Dall’esperienza di Vino.com, premiata negli anni come migliore enoteca online d'Italia, nasce Vino.com PRO: la piattaforma che trasferisce il know-how di Vino.com nel mondo Horeca e si propone come la soluzione definitiva per gli acquisti di vino di ristoranti, hotel, bar e catering. Interamente digitale e accessibile da ogni dispositivo, il portale propone un assortimento nazionale e internazionale di 8.000 vini pensato per individuare l’etichetta giusta per ogni carta, assortimento e fascia di prezzo.

Solo per i lettori

di Italia a Tavola 12 € di sconto sul primo ordine Vino.com PRO · Codice sconto 8.000 vini per il tuo locale, con 12 euro in meno sul primo acquisto VINOCOMPRO12 Copia codice Registrazione gratuita con ragione sociale e partita IVA, ordini senza minimo 24 ore su 24. Inserisci il codice nel carrello prima del pagamento. Vai su Vino.com PRO

Vino.com Pro propone un assortimento nazionale e internazionale di 8.000 vini

La registrazione è gratuita e senza vincoli. Gli operatori Horeca possono ordinare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza minimo d’ordine, gestendo gli acquisti in autonomia, secondo le esigenze della propria attività.

Vino.com PRO: acquisti digitali e gestione della carta dei vini

Per Andrea Nardi Dei, ceo di Vino.com, «Vino.com Pro è l’evoluzione naturale di un’esperienza costruita nel digitale: tecnologia, competenza e libertà di scelta si uniscono per offrire ai professionisti Horeca un partner affidabile, capace di rendere gli acquisti più semplici, veloci e consapevoli».

Vino.com PRO vuole essere un partner affidabile, capace di rendere gli acquisti più semplici, veloci e consapevoli per i professionisti dell'Horeca

Per Andrea Passarella, Head of B2B di Vino.com, la nuova piattaforma Pro consente ai professionisti di gestire e non subire l’evoluzione del mercato, risparmiando tempo e riducendo il capitale immobilizzato, proponendo un’offerta completa e aggiornata in grado di soddisfare le esigenze di una clientela sempre più preparata. Meno stock, più vendite.

Vino.com Pro: codice sconto di 12 euro per i lettori di Italia a Tavola

Inoltre, solo per i lettori di Italia a Tavola c’è un vantaggio in più: uno sconto di 12 € valido sul primo acquisto su Vino.com Pro, inserendo il codice VINOCOMPRO12. Per usufruire della promozione è necessario avere o creare un account Vino.com, accedere alla sezione www.vino.com/pro e completare la registrazione con ragione sociale e partita IVA.

Inserendo il codice sconto VINOCOMPRO12, uno speciale sconto di 12€ sul primo acquisto