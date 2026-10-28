Natale è il tempo della riflessione, delle tradizioni vissute e di quei momenti preziosi che rimangono a lungo nel cuore. La 23ª edizione limitata della Birra di Natale FORST, proposta nella iconica bottiglia sifone in vetro da 2 litri, racchiude questi valori in uno straordinario oggetto da collezione, accompagnando con eleganza il periodo più suggestivo dell’anno.

Valori senza tempo

Al centro della raffigurazione di quest’anno si trova il presepe con la Sacra Famiglia e il Bambino Gesù appena nato. Nella sua sobria e intensa espressività richiama il significato più autentico del Natale e quei valori senza tempo di amore, speranza e serenità che uniscono le persone da generazioni.

La Birra di Natale FORST edizione 2026, legata alla figura di San Francesco d'Assisi

Inserita in una stella luminosa, i cui raggi sfiorano gli edifici, la scena crea un suggestivo legame tra il messaggio natalizio e la quotidianità delle persone. Il motivo rende, inoltre, omaggio a San Francesco d’Assisi, di cui nel 2026 ricorre l’800° anniversario della morte. Con la prima rappresentazione vivente della Natività, egli pose le basi della tradizione del presepe, custodita e tramandata fino ai giorni nostri.

Una collezione unica

La decorazione è stata realizzata dall’artista altoatesino Franz J. Platter nel laboratorio creativo interno “Werkstattl”. Dipinta a mano con grande cura e applicata alla bottiglia attraverso un elaborato processo artigianale, dà vita anno dopo anno a un oggetto da collezione unico, capace di coniugare maestria artigianale e atmosfera natalizia.

FORST ogni anno rinnova la tradizione della Birra di Natale, quest'anno alla ventitreesima edizione

Nell’esclusiva bottiglia sifone si presenta una Birra di Natale FORST dal colore ambrato, caratterizzata da una delicata nota di luppolo e da un gusto pieno e armonioso. Raffinate note tostate e di malto, accompagnate da una piacevole dolcezza, ne esaltano l’equilibrata eleganza, trasformando ogni sorso in una piccola festa dei sensi.

170° anniversario