Santa Margherita sempre più a stelle e strisce: Roco Winery acquisisce Marsh Estate

Il gruppo vinicolo Santa Margherita si espande ulteriormente negli Stati Uniti. Roco Winery, azienda vinicola dell'Oregon nota per la produzione di vini spumanti, bianchi e rossi e facente parte del gruppo, ha recentemente acquistato Marsh Estate. La proprietà, situata a Yamhill-Carlton, comprende oltre 21 ettari di terreno ed è un'importante opportunità per l'espansione della cantina.

Roco Winery fa parte del gruppo Santa Margherita dal 2022

Roco Winery, un investimento strategico

Marsh Estate, situata a un'altitudine di 103 metri, gode di una posizione privilegiata con viste panoramiche sulle Dundee Hills e Savannah Ridge. La certificazione Live (Viticoltura sostenibile del Pacifico nord-occidentale) garantisce pratiche agricole rispettose dell'ambiente, un valore condiviso da Roco Winery. L'acquisizione di Marsh Estate permette a Roco Winery di consolidare la propria presenza nella regione vinicola dell'Oregon e di pianificare un ampliamento della produzione, rafforzando il proprio ruolo come produttore di vini di qualità.

Roco Winery, del gruppo Santa Margherita, ha acquistato Marsh Estate

«Questa ulteriore acquisizione - commenta Andrea Conzonato, amministratore delegato di Santa Margherita Gruppo Vinicolo - riconferma la nostra convinzione sul potenziale della Willamette Valley e della produzione vinicola dell'Oregon in senso più ampio. Investimenti che, integrati al nostro know how, mirano ad aumentare la capacità produttiva di Roco Winery sia in termini qualitativi che quantitativi, con obiettivi ambiziosi in termini di espansione del business. I segnali di mercato sono del tutto incoraggianti, soprattutto per la categoria spumanti e per il pinot nero, che incontrano appieno anche i gusti dei nuovi consumatori».

Roco Winery e Santa Margherita: la storia

Fondata nel 2003 da Rollin Soles e Corby Stonebraker-Soles, Roco Winery è stata acquisita nel 2022 da Santa Margherita Usa, consociata del Gruppo Vinicolo Santa Margherita. L'azienda è nota per la qualità dei suoi vini, riconosciuta con oltre 100 punteggi superiori ai 90/100 da critici internazionali. Nel 2024, il vino "RMS Brut Delayed Disgorgement" 2013 ha ottenuto un prestigioso riconoscimento da Wine Enthusiast, confermando l'importanza del terroir della Willamette Valley. Una selezione di etichette firmate Roco Winery è già disponibile in Italia per il canale Horeca.