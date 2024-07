Bottega lancia il Vino dei Poeti Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg

La collezione Bottega si arricchisce di un nuovo vino spumante. È il Vino dei Poeti Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Brut ottenuto dalla vinificazione in bianco delle uve coltivate nella fascia collinare della provincia di Treviso, compresa tra le cittadine di Conegliano e di Valdobbiadene. Lo ha firmato Guglielmo Pasqualin. Diplomato alla Scuola Enologica di Conegliano, è un grande conoscitore del territorio della Marca trevigiana.

Il Vino dei Poeti Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg

Vino dei Poeti, sorso fresco e finale asciutto

Il Vino dei Poeti Valdobbiadene Superiore si caratterizza per il colore giallo paglierino e per il perlage fine e persistente. Gli aromi fruttati di pesca bianca e pera, unitamente ai sentori floreali di glicine e acacia, introducono un sorso fresco, con un’equilibrata acidità e un finale asciutto. Ottimo come aperitivo, perfetto per la preparazione di cocktail, è un vino che si può considerare da tutto pasto.

L'enologo Guglielmo Pasqualin

Le uve vengono raccolte a mano, permettendo di effettuare una vendemmia scalare, ovvero raccogliere le uve di una stessa vigna in momenti successivi in base al grado di maturazione. La pressatura viene eseguita in modo “soffice” con basse pressioni. La prima fermentazione del mosto si compie in vasche di acciaio successivamente all’aggiunta di lieviti selezionati. In accordo con il metodo Martinotti la seconda fermentazione si sviluppa in autoclave, a una temperatura che viene mantenuta a 14 °C, per preservare la fragranza e gli aromi tipici presenti nelle uve di origine.

Al termine della fermentazione il vino viene lasciato a contatto con i lieviti non più attivi, i quali grazie all’autolisi rilasciano delle sostanze che vanno ad arricchirne il corpo, la struttura e l’aromaticità. Dopo la stabilizzazione a freddo, il vino viene filtrato e lasciato quindi riposare prima dell’imbottigliamento.

www.bottegaspa.com