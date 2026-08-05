Farmaci dimagranti: un milione di famiglie cambia a tavola. E i ristoranti?

Partiamo da una notizia: in Europa è stato approvato nei giorni scorsi il primo GLP-1 in pillola che farebbe perdere in media il 17% del peso, in combinazione con una dieta ipocalorica e attività fisica. Si apre una piccola rivoluzione. Non è più soltanto una tendenza americana o britannica. I farmaci GLP-1, nati per il trattamento del diabete e oggi sempre più utilizzati anche contro obesità e sovrappeso, stanno modificando il rapporto con il cibo anche in Europa e ovviamente in Italia. E questa volta ci sono numeri concreti che dovrebbero far drizzare le antenne non soltanto all’industria alimentare e alla grande distribuzione, ma anche ai ristoratori. Secondo una nuova analisi di YouGov, nei quattro mercati esaminati - Italia, Germania, Paesi Bassi e Polonia - fino a 3,6 milioni di famiglie utilizzano medicinali appartenenti alla famiglia dei GLP-1. Nel nostro Paese si sfiorerebbe già il milione di nuclei familiari, che negli ultimi due trimestri hanno generato 2,3 miliardi di euro di acquisti nel largo consumo.

In Italia quasi un milione di famiglie usa farmaci GLP-1

Il dato comprende l’utilizzo dei GLP-1 nelle diverse indicazioni terapeutiche e non significa, dunque, che un milione di famiglie italiane ricorra esclusivamente a farmaci dimagranti. Ma la dimensione raggiunta dal fenomeno è ormai sufficiente per produrre effetti misurabili sui comportamenti alimentari. Gli utilizzatori di questi farmaci mangiano generalmente porzioni più piccole, fanno meno spuntini, raggiungono prima il senso di sazietà e diventano più selettivi. Non smettono necessariamente di cercare il piacere della tavola, ma vogliono trovarlo in quantità inferiori e attribuiscono più importanza alla qualità di ogni scelta. Più piatti “buoni e sani” che “belli o abbondanti”. Per la ristorazione italiana il punto è tutto qui: non sta arrivando soltanto un cliente che mangia meno, ma un cliente che ordina diversamente.

Dalla Gran Bretagna all’Italia: il cambiamento è già cominciato

Lo scorso 9 luglio Italia a Tavola aveva già raccontato come i farmaci dimagranti stiano cambiando i ristoranti, partendo soprattutto dai dati raccolti in Gran Bretagna. L’indagine di RSM UK su 2mila consumatori mostrava che il 19% degli intervistati aveva utilizzato o stava utilizzando farmaci GLP-1. Tra questi, il 28% dichiarava di mangiare fuori o ordinare cibo da asporto meno frequentemente, il 45% consumava porzioni più piccole, il 39% aveva ridotto gli spuntini e il 32% beveva meno alcolici. Il 29% si diceva però disposto a spendere di più al ristorante per proposte considerate salutari. Un passaggio che dimostrerebbe che la riduzione dell’appetito non comporta automaticamente la ricerca del prezzo più basso.

Può produrre, al contrario, uno spostamento dalla quantità alla qualità. La Gran Bretagna è più avanti per diffusione dei trattamenti e per reazione del mercato. In Italia non si vedono ancora, almeno su scala significativa, menu dichiaratamente costruiti per chi utilizza farmaci GLP-1. Sarebbe quindi prematuro parlare di ristoranti italiani già rivoluzionati da Ozempic, Wegovy o Mounjaro. Ma i comportamenti rilevati nei carrelli della spesa dimostrano invece che la clientela sta cominciando a cambiare prima ancora che i ristoratori se ne accorgano.

In Italia meno vino e più acqua

Uno dei segnali più interessanti riguarda il vino. Secondo YouGov, tra gli utilizzatori italiani recenti di farmaci GLP-1 diminuiscono gli acquisti di vino, mentre cresce il consumo di acqua. È un’indicazione che si aggiunge alle difficoltà già incontrate dal vino nella ristorazione: calo delle quantità, maggiore attenzione alla salute, diffusione delle bevande analcoliche, controlli più severi sulla guida e prezzi delle bottiglie spesso percepiti come eccessivi. I GLP-1 potrebbero accelerare questa trasformazione. Alcuni utilizzatori riferiscono infatti un minore interesse per gli alcolici, oltre a una ridotta capacità o volontà di consumarne grandi quantità. Per il ristorante, lo andiamo ripetendo da tempo, significa rischiare di perdere una delle componenti con i margini più importanti. Purtroppo, il vino continua ad avere un’alta influenza sul “cassetto”, mentre la clientela potrebbe ordinare un solo calice anziché una bottiglia, preferire acqua o bevande senza alcol, oppure rinunciare completamente all’abbinamento.

