La terza generazione, rappresentata da Giorgio, Matteo e Gloria, è già attivamente coinvolta in azienda, in attesa dell’ingresso dei più piccoli Giulia, Laura, Marco e Davide. L’attività di questa storica azienda è anche una trasmissione di saperi e sapori, condivisi con amici e clienti nello showroom di Gussago, dove la famiglia guida tutti gli ospiti nella scelta di bottiglie, confezioni regalo e prodotti artigianale come panettoni e cioccolatini realizzati con le grappe da loro prodotte. Nel cuore della Franciacorta, ospitano poi visite agli impianti dell’azienda, dalla distilleria allo stoccaggio, dalla imponente barricaia all’imbottigliamento in un unico scenario.

Distillerie Peroni Maddalena

Via Alcide de Gasperi 39 - 25064 Gussago (Bs)

Tel 030 2770640