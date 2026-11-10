Vino, ora solo il Chianti Classico può usare la dicitura Gran Selezione

Il Chianti Classico ottiene un riconoscimento atteso: la menzione Gran Selezione viene riservata esclusivamente alla denominazione del Gallo Nero. Il Senato ha approvato, il 4 novembre, la modifica alla Legge 238/2016, il Testo unico della vite e del vino. La disposizione tutela il percorso avviato dal Consorzio nel 2014, quando questa tipologia è entrata nel disciplinare di produzione, e consolida sul piano nazionale un principio già riconosciuto dalla normativa europea. Oggi la Gran Selezione costituisce il 5% della produzione complessiva del Chianti Classico. A oggi sono 197 le aziende che hanno ottenuto almeno una volta la certificazione per questa tipologia, dando vita a un’offerta di 256 etichette: alcune realtà, infatti, propongono più versioni con la menzione. Il dato segna una crescita significativa rispetto al 2014, anno del debutto pubblico della categoria, quando le aziende certificate erano soltanto 33.

La menzione Gran Selezione viene riservata esclusivamente al Chianti Classico

Gran Selezione, la menzione è riservata al Chianti Classico

Il provvedimento stabilisce che la dicitura Gran Selezione possa identificare soltanto i vini del Chianti Classico. La scelta riconosce alla denominazione il percorso intrapreso dodici anni fa, quando il Consorzio ha collocato una nuova categoria al vertice della propria piramide qualitativa, accanto a Chianti Classico Annata e Riserva. Da allora, aziende e produttori hanno investito nella selezione delle uve, nella definizione delle caratteristiche produttive e nella promozione di questa espressione del territorio.

Sono 197 le aziende che hanno ottenuto almeno una volta la certificazione di Gran Selezione

Una battaglia che Carlotta Gori, direttrice del Consorzio del Vino Chianti Classico, rivendica sul piano del diritto prima ancora che su quello commerciale: «Il Chianti Classico ha fatto questo percorso per applicare un principio giuridico, non per il vezzo di opporsi alle iniziative altrui. Volevamo affermare un principio giuridico e proteggere investimenti molto significativi».

La partita normativa: dall'apertura del 2016 alla tutela europea

La modifica legislativa interviene sulla tutela del nome e sulla riconoscibilità della tipologia. Non introduce una nuova categoria né modifica le regole enologiche già previste dal disciplinare: stabilisce invece che la menzione, nata e sviluppata all'interno del Chianti Classico, non possa essere adottata da altre denominazioni. Il riconoscimento rafforza la distinzione dal semplice Chianti Docg sui mercati e offre ai consumatori un riferimento più chiaro al momento dell'acquisto.

Carlotta Gori, direttrice del Consorzio del Vino Chianti Classico

Il nodo nasce infatti nel 2016, quando una norma nazionale aveva esteso la possibilità di inserire la Gran Selezione a qualsiasi disciplinare, mettendo a rischio l'unicità costruita dal Gallo Nero. A sbloccare la situazione è intervenuto il regolamento europeo del 2019, che tutela chi utilizza in esclusiva una menzione per almeno cinque anni impedendo il cosiddetto “agganciamento alla notorietà” da parte di terzi. «Il 2019 cadeva esattamente cinque anni dopo l'avvio della nostra Gran Selezione - spiega Gori -. Abbiamo quindi mandato una lettera al Ministero dicendo: caro Ministero, applica il regolamento europeo e proteggimi. La risposta è arrivata e siamo tutti molto soddisfatti. È stato chiaramente un percorso difficile, perché cambiare una norma non è mai scontato».

Il percorso iniziato nel 2014 e gli investimenti delle aziende

L'introduzione della Gran Selezione ha segnato una tappa importante nella strategia del Consorzio del Vino Chianti Classico. La tipologia identifica vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti condotti dall'azienda imbottigliatrice, attraverso una selezione delle parcelle e delle materie prime. Il disciplinare stabilisce inoltre tempi di maturazione più lunghi rispetto alle altre tipologie: almeno 30 mesi, di cui tre in bottiglia. «È la prima volta che in Italia, e anche in Europa, una denominazione crea, nel 2014, una nuova tipologia con caratteristiche che non erano previste dalle norme europee - ricorda la direttrice -. Poi c'è stato un grande sforzo di risorse umane, tecniche ed economiche per dare corpo al progetto, perché se lo lasciavamo scritto sulla carta le bottiglie non circolavano» Negli anni successivi, il progetto ha richiesto risorse economiche e competenze specifiche, coinvolgendo le aziende sia nella produzione sia nella comunicazione. L'obiettivo è stato definire un'identità riconoscibile per i vini di fascia più alta della denominazione, mettendo in risalto le differenze tra aree, vigneti e interpretazioni del Sangiovese.

L' "effetto ascensore" e il legame con le Uga

La modifica al Testo unico del vino non riguarda soltanto una dicitura in etichetta. Per il Chianti Classico, la Gran Selezione è il risultato di una strategia di qualificazione costruita attraverso regole produttive, selezione delle uve e investimenti nella promozione. Per il Consorzio, il passaggio parlamentare apre una nuova stagione di valorizzazione della tipologia e dell'intera denominazione. «Ci aspettavamo che la menzione Gran Selezione rompesse il tetto di cristallo oltre il quale il Chianti Classico non aveva avuto il coraggio di andare, cioè avere un prodotto premium da collocare sui mercati - osserva Gori -. Il risultato è un “effetto ascensore”, per cui tutta la denominazione è stata più apprezzata».

Nata nel 2014, la Gran Selezione ha rafforzato il legame tra vigneto e territorio, aprendo la strada anche al progetto delle Unità Geografiche Aggiuntive