Vinibuoni d'Italia celebra la qualità dei vini autoctoni e dei Metodo Classico

L'evento conclusivo della selezione per la guida Vinibuoni d’Italia 2024, organizzato dal Touring Club Italiano e dedicato ai vini da vitigno autoctono e agli spumanti Metodo Classico, si è tenuto il 12 e 13 settembre presso l’Aminess Maestral Hotel di Cittanova, in Istria. Per la prima volta, l'evento si è svolto oltre i confini nazionali, sottolineando il consolidamento del rapporto con la regione istriana, già inserita in guida dal 2011 con una sezione dedicata ai suoi vini autoctoni.

Vinibuoni, collaborazioni internazionali e accoglienza istriana

«La splendida accoglienza e la perfetta organizzazione dell'Ente per il Turismo dell'Istria - dichiara il curatore nazionale Mario Busso - conferma il grande lavoro di valorizzazione di una regione che ha saputo rafforzare l'incoming per le bellezze naturali con un flusso sempre più numeroso e qualificato per la sua variegata proposta enogastronomica, trasformando il turismo in un vero e proprio export dei suoi prodotti regionali, dal vino, all'olio, al tartufo e altro ancora, facendoli conoscere e apprezzare a milioni di turisti da tutto il mondo. Un sentito ringraziamento al direttore Denis Ivoševic, a Marko Markovic che ha curato alla perfezione la nostra presenza in Istria, allo staff dell'Aminess Maestral Hotel e allo Hrvatski Sommelier Klub per il prezioso supporto».

Durante le due giorante di degustazioni è stata stilata la Top300

Chiara Busso, responsabile eventi di Vinibuoni d’Italia, ha espresso soddisfazione per l’opportunità di condividere il lavoro di selezione dei coordinatori regionali con i giudici internazionali, aggiungendo che il successo dell’edizione 2024 rafforza l'impegno a promuovere i vini autoctoni anche a livello internazionale, come dimostrato dalla partecipazione a Wine Paris e altre importanti fiere di settore.

Vinibuoni, la selezione dei migliori vini

Durante le due giornate di degustazione, i curatori Mario Busso e Alessandro Scorsone hanno selezionato la Top300, un riconoscimento ai migliori 300 vini tra i 726 finalisti in concorso. Parallelamente, le commissioni dell’iniziativa "Oggi le Corone le decido io", composte da giornalisti, sommelier e critici enogastronomici italiani, croati e sloveni, hanno assegnato 418 premi che saranno inseriti nella nuova edizione della guida Vinibuoni d’Italia.

Le commissioni di Oggi le Corone le decido io hanno assegnato 418 riconsocimenti

Tra le regioni italiane più apprezzate dalle commissioni di “Oggi le Corone le decido io”, spicca la Toscana con 57 vini premiati, seguita dal Piemonte con 54, dal Veneto con 46 e dal Friuli Venezia Giulia con 37. La Valle d'Aosta, invece, ha ottenuto il miglior rapporto tra vini finalisti e premiati, con una percentuale dell'83%, seguita dall'Istria e dal Molise con il 75%.

Vinibuoni, la Top300

Ecco la Top300 selezionata da Vinibuoni

Abruzzo

Cataldi Madonna: Montepulciano d'Abruzzo Doc Girovago 2021

Feudo Antico: Tullum Docg Pecorino Inanfora Biologico 2022

Fosso Corno: Montepulciano d'Abruzzo Doc Orsettino 2022

La Valentina: Montepulciano d'Abruzzo Doc Binomio 2020

Masciarelli: Trebbiano d'Abruzzo Doc Superiore Castello di Semivicoli 2022

Pasetti: Cerasuolo d'Abruzzo Doc Superiore Testarossa 2023

Tocco: Montepulciano d'Abruzzo Doc Capostazione 2021

Velenosi Vini: Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo Docg Verso Sera 2022

Alto Adige

Abbazia di Novacella: Alto Adige Doc Valle Isarco Gewürztraminer Praepositus 2022

Cantina Bozen: Alto Adige Doc Santa Maddalena Classico Huck am Bach 2023

Cantina Kurtatsch: Alto Adige Doc Gewürztraminer Riserva Brenntal 2022

Colterenzio - Schreckbichl: Alto Adige Doc Moscato Giallo Sand 2023

Hartmann Donà: Mitterberg Igt Schiava Donà Rouge 2018

Muri-Gries - Tenuta/Cantina Convento: Alto Adige Doc Lagrein Riserva Vigna Klosteranger 2020

Ritterhof Weingut - Tenuta: Alto Adige Doc Gewürztraminer Auratus 2023

Weingut Klaus Lentsch: Alto Adige Doc Lagrein Riserva Laianus 2019

Basilicata

Cantine del Notaio: Aglianico del Vulture Doc Il Sigillo 2018

Grifalco: Aglianico del Vulture Doc Grifalco 2022

Calabria

Ippolito 1845: Calabria Igt Rosato Pescanera 2023

Librandi: Calabria Igt Mantonico Bianco Efeso 2023

Senatore Vini: Cirò Doc Rosato Puntalice Bio 2023

Vigneti Vumbaca: Cirò Doc Rosso Classico Superiore 2022

Campania

Benito Ferrara: Greco di Tufo Docg Vigna Cicogna 2023

Cantine Antonio Mazzella: Ischia Doc Biancolella Vigna del Lume 2023

Cantine Tora: Aglianico del Taburno Docg Il Castaldato 2021

Contrada Salandra: Campi Flegrei Doc Falanghina 2022

Donna Elvira: Greco di Tufo Docg Aegidius 2021

Fontanavecchia: Falanghina del Sannio Doc Taburno Vendemmia Tardiva Libero F Particella 190 2020

I Favati: Taurasi Docg Riserva Terzotratto Etichetta Bianca 2018

La Fortezza: Aglianico del Taburno Docg Riserva Enzo Rillo 2014

La Sibilla: Campania Igt Falanghina Domus Giulii 2022

Laura De Vito: Fiano di Avellino Docg Li Sauruni 2022

Marisa Cuomo: Costa d'Amalfi Doc Furore Bianco Fiorduva 2022

Salvatore Molettieri: Taurasi Docg Riserva Vigna Cinque Querce 2016

Sammarco Ettore: Costa d'Amalfi Doc Ravello Rosso Riserva Selva delle Monache 2019

Tenuta Scuotto: Campania Igt Fiano Oi nì 2021

Emilia Romagna

Cantina di Santa Croce: Lambrusco Salamino di Santa Croce Doc Rosso Frizzante Vigne Vecchie 2023

Cavicchioli: Lambrusco di Sorbara Doc Rosso Frizzante Vigna del Cristo 2023

Drei Donà - Tenuta La Palazza: Romagna Doc Sangiovese Riserva Predappio Vigna del Pruno 2021

Enio Ottaviani Vini e Vigneti: Rimini Doc Rébola Secco 2023

Fattoria Monticino Rosso: Romagna Albana Docg Secco Codronchio 2022

Fattoria Moretto: Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc Rosso Frizzante Monovitigno 2023

La Tosa: Gutturnio Doc Superiore Vignamorello Bio 2022

Medici Ermete: Reggiano Doc Lambrusco Frizzante Quercioli

Merlotta: Romagna Albana Docg Secco Fondatori GP 2023

Paltrinieri:Lambrusco di Sorbara Doc Rosso Frizzante Sant’Agata Bio 2023

Friuli Venezia Giulia

Colle Duga: Collio Doc Ribolla Gialla 2023

Draga-Miklus: Collio Doc Friulano Draga 2023

Drius: Friuli Isonzo Doc Friulano Sensar 2021

Ermacora: Colli Orientali del Friuli Picolit Docg 2020

Eugenio Collavini Viticoltori: Friuli Colli Orientali Doc Ribolla Gialla Turian 2022

Genio: Friuli Colli Orientali Doc Refosco di Faedis Credere 2021

Keber Edi: Collio Doc Bianco Uve Autoctone 2022

Komjanc Alessio e figli: Collio Doc Ribolla Gialla 2023

Le Vigne di Zamò: Friuli Colli Orientali Doc Friulano Vigne 50 Anni 2022

Lis Neris: Friuli Isonzo Doc Friulano La Vila 2021

Muzic: Collio Doc Friulano Valeris 2023

Nadalutti Franco: Friuli Colli Orientali Doc Malvasia 2023

Petrucco: Friuli Colli Orientali Doc Pignolo Ronco di Paolo 2019

Picech Roberto: Collio Doc Friulano Athena 2020

Pierpaolo Pecorari: Venezia Giulia Igt Malvasia 2023

Škerk: Venezia Giulia Igt Vitovska 2021

Tunella:Friuli Colli Orientali Doc Bianco Biancosesto 2022

Istria

Fakin: Teran Michel Limited Edition 2018

Meneghetti: Malvazija Istarska Black Label 2022

Vina Rossi: Malvazija Istarska Templara 2022

Lazio

Antonella Pacchiarotti: Lazio Igt Rosato Ramatico 2022

Coletti Conti: Cesanese del Piglio Docg Peremilia 2022

Emiliano Fini: Lazio Igt Grechetto Cleto 2022

Gabriele Magno: Frascati Superiore Docg Riserva Vigneto La Torretta di Valle Marciana 2022

Migrante:Cesanese di Olevano Romano Doc Consilium 2020

Muscari Tomajoli: Lazio Igt Vermentino Nethun 2023

Palazzo Tronconi: Frusinate Igt Capolongo Fregellae 2023

Tenuta La Pazzaglia: Lazio Igt Grechetto Poggio Triale 2022

Liguria

Agricoltura 5Terre: Cinque Terre Doc Ciàn Àuti 2023

BioVio: Riviera Ligure di Ponente Doc Pigato Bon in da Bon 2023

Bruna: Riviera Ligure di Ponente Doc Pigato Le Russeghine 50° Vendemmia 2022

Cantine Lunae: Colli di Luni Doc Vermentino Cavagino 2023

La Baia del Sole - Federici: Colli di Luni Doc Vermentino Sarticola 2023

Maixei: Rossese di Dolceacqua Doc Superiore Barbadirame 2022

Ottaviano Lambruschi: Colli di Luni Doc Vermentino Superiore 2023

Lombardia

ARPEPE: Valtellina Superiore Docg Grumello Riserva Buon Consiglio 2018

Avanzi: Lugana Doc Riserva Borghetta 2020

Cà Maiol: Lugana Doc Superiore Molin 2022

Ca'Lojera: Lugana Doc Riserva del Lupo 2020

Cantina Bulgarini: Lugana Doc 010 2023

Caven Camuna: Valtellina Superiore Docg Inferno Riserva Al Carmine 2017

Delai: Riviera del Garda Bresciano Doc Chiaretto NotteRosa 2023

Perla del Garda: Lugana Doc Riserva Madre Perla 2022

Tallarini Wine: Moscato di Scanzo Docg Tallarini 2013

Tenuta Roveglia: Lugana Doc Riserva Vigne di Catullo 2021

Marche

Cantine Enzo Mecella: Verdicchio di Matelica Riserva Docg Godenzia 2021

Casa Lucciola: Verdicchio di Matelica Doc Casa Lucciola 2022

Emanuele Dianetti: Offida Docg Pecorino Luciano Campo Vallerosa 2021

Marcelli Clara: Marche Igt Bianco Marke 2021

Mirizzi Gianluca: Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Ergo 2022

Montecappone: Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg Classico Utopia 2020

Oasi degli Angeli: Marche Igt Rosso Kurni 2022

Pievalta: Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg Classico San Paolo 2021

Podere Sabbioni: Colli Maceratesi Doc Ribona della Famiglia 2022

Sartarelli: Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg Classico Milletta 2022

Tenuta di Tavignano: Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg Classico Misco Riserva 2020

Umani Ronchi: Cònero Docg Riserva Campo San Giorgio 2020

Valter Mattoni: Marche Igt Rosso Arshura 2021

Velenosi Vini:Rosso Piceno Doc Superiore Roggio del Filare 2021

Villa Bucci: Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg Classico Villa Bucci 2021

Molise

Catabbo Cantine: Tintilia del Molise Doc Rosso Tintilia S 2021

Di Majo Norante: Molise Doc Aglianico Riserva Sassius 2017

Piemonte

Antichi Vigneti di Cantalupo: Ghemme Docg Cantalupo 2017

Anzivino: Gattinara Docg Riserva 2019

Bera: Barbaresco Docg 2021

Bersano: Nizza Docg Riserva Generala 2020

Brezza Giacomo e Figli: Langhe Doc Nebbiolo 2023

Cadgal:Moscato d'Asti Docg Vigna Vecchia 2019

Cascina Ca' Rossa: Roero Docg Valmaggiore Audinaggio 2022

Cascina Castlèt: Barbera d'Asti Docg Superiore Passum 2020

Cascina Valle Asinari: Nizza Docg 2020

Caudrina: Moscato d'Asti Docg La Caudrina 2023

Cecilia Monte Viticultrice in Neive: Barbaresco Docg Serracapelli Dedicato a Paolo 2019

Deltetto 1953: Roero Docg Riserva Gorrini 2020

Diego Morra: Langhe Doc Nebbiolo Il Sarto 2022

Domenico Clerico: Barolo Docg Ginestra Ciabot Mentin 2020

Franco M. Martinetti: Colli Tortonesi Doc Timorasso Biancofranco 2023

Fratelli Marco: Canavese Doc Nebbiolo Nèmore 2021

Gaudio - Bricco Mondalino: Grignolino del Monferrato Casalese Doc Gaudio 2023

Giacosa Fratelli: Barbaresco Docg Basarin Vigna Gianmatè 2021

I Carpini: Colli Tortonesi Doc Timorasso Rugiada del Mattino 2023

Il Chiosso: Fara Doc 2018

Livia Fontana: Barolo Docg Villero 2020

Lodali: Barolo Docg Bricco Ambrogio 2020

Magda Pedrini Tenuta: Gavi Docg del Comune di Gavi Magda 2023

Malvirà: Roero Docg Riserva Mombeltramo 2020

Mongioia: Canelli Docg Moscata 2023

Montalbera: Ruchè di Castagnole Monferrato Docg Riserva Il Fondatore 2021

Palladino: Barolo Docg Parafada 2020

Pelissero Giorgio: Barbaresco Docg Vanotu 2021

Pio Cesare: Barbaresco Docg Bricco di Treiso Il Bricco 2020

Poderi Gianni Gagliardo: Barolo Docg Castelletto 2020

Ratti: Barolo Docg Marcenasco 2020

Rocche Costamagna: Barolo Docg Rocche dell'Annunziata 2020

Sara Vezza: Barolo Docg Ravera 2020

Silvio Grasso: Barolo Docg Bricco Luciani 2020

Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy: Barbaresco Docg Riserva Gaiun Martinenga 2019

Vietti: Barolo Docg Castiglione 2020

Puglia

Apollonio Casa Vinicola: Copertino Doc Rosso Riserva Divoto 2013

Cantele: Salento Igt Rosso Amativo 2022

Cantine Paolo Leo: Valle d'Itria Igt Minutolo Alture 350 2022

Coppi Casa Vinicola: Gioia del Colle Doc Primitivo Senatore 2021

Gianfranco Fino Viticoltore: Salento Igt Primitivo Es 2022

Palamà Vinicola nel Salento: Salento Igt Negroamaro Rosato Metiusco 2023

Podere Don Cataldo - Rocca: Salento Igt Susumaniello 2020

Taurino Cosimo - Vigneti & Cantine: Salento Igt Negroamaro Patriglione 2019

Tenute Chiaromonte: Gioia del Colle Doc Primitivo Riserva Chiaromonte 2017

Varvaglione 1921: Salento Igt Susumaniello Rosato 2023

Sardegna

Argiolas: Isola dei Nuraghi Igt Rosso Turriga 2020

Cantina Santadi: Carignano del Sulcis Doc Superiore Terre Brune 2020

Contini: Isola dei Nuraghi Igt Rosso Barrile 2020

Fradiles Vitivinicola: Mandrolisai Doc Rosso Superiore Angraris 2020

Pala: Isola dei Nuraghi Igt Vermentino Stellato Nature 2023

Quartomoro di Sardegna: Campidano di Terralba Doc Bovale Superiore BVL Memorie di Vite 2021

Tenute Soletta: Cannonau di Sardegna Doc Riserva Corona Majore 2019

Sicilia

Alessandro di Camporeale: Monreale Doc Bianco Vigna di Mandranova 2022

Alta Mora: Etna Doc Rosso Guardiola 2020

Benanti: Etna Doc Bianco Superiore Pietra Marina 2019

Caruso & Minini: Sicilia Doc Nero d'Avola Riserva Cutaja 2019

Casa Vinicola Fazio: Erice Doc Nero d'Avola Torre dei Venti 2022

Donnafugata: Passito di Pantelleria Doc Ben Ryé 2021

Duca di Salaparuta: Sicilia Doc Nero d'Avola Duca Enrico 2020

Francesco Intorcia Heritage: Marsala Riserva Secco Vergine Vintage 1980 Tino n.1

Le Casematte: Faro Doc 2022

Palari: Faro Doc Palari 2019

Pietradolce: Etna Doc Rosso Barbagalli 2021

Tasca d'Almerita - Tenuta Regaleali: Contea di Sclafani Doc Rosso del Conte 2019

Tenuta Gorghi Tondi: Sicilia Doc Frappato Dumè 2023

Tornatore: Etna Doc Rosso Pietrarizzo 2020

Valle dell'Acate: Cerasuolo di Vittoria Docg Classico Iri da Iri 2017

Slovenia

Vini Noüe Marinic: Brda Jakot Anne I Cru Cerou Superiore Érigone 2022

Toscana

Acquabona: Elba Aleatico Passito Docg 2019

Bindella - Tenuta Vallocaia: Vino Nobile di Montepulciano Docg Riserva Vallocaia 2020

Biondi-Santi: Brunello di Montalcino Docg Tenuta Greppo 2018

Boscarelli: Vin Santo di Montepulciano Doc Occhio di Pernice Familiaie 2013

Bruni: Maremma Toscana Doc Alicante Oltreconfine 2022

Capezzana: Vin Santo di Carmignano Doc Riserva 2016

Casanova di Neri: Brunello di Montalcino Docg Cerretalto 2018

Castellare di Castellina: Toscana Igt Rosso I Sodi di San Niccolò 2020

Castello di Fonterutoli: Chianti Classico Docg Gran Selezione Vicoregio 36 2021

Castello Tricerchi: Brunello di Montalcino Docg A.D. 1441 2019

Castelvecchio di Filippo Rocchi: Toscana Igt Canaiolo Numero Otto 2021

Fontodi: Colli della Toscana Centrale Igt Sangiovese Flaccianello della Pieve 2021

Franco Pacenti: Brunello di Montalcino Docg Rosildo 2019

Fuligni: Brunello di Montalcino Docg 2019

Gianni Brunelli - Le Chiuse di Sotto: Brunello di Montalcino Docg 2019

Il Marroneto: Brunello di Montalcino Docg 2019

Isole e Olena:Toscana Igt Rosso Cepparello 2021

La Lastra: Vernaccia di San Gimignano Docg 2023

Le Chiuse: Brunello di Montalcino Docg 2019

Le Rogaie: Morellino di Scansano Docg Forteto 2022

Montevertine: Toscana Igt Rosso Le Pergole Torte 2021

Panizzi: Vernaccia di San Gimignano Docg Riserva 2020

Petrolo: Valdarno di Sopra Doc Sangiovese Vigna Bòggina A 2022

Pietroso: Brunello di Montalcino Docg 2019

Poggio di Sotto: Brunello di Montalcino Docg Riserva 2018

Poggio Mandorlo: Montecucco Sangiovese Docg La Querce 2017

Poliziano: Vino Nobile di Montepulciano Docg Le Caggiole 2020

Ricasoli: Chianti Classico Docg Gran Selezione Gaiole CeniPrimo 2021

Rocca delle Macìe - Famiglia Zingarelli: Maremma Toscana Doc Vermentino Superiore Vigna L'Aja Bruciata 2022

Salustri Leonardo: Toscana Igt Vermentino Selezione Ines 2021

Salvioni La Cerbaiola:Brunello di Montalcino Docg 2019

Sassotondo: Maremma Toscana Doc Ciliegiolo Vigna San Lorenzo 2021

Sesti: Brunello di Montalcino Docg 2019

Tenuta Le Potazzine: Brunello di Montalcino Docg 2019

Terenzi: Morellino di Scansano Docg Riserva Madrechiesa 2021

Terenzuola: Colli di Luni Doc Vermentino Superiore Pini di Corsano 2022

Tolaini: Chianti Classico Docg Gran Selezione Vigna Montebello Sette 2020

Trentino

Bellaveder: Trentino Doc Lagrein Riserva Mansum 2021

Dorigati: Teroldego Rotaliano Doc Riserva Luigi 2021

F.lli Pisoni: Trentino Doc Vino Santo della Valle dei Laghi 2008

Gaierhof - Maso Poli: Trentino Doc Nosiola Maso Poli 2022

Maso dei Chini: Vigneti delle Dolomiti Igt Teroldego Gloriano 2021

Umbria

Arnaldo Caprai: Montefalco Sagrantino Docg Collepiano 2020

Duca della Corgna - Cantina del Trasimeno: Colli del Trasimeno Doc Gamay Riserva Poggio Pietroso 2021

Leonardo Bussoletti: Narni Igt Ciliegiolo Ràmici 2021

Romanelli: Montefalco Doc Rosso Riserva Molinetta 2019

Tenuta Bellafonte:Montefalco Sagrantino Docg Collenottolo 2018

Valle d'Aosta

Cave des Onze Communes: Valle d'Aosta Doc Petite Arvine Miniera 2022

Château Feuillet: Valle d'Aosta Doc Torrette Superiore 2022

Veneto

Adami: Valdobbiadene Docg Dry Rive di Colbertaldo Vigneto Giardino 2023

Adami Aldo: Chiaretto di Bardolino Doc 2023

Allegrini: Amarone della Valpolicella Docg Classico 2020

Andreola: Valdobbiadene Docg Extra Dry Rive di Santo Stefano Dirupo Nazzareno Pola Etichetta del Fondatore 2023

Antonio Facchin & Figli: Cuvée Prestige 6.0.1 Extra Brut

Bertani: Amarone della Valpolicella Docg Classico 2015

Bussola Tommaso: Amarone della Valpolicella Docg Classico Vigneto Alto 2012

Cantina Sabaini: Amarone della Valpolicella Docg 2018

Casa Baccichetto: Malanotte del Piave Docg VI 2019

Case Paolin: Asolo - Prosecco Superiore Docg Extra Brut Pietra Fine Bio 2022

Coffele: Soave Doc Classico Alzari 2022

Colle Cerèç: Amarone della Valpolicella Docg Classico 2018

Gini: Soave Doc Classico La Froscà 2023

Gorgo: Custoza Doc Riserva Sub 27 2019

Inama: Soave Doc Classico Foscarino 2022

Italo Cescon: Veneto Igt Manzoni Bianco Madre Biologico 2022

Le Battistelle: Soave Doc Classico Roccolo del Durlo 2022

Le Morette: Lugana Doc Riserva 2021

Le Salette: Amarone della Valpolicella Docg Classico Riserva Pergole Vece 2019

Le Tende: Bardolino Doc Classico 2023

Merotto Graziano: Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg Dry

Monte del Frà: Custoza Doc Superiore Cà del Magro 2022

Ottella: Lugana Doc Riserva Molceo 2021

Pieropan_ Soave Doc Classico Calvarino 2022

Roberto Mazzi e Figli: Valpolicella Doc Classico Superiore Poiega 2020

Roccolo Grassi: Valpolicella Doc Superiore 2019

Ruggeri: Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Spumante Brut Vecchie Viti 2023

Santa Sofia: Amarone della Valpolicella Docg Classico Riserva 2017

Secondo Marco: Amarone della Valpolicella Docg Classico 2014

Speri: Amarone della Valpolicella Docg Classico Sant'Urbano 2020

Tenuta Sant'Antonio - Famiglia Castagnedi: Amarone della Valpolicella Docg Campo dei Gigli 2019

Perlage Italia Metodo Classico