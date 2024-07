Birra a tutto pasto? Gli abbinamenti di Birrone in cucina

Birrone è un birrificio agricolo situato a Isola Vicentina (Vi) , noto per le sue birre artigianali non pastorizzate né filtrate. Fondato da Simone Dal Cortivo, il birrificio coltiva gran parte delle materie prime su 25 ettari di terreno e produce una vasta gamma di birre che valorizzano il territorio e sperimentano con ingredienti locali. Birrone gestisce diversi locali a marchio Birrone, Birrete e Birrone Brew Bar tra Vicenza e Padova, dove offre abbinamenti food&beer con piatti artigianali.

Dall’abbinamento classico con pizza e burger allo street food, fino ai ristoranti veri e propri, Birrificio Birrone si concentra da oltre 16 anni su come le sue birre possano esaltare i sapori della cucina. «Facciamo molte birre seguendo le voglie del nostro birraio, rendendo il gioco degli abbinamenti ancora più divertente» dichiara Simone Dal Cortivo - fondatore e birraio del birrificio artigianale agricolo di Vicenza.

Birrone: abbinamenti con aperitivi e primi piatti

Per quanto riguarda l’aperitivo, in questo periodo estivo la proposta è di birre che vanno assolutamente abbinate a stuzzichini e patatine. La SS46 (Statale 46, ndr) è una helles che si abbina perfettamente a questi snack, mentre la Heaven, una blanche fresca e beverina, è una valida alternativa agli Spritz. C’è poi la birra allo zenzero, la Zen, creata per un cliente con un’osteria giapponese e che si abbina perfettamente a piatti esotici come sushi e antipasti di pesce.

Per i primi, la Gerica, una lager leggera con note agrumate e leggermente amara, si scopre perfetta con piatti come la carbonara o la cacio e pepe, valorizzandoli e allo stesso tempo rendendo unica la bevuta.

Birrone: abbinamenti con hamburger e carne

Per gli abbinamenti con i panini e gli hamburger, le Ipa nelle loro diverse sfaccettature sono un classico che funziona sempre. Tuttavia, si trovano abbinamenti interessanti anche con le lager come la Brusca e la Blind Pils. La Brusca è secca, amara ed erbacea, perfetta con bruschette alle verdure, al brie, alla porchetta o ai funghi. È ideale anche con il pesce fritto, grazie alla sua capacità di sgrassare la bocca. La Blind, pils prodotta a decozione, è più rotonda, ma comunque amara e perfetta con bistecche, gulash e carni in tegame.

La Punto G, una bock rossa, è ideale con costine o ribs in salsa barbecue grazie alla sua struttura e alle note di caramella mou tostata. Per un abbinamento con i piatti del territorio, la Maranea, Gluten Free Corn Lager prodotta con il 20% di mais Marano, naturalmente privo di glutine e quindi adatto ai celiaci, è perfetta con polenta, nachos o piatti a base di mais.

Birrone: abbinamenti con il dessert

Per i dolci, la Cibus, una birra di frumento morbida e strutturata, è ideale con crostate, biscotti e paste frolle. Anche la Sax, una pils con mirtillo rosso, si abbina benissimo con cheesecake e panna cotta. La Scubi, invece, è una schwarz scura ispirata alla tradizione tedesca, perfetta dopo pasto con cioccolato e torte. Si distingue per l'utilizzo del malto Chocolate che da un profumo incredibile pur mantenendo una buona facilità di beva.

Birrone dimostra ancora una volta, nell'abbinamento con il cibo, la sua passione per la birra e la sua attenzione al cliente, offrendo un ventaglio di birre che bene si accompagnano ad una proposta culinaria unica che spazia dai piatti di street food ai quelli tradizionali.

Birrone

Via Fossanigo 6 - 36033 Isola Vicentina (Vi)

Tel 0444 975702