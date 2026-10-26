I farmaci utilizzati per dimagrire stanno cambiando non soltanto le abitudini alimentari, ma anche quelle legate al consumo di alcol. Negli Stati Uniti, le famiglie in cui almeno una persona assume medicinali della classe GLP-1, come Ozempic e Wegovy, spendono mediamente il 7% in meno per le bevande alcoliche e il 13,5% in meno per la birra rispetto a quelle che non ne fanno uso. Un fenomeno che comincia a preoccupare i produttori e che potrebbe avere conseguenze anche per pub, bar e ristoranti. Tanto che Heineken ha preparato un documento interno destinato ai gestori dei pub britannici, suggerendo come adattare l'offerta a clienti che bevono meno e potrebbero rinunciare alle tradizionali serate trascorse davanti a più pinte di birra.

I farmaci dimagranti GLP-1 potrebbero ridurre il consumo di birra, con conseguenze sulle vendite dei pub e sui ricavi dei locali

I farmaci GLP-1 riducono anche il desiderio di bere alcolici

Nati per il trattamento del diabete di tipo 2 e successivamente impiegati, con specifiche formulazioni e indicazioni, anche nella cura dell'obesità, i farmaci della classe GLP-1 stanno producendo effetti che vanno oltre la riduzione dell'appetito. Questi medicinali agiscono sui meccanismi che regolano la sazietà e, secondo alcune ricerche, potrebbero influenzare anche il desiderio di consumare alcol. Le testimonianze raccolte da Reuters descrivono persone che, dopo aver iniziato la terapia, hanno progressivamente perso interesse per le bevande alcoliche. Alcune riferiscono di avvertire maggiore malessere dopo aver bevuto, altre raccontano postumi più pesanti, mentre per altre ancora è semplicemente diminuita la voglia di bere. Si tratta di esperienze individuali, che non riguardano necessariamente tutti i pazienti e non dimostrano, da sole, un effetto generalizzato dei farmaci.

I farmaci GLP-1, utilizzati anche per il trattamento dell'obesità, possono influenzare il desiderio di consumare bevande alcoliche

L'ipotesi che i GLP-1 possano influenzare i meccanismi della gratificazione e contribuire a ridurre il consumo di alcol è comunque oggetto di crescente attenzione scientifica. Per l'industria delle bevande, il problema è già concreto sul piano commerciale: se una parte dei consumatori comincia a bere meno, possono ridursi sia gli acquisti nei supermercati sia le ordinazioni nei locali. Un cambiamento che sta emergendo anche in Italia, dove quasi un milione di famiglie utilizza farmaci GLP-1e si registrano già variazioni negli acquisti alimentari, compreso il vino. Negli Stati Uniti, dove nel 2025 si stimavano circa 10 milioni di utilizzatori di questi medicinali, gli effetti sulle abitudini di acquisto sono già stati osservati in diversi comparti alimentari, dagli snack alle bevande zuccherate. Ora anche il mercato della birra deve fare i conti con questa trasformazione.

Negli Stati Uniti la spesa per la birra cala del 13,5%

A quantificare il fenomeno è un'analisi della società di ricerche di mercato Circana, che ha monitorato tra il 2024 e il 2026 un gruppo di famiglie statunitensi in cui almeno un componente assumeva farmaci GLP-1, confrontandone i comportamenti di acquisto con quelli delle famiglie senza utilizzatori. Dopo due anni di trattamento, la spesa mensile per gli alcolici risultava inferiore di circa il 7%, con una differenza che arrivava al 13,5% per la birra. La riduzione riguardava sia gli acquisti destinati al consumo domestico sia quelli effettuati fuori casa, interessando quindi direttamente anche il settore della somministrazione.

Heineken ha invitato i gestori dei pub britannici a prepararsi a una possibile riduzione delle vendite di birra legata alla diffusione dei farmaci GLP-1

Il dato misura una differenza di spesa tra gruppi di famiglie e non significa necessariamente che ogni persona in terapia riduca il consumo di birra della stessa percentuale. Resta però un segnale significativo per un settore che basa una parte importante dei propri ricavi sulla frequenza delle occasioni di consumo e sulla quantità di bevande ordinate. Risultati nella stessa direzione sono emersi anche da indagini condotte in Europa e nel Regno Unito da Circana, NIQ e KAM, società britannica specializzata nelle ricerche sul settore dell'ospitalità. Anche in questi mercati, tra le persone che assumono GLP-1 è stata osservata una tendenza a ridurre il consumo di alcol. Una precedente indagine britannica su 2mila consumatoriaveva già evidenziato che il 32% degli utilizzatori beveva meno alcolici, mentre il 45% dichiarava di consumare porzioni più piccole.

Heineken avverte i pub: le serate davanti a più pinte potrebbero diminuire

È in questo contesto che si inserisce l'iniziativa di Heineken, che ha affrontato il possibile impatto dei farmaci dimagranti in una presentazione aziendale destinata ai gestori dei pub del Regno Unito. Il documento, non pubblicato integralmente ma visionato e raccontato da Reuters, rappresenta un'indicazione di come uno dei principali produttori mondiali di birra stia cominciando a considerare il fenomeno anche nelle proprie strategie commerciali. La preoccupazione riguarda soprattutto le occasioni di consumo tradizionali dei pub britannici, dove non è raro che un cliente ordini diverse pinte nel corso della stessa serata. Se i farmaci GLP-1 riducono il desiderio di bere oppure aumentano la sensazione di sazietà, potrebbero diminuire sia il numero di consumazioni per cliente sia il valore medio dello scontrino.

Le serate davanti a più pinte potrebbero diminuire

Per il settore britannico si tratta di un cambiamento potenzialmente rilevante. Secondo i dati riportati da Heineken, nell'anno terminato a febbraio 2026 le vendite di birra in pub, bar e ristoranti del Regno Unito hanno sfiorato i 14 miliardi di sterline. Di questi, meno di 300 milioni provenivano dalle birre analcoliche e a basso contenuto alcolico. Il mercato resta dunque fortemente legato alla birra tradizionale. Un'eventuale diminuzione delle quantità consumate potrebbe incidere sui ricavi dei locali, soprattutto di quelli nei quali le bevande alcoliche rappresentano una componente centrale dell'attività. Heineken, che nel Regno Unito possiede oltre 2.000 pub, ha quindi scelto di sensibilizzare i gestori prima che il fenomeno assuma dimensioni maggiori.

Mezze pinte, birre analcoliche e piccoli piatti: come cambia l'offerta dei pub

La risposta suggerita da Heineken non consiste nel cercare di riportare i clienti alle quantità consumate in precedenza, ma nell'adattare l'offerta a persone che potrebbero desiderare porzioni più piccole e bevande con meno alcol. Tra le indicazioni contenute nella presentazione figurano la promozione delle mezze pinte, una maggiore disponibilità di birre analcoliche o a basso contenuto alcolico e la proposta di piccoli piatti da abbinare alle consumazioni. Una strategia che intercetta una tendenza già evidente anche in Italia, dove la quota di mercato delle birre analcoliche e low alcol è cresciuta dell'85% nel 2025, passando dal 2,1% al 3,9%. Per i pub britannici, tradizionalmente legati alla vendita di birra, significa provare a mantenere attrattiva l'esperienza nel locale anche quando il cliente beve meno. La possibilità di ordinare una quantità ridotta, scegliere un'alternativa analcolica o accompagnare la bevanda con qualcosa da mangiare può contribuire a intercettare abitudini differenti.

Mezze pinte, alternative analcoliche e piccoli piatti sono alcune delle soluzioni suggerite da Heineken per adeguare l'offerta dei pub alle nuove abitudini di consumo

L'obiettivo commerciale è compensare almeno in parte la riduzione delle vendite di alcol, senza fare affidamento esclusivamente sulle occasioni di consumo prolungato. L'abbinamento con il cibo, tuttavia, non deve essere interpretato come un modo per neutralizzare gli eventuali effetti indesiderati dell'alcol durante una terapia farmacologica. Il cambiamento potrebbe riguardare anche momenti importanti per il fatturato dei locali, come le festività natalizie, quando nel Regno Unito i pub rappresentano tradizionalmente luoghi di ritrovo per famiglie, amici e colleghi. Per i gestori, la questione non è soltanto introdurre qualche referenza analcolica in più, ma capire se una clientela che beve meno continuerà a frequentare il pub con la stessa regolarità e, soprattutto, quanto sarà disposta a spendere.

Per Heineken l'impatto sui conti non è ancora evidente

Nonostante l'attenzione riservata al fenomeno, Heineken non ha finora individuato nei propri risultati economici un effetto direttamente attribuibile alla diffusione dei farmaci GLP-1. In Europa, principale mercato del gruppo per fatturato, la crescita è stata debole, ma il rallentamento viene ricondotto a una più generale riduzione dei consumi di bevande alcoliche. Del resto, Heineken aveva già chiuso il 2025 con volumi di birra in calo del 2,1%, nonostante l'aumento dei ricavi, annunciando anche una riorganizzazione che prevede fino a 6mila tagli occupazionali nel mondo.

Il Regno Unito, peraltro, è stato indicato dall'azienda come uno dei mercati relativamente più dinamici. La presentazione rivolta ai pub sembra dunque rispondere soprattutto alla volontà di preparare gli operatori a un possibile cambiamento futuro, piuttosto che alla necessità di contrastare perdite già accertate e riconducibili ai medicinali. La distinzione è importante: il calo del consumo di alcol è un fenomeno più ampio, che non può essere spiegato soltanto con la diffusione dei farmaci dimagranti. Le nuove abitudini dei consumatori, la maggiore attenzione alla salute e la crescita delle alternative analcoliche stanno già modificando il mercato. I GLP-1 potrebbero però aggiungere un ulteriore elemento a questa trasformazione, soprattutto se il numero di persone che li utilizzano continuerà ad aumentare.

Per bar e ristoranti la sfida è mantenere i ricavi con meno alcol

Il caso Heineken apre una questione che riguarda anche la ristorazione europea. Se una quota crescente di clienti riduce il consumo di alcol, le conseguenze non si limitano ai produttori di birra, ma possono interessare l'intera filiera della somministrazione. Per un pub, un bar o un ristorante, un cliente che ordina una sola birra anziché due o tre genera un ricavo inferiore, a meno che la differenza non venga compensata da altre consumazioni. Lo stesso vale per chi sostituisce vino, birra o cocktail con bevande analcoliche, il cui prezzo e la cui marginalità dipendono dalla proposta del singolo locale.

Per bar e ristoranti, la possibile riduzione dei consumi di alcol rende importante ripensare l'offerta di bevande e il rapporto tra consumazioni e ricavi