LIMITED EDITION
La Birra di Natale FORST 2026 rende omaggio alla natività vivente di San Francesco
La Birra di Natale Forst 2026 torna nella bottiglia sifone da 2 litri decorata a mano da Franz J. Platter. Il presepe rende omaggio a San Francesco d’Assisi, a 800 anni dalla morte, mentre Forst si avvicina ai 170 anni
Natale è il tempo della riflessione, delle tradizioni vissute e di quei momenti preziosi che rimangono a lungo nel cuore. La 23ª edizione limitata della Birra di Natale FORST, proposta nella iconica bottiglia sifone in vetro da 2 litri, racchiude questi valori in uno straordinario oggetto da collezione, accompagnando con eleganza il periodo più suggestivo dell’anno.
Valori senza tempo
Al centro della raffigurazione di quest’anno si trova il presepe con la Sacra Famiglia e il Bambino Gesù appena nato. Nella sua sobria e intensa espressività richiama il significato più autentico del Natale e quei valori senza tempo di amore, speranza e serenità che uniscono le persone da generazioni.
Inserita in una stella luminosa, i cui raggi sfiorano gli edifici, la scena crea un suggestivo legame tra il messaggio natalizio e la quotidianità delle persone. Il motivo rende, inoltre, omaggio a San Francesco d’Assisi, di cui nel 2026 ricorre l’800° anniversario della morte. Con la prima rappresentazione vivente della Natività, egli pose le basi della tradizione del presepe, custodita e tramandata fino ai giorni nostri.
Una collezione unica
La decorazione è stata realizzata dall’artista altoatesino Franz J. Platter nel laboratorio creativo interno “Werkstattl”. Dipinta a mano con grande cura e applicata alla bottiglia attraverso un elaborato processo artigianale, dà vita anno dopo anno a un oggetto da collezione unico, capace di coniugare maestria artigianale e atmosfera natalizia.
Nell’esclusiva bottiglia sifone si presenta una Birra di Natale FORST dal colore ambrato, caratterizzata da una delicata nota di luppolo e da un gusto pieno e armonioso. Raffinate note tostate e di malto, accompagnate da una piacevole dolcezza, ne esaltano l’equilibrata eleganza, trasformando ogni sorso in una piccola festa dei sensi.
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170° anniversario
La bottiglia di Natale 2026 rappresenta al contempo la viva storia di Birra FORST, che nel 2027 celebrerà il suo 170° anniversario. Essa racchiude storia, artigianalità e piacere, invitando a vivere consapevolmente il tempo del Natale, a condividere momenti preziosi e a creare insieme ricordi destinati a durare nel tempo. Che questa speciale Birra di Natale possa donare gioia, unire le persone e arricchire le festività con il suo carattere unico e il suo gusto inconfondibile. La Birra di Natale FORST 2026 sarà disponibile presso i grossisti FORST, i ristoranti-birrerie FORST, il FORST Shop, il FORST Shop Online e nei locali SPILLER.