Birra artigianale italiana, exploit all'European Beer Star 2026: 16 ori

La birra artigianale italiana migliora il proprio risultato allo European Beer Star 2026 e porta a casa un nuovo record di medaglie. Alla cerimonia di premiazione, organizzata durante la fiera BrauBeviale di Norimberga, i birrifici italiani hanno conquistato 38 riconoscimenti: 16 ori, 12 argenti e 10 bronzi . Il risultato supera quello già raggiunto nell'edizione 2025, quando le medaglie erano state 37. Il dato più interessante riguarda però la distribuzione dei premi. Gli ori sono passati da 9 a 16, quasi raddoppiando in un anno. Un miglioramento che va oltre il semplice incremento numerico e segnala una maggiore capacità dei produttori italiani di competere per il primo posto nelle rispettive categorie. Nel 2025, infatti, il bottino era stato caratterizzato da una prevalenza di argenti e bronzi. Anche il confronto internazionale conferma il risultato. L'Italia si è classificata al secondo posto tra le nazioni più premiate , alle spalle della Germania, che ha ottenuto 62 medaglie, di cui 20 ori. Più distanti gli Stati Uniti, con 24 riconoscimenti e 2 ori, e l'Austria, con 21 medaglie e 10 primi posti. Considerando il numero complessivo dei premi e quello degli ori, i produttori italiani sono dunque i più competitivi dopo i padroni di casa.

Tra i protagonisti dell'edizione 2026 c'è Birrificio War , che ha ottenuto due ori e un argento. I primi posti sono arrivati con Amen, nella categoria Pale Ale, e Tutto Fatto, tra le Imperial IPA. La terza medaglia è l'argento della Mezzo Fatto, nella categoria Session IPA, la stessa in cui la birra aveva conquistato l'oro due anni fa. Tre riconoscimenti anche per Birrificio Legnone , che ha confermato il proprio momento positivo. La Jack IPA ha vinto nella categoria New-style Lager, migliorando il bronzo ottenuto nel 2024, mentre la Goselina si è aggiudicata il primo posto tra le Sour and Fruit Sour Beer.

Il bottino di tre medaglie accomuna altri tre produttori. Birra 100Venti ha conquistato il suo primo oro allo European Beer Star con Palt Fiction, premiata tra le Altbier. A completare il risultato sono arrivati l'argento della Sir Alestrong, tra le English Strong Ale, e il bronzo della Bad Monks, tra le Belgian Strong Dark Ale. Giustospirito ha replicato le tre medaglie dell'edizione precedente: oro per Fei Mi nella categoria International-style Ale e due bronzi con Nigra, tra le Flavoured or Pastry Stout, e Missis Brown, tