Birra FORST è ora protagonista della filatelia italiana con un francobollo inserito nella serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”. L’emissione riconosce il percorso di un’azienda profondamente legata all’Alto Adige e rappresenta un omaggio alla sua storia, alla cultura d’impresa e alla capacità di mantenere nel tempo una precisa identità produttiva. Il riconoscimento assume un significato particolare perché Birra FORST è il primo birrificio italiano a essere incluso nella serie dedicata alle eccellenze nazionali. La scelta valorizza una realtà indipendente e a gestione familiare, con quasi 170 anni di attività e un rapporto consolidato con il territorio altoatesino.

Cellina von Mannstein, membro del Consiglio di Amministrazione di Birra FORST

«Essere scelti per rappresentare le eccellenze del Made in Italy attraverso un francobollo dedicato costituisce un riconoscimento di particolare valore. Questa emissione rende omaggio non solo alla storia di Birra FORST, ma anche al territorio, alla cultura d'impresa e ai principi che ne accompagnano il percorso da quasi 170 anni. È un tributo a una tradizione imprenditoriale italiana indipendente fondata sulla qualità, sull'autenticità e sulla passione. Con l'auspicio che questo francobollo possa essere un ambasciatore del Made in Italy, contribuendo a diffondere i valori di eccellenza, autenticità e qualità che esso rappresenta nel mondo» ha dichiarato Cellina von Mannstein, membro del Consiglio di Amministrazione di Birra FORST.

Il francobollo Birra FORST arriva negli uffici postali

L’emissione filatelica è disponibile dal 3 settembre 2026, a partire dalle ore 8.20, negli uffici postali italiani e attraverso i canali ufficiali di Poste Italiane. Al francobollo si affianca uno speciale Folder filatelico dedicato, pensato per accompagnare l’emissione e renderla particolarmente interessante anche per il pubblico dei collezionisti. La tiratura limitata ha contribuito ad alimentare l’attenzione già prima della disponibilità ufficiale. Le numerose richieste e prenotazioni raccolte a livello nazionale testimoniano l’interesse degli appassionati verso un’emissione che unisce birra, storia d’impresa e filatelia.

Da sinistra, Cellina von Mannstein di Birra FORST, il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso e il Sottosegretario di Stato alle Imprese e al Made in Italy Fausta Bergamotto con una riproduzione dello speciale francobollo di Birra FORST

Il legame di FORST con la filatelia e il territorio

Per Birra FORST non si tratta della prima occasione di incontro con la filatelia. In passato l’azienda aveva realizzato una busta filatelica speciale con francobollo dalla grafica personalizzata dedicata alla canoa, disciplina collegata alla presenza di FORST nelle competizioni sul Passirio. Il rapporto con il collezionismo, insieme alla cultura produttiva altoatesina, trova inoltre spazio nel Padiglione Birra FORST, dove è in corso la mostra “STORIE 2026”. L’esposizione presenta la collezione privata di Sebastian Felderer, considerato tra i più importanti filatelisti della sua generazione in Europa, e rafforza il ruolo del birrificio come luogo capace di intrecciare cultura, territorio e storia.

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Il francobollo protagonista della Foresta Natalizia FORST

La nuova emissione sarà protagonista anche della prossima Foresta Natalizia FORST, la FORSTER Weihnachtswald, appuntamento che caratterizza il calendario dell’azienda durante il periodo natalizio. All’interno del villaggio sarà allestito un ufficio postale dove sarà possibile acquistare il Folder dedicato, spedire cartoline direttamente dalla manifestazione e partecipare alle iniziative rivolte alle famiglie e ai bambini.

Accanto all’esperienza filatelica, il percorso tra le casette permetterà di scoprire le specialità gastronomiche della manifestazione e la Birra di Natale FORST, la Weihnachtsbier. L’appuntamento combina momenti di convivialità con attività benefiche a sostegno di progetti charity, sviluppate da oltre dieci anni e rivolte alla comunità. Il tema della solidarietà completa così un evento nel quale il rapporto con il territorio rappresenta uno degli elementi centrali.

FORST verso il 170° anniversario nel 2027