I GLP-1 riducono il consumo di vino, mettendo a rischio i margini dei ristoranti

La soluzione non può consistere nel far pagare quel singolo calice come mezza bottiglia, come purtroppo si fa in molti casi. Servono una maggiore scelta al bicchiere, formati più piccoli, pairing analcolici credibili e una proposta capace di difendere valore e marginalità senza obbligare il cliente a consumare quantità che non desidera. E, soprattutto, come Italia a Tavola per prima ha da tempo proposto: applicare un’addizione al prezzo di acquisto, e non una moltiplica, per proporre il vino al cliente. Passare al + e abbandonare il x. Un conto è aggiungere una quota fissa per ogni bottiglia, e un altro moltiplicare per 3 o 4 volte il valore di carico…Così fra un po’ non si venderà più vino a tutti, non solo a chi vuole dimagrire.

Porzioni più piccole, ma non necessariamente conti più bassi

Al di là del fattore vino, il primo effetto dei farmaci GLP-1sarebbe in ogni caso la riduzione dell’appetito. Questi medicinali aumentano e prolungano il senso di sazietà, portando molti utilizzatori a lasciare nel piatto una parte consistente delle porzioni tradizionali. Per la ristorazione italiana il tema è delicato. Una porzione più piccola viene ancora spesso interpretata come un impoverimento dell’offerta, oppure come un espediente per aumentare il prezzo. Ma continuare a servire quantità che una parte crescente dei clienti non è più in grado o non desidera consumare, significa produrre spreco e insoddisfazione. Anche perché, come abbiamo visto nei giorni scorsi, in Italia non è che sembri funzionare il sistema dei doggy bag. La soluzione non è rimpicciolire tutti i piatti. È offrire maggiore libertà: mezze porzioni;

piccoli piatti componibili;

menu degustazione più brevi;

possibilità di scegliere due portate anziché percorsi obbligatori;

contorni e proteine ordinabili separatamente;

dessert in formato ridotto o pensati per la condivisione; indicazioni più chiare sulla composizione dei piatti.

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Il cliente che mangia meno non cerca necessariamente un’esperienza dimezzata. Vuole poter scegliere una quantità adeguata senza sentirsi un commensale di serie B.

Meno volume, più valore

I dati italiani mostrano che l’effetto non consiste semplicemente nel comprare meno cibo. Cambia la distribuzione della spesa. Tra gli utilizzatori recenti dei GLP-1, gli acquisti di frutta e verdura sono passati in sei mesi da 145 a 165 euro, mentre nello stesso periodo lo shopper medio ha aumentato la spesa di appena quattro euro. Il 33% degli utilizzatori dichiara inoltre di preferire prodotti freschi, contro il 26% di chi sta soltanto considerando l’impiego di questi medicinali. YouGov descrive un consumatore che frequenta i punti vendita più spesso, pianifica maggiormente gli acquisti e tollera meno le proposte percepite come di scarso valore. Diminuisce il cosiddetto “food noise”, vale a dire il pensiero continuo del cibo, ma aumenta l’attenzione riservata a ciò che si decide effettivamente di mangiare.

Con i GLP-1 cresce la spesa per frutta e verdura: da 145 a 165 euro

È la fine, almeno per questa fascia di clientela, dell’equazione secondo la quale un piatto abbondante è automaticamente conveniente. Il valore viene cercato nella qualità degli ingredienti, nella freschezza, nell’equilibrio nutrizionale e nella capacità di ottenere piacere da una quantità inferiore. Per i ristoranti può essere una minaccia, ma anche un’opportunità. Se il cliente ordina meno portate, ogni piatto deve diventare più convincente. Se mangia meno carne, può cercarla migliore. Se beve un solo calice, può scegliere un’etichetta superiore. Se rinuncia al dessert tradizionale, può essere interessato a una proposta più piccola, meno zuccherina (che non significa meno dolce) e meglio costruita.

Proteine, verdure e piatti leggibili

La diffusione dei GLP-1 sta già spingendo il mercato internazionale verso alimenti ricchi di proteine, prodotti freschi, yogurt, uova, pesce, verdure e soluzioni funzionali. Secondo altre ricerche, circa l’80% degli utilizzatori consuma prodotti dedicati alla nutrizione e alla performance, contro il 67% della popolazione generale. Le proteine assumono particolare importanza perché una parte del peso perso durante il trattamento può riguardare la massa magra, rendendo necessario un adeguato apporto nutrizionale sotto controllo medico. Questo non significa però che i ristoranti debbano trasformarsi in ambulatori o riempire i menu di promesse salutistiche. Sarebbe una scorciatoia pericolosa e, francamente, anche poco appetitosa. Si può però rendere l’offerta più comprensibile: chiarire gli ingredienti, evitare descrizioni nebulose, proporre verdure con la stessa cura riservata alle proteine e consentire al cliente di costruire un pasto equilibrato senza dover interrogare il cameriere come un ufficiale della Guardia di finanza.

