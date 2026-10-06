Puntano alla luna i vulcanici giovani fratelli Razzaboni (Riccardo, Andrea e Tommaso, in rigoroso ordine di anzianità, si fa per dire) con l’annunciata nuova etichetta “Moon” che a gennaio 2027 sarà in commercio con il marchio della loro bella realtà VentiVenti nata, come il nome lascia presagire, proprio nel 2020 e che in soli sei anni ha saputo compiere incredibili progressi, sia nell’apprezzamento del pubblico che della critica di settore.

Moon, la nuova etichetta di VentiVenti dei fratelli Razzaboni

VentiVenti, bollicine metodo classico nella bassa modenese

Una realtà concentrata quasi esclusivamente sulle bollicine metodo classico (con qualche piccola digressione) nel segno di una precisa idea enologica e di una calorosa accoglienza enoturistica incentrata sulla splendida struttura di Medolla, nella bassa modenese, moderno chatêau con intorno oltre 30 ettari vitati a corpo unico, dedicati al trittico territoriale, Pignoletto, Lambrusco Salamino di Santa Croce e, il fuoriclasse della spumantizzazione in metodo classico, Lambrusco di Sorbara.

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Sotto l’occhio vigile di papà Vittorio, imprenditore di successo e di lucidissima visione, i giovani rampolli Razzaboni con grande energia stanno trovando il loro spazio autonomo in questo progetto, con una naturale suddivisione dei ruoli aziendali ed una convergenza d’intenti davvero encomiabili.

Moon, il nuovo metodo classico da Lambrusco di Sorbara

In una recente visita Andrea, l’enologo della cantina, ci ha fatto degustare in anteprima questa nuova referenza ma soprattutto ci ha raccontato cosa la caratterizza e differenzia. Un'etichetta che si colloca un po’ al di fuori dei consueti schemi territoriali, composta da 100% di selezionati grappoli di Lambrusco di Sorbara, vinificato in bianco, ovviamente in metodo classico, millesimato 2020, Extra Brut con 4 gr/l di residuo zuccherino ed una permanenza sui propri lieviti di almeno 50 mesi con sboccatura fatta a settembre 2025.

I fratelli Razzaboni, da sinistra Andrea, Tommaso e Riccardo

Una piccola porzione della cuvée (circa il 5% del totale) è affinata in tonneau di rovere francese di secondo e terzo passaggio per dare un tocco, per dirlo con le parole di Andrea, «…di maggiore cremosità, con sfaccettature lievemente ossidative, sentori di miele e una nitida morbidezza di bevuta», differente dalle altre referenze della gamma.

Moon sarà un IGT: 4.000 bottiglie per il debutto