Il fast food rischia più del ristorante di qualità

Le prime evidenze internazionali mostrano che l’impatto non sarà uguale per tutti. FTI Consulting stima che negli Stati Uniti la diffusione dei GLP-1 potrebbe determinare entro il 2030 l’equivalente di tre miliardi di pasti in meno all’anno nei ristoranti, mettendo a rischio circa 54 miliardi di dollari di spesa. L’effetto negativo maggiore dovrebbe riguardare le catene dei fast food e le formule fondate su grandi quantità, snack, fritti, bevande zuccherate e acquisti d’impulso. Nei territori americani con maggiore diffusione dei GLP-1, la quota di spesa destinata ai quick service restaurant è già diminuita, come abbiano segnalato recentemente, spingendo i vari brand a politiche delle offerte e sconti che sono arrivati anche in Italia.

I GLP-1 potrebbero colpire soprattutto i fast food, riducendo pasti e spesa

Per i ristoranti tradizionali il quadro è diverso. Nelle stesse aree è cresciuta la quota di spesa destinata ai locali full service. Tra gli utilizzatori di età compresa tra 35 e 54 anni, il 38% dichiara addirittura di mangiare fuori più spesso, spendendo maggiormente per ogni occasione e scegliendo una qualità superiore. Il farmaco, dunque, non uccide necessariamente il ristorante. Può penalizzare il consumo automatico e abbondante, ma rafforzare la cena vissuta come esperienza.

Il rischio per la cucina italiana: continuare a misurare il valore in grammi

L’Italia parte con un vantaggio e con un limite. Il nostro vantaggio è una cucina naturalmente costruita sulla varietà, sulla stagionalità e sulla possibilità di comporre il pasto. Antipasti, mezze porzioni, primi, secondi, contorni e piatti da condividere permettono di adattare l’esperienza senza stravolgere l’identità gastronomica. Il limite è a volte una cultura della ristorazione che continua spesso a usare l’abbondanza come prova di generosità. Il piatto colmo, il bis, il dessert inevitabile e la bottiglia da terminare fanno parte di un modello di ospitalità che non sempre coincide più con le esigenze del cliente.

La cucina italiana è flessibile, ma confonde valore e abbondanza

Questo cambiamento non significa trasformare le trattorie in cliniche dimagranti o mettere sulla porta “menu Ozempic” come da un anno stanno facendo molti ristoranti negli Usa. Significa capire che una parte della clientela potrebbe voler mangiare meno senza rinunciare a uscire, stare insieme e scegliere prodotti migliori. La vera innovazione non sarà un piatto dedicato a chi assume un farmaco. Sarà un menu abbastanza flessibile da non costringerlo a dichiararlo.

I primi effetti osservati in Italia Quasi un milione di famiglie utilizza medicinali GLP-1.

utilizza medicinali GLP-1. 2,3 miliardi di euro la loro spesa nel largo consumo negli ultimi due trimestri.

la loro spesa nel largo consumo negli ultimi due trimestri. Aumentano gli acquisti di frutta, verdura e prodotti freschi .

. Diminuisce l’acquisto di vino , mentre cresce quello di acqua.

, mentre cresce quello di acqua. Si consumano porzioni più piccole e meno spuntini.

e meno spuntini. Le scelte diventano più pianificate e selettive.

La platea degli utilizzatori potrebbe raddoppiare nel breve periodo.

I primi effetti osservati in Italia Quasi un milione di famiglie utilizza medicinali GLP-1. 2,3 miliardi di euro la loro spesa nel largo consumo negli ultimi due trimestri. Aumentano gli acquisti di frutta, verdura e prodotti freschi. Diminuisce l’acquisto di vino, mentre cresce quello di acqua. Si consumano porzioni più piccole e meno spuntini. Le scelte diventano più pianificate e selettive. La platea degli utilizzatori potrebbe raddoppiare nel breve periodo.

Non è ancora uno shock, ma il ristorante deve guardare avanti

In ogni caso non è certo il caso di sovrastimare l’impatto immediato di questo trend. Magari fra poco qualche ricerca avvertirà dei rischi di questi farmaci. Ma è indubbio che la questione benessere e linea hanno sempre più peso, soprattutto nella fascia alta del mercato. Nel 2026, e prevedibilmente anche nel 2027, la diffusione europea dei GLP-1 è ancora relativamente contenuta e non dovrebbe certo provocare un crollo generale della domanda alimentare. Se circa il 2% degli adulti dell’Unione europea e del Regno Unito utilizza questi farmaci e riduce del 15-20% l’apporto calorico, l’effetto sulla domanda complessiva resta attorno allo 0,25%.

Benessere e linea pesano sempre di più, soprattutto nella fascia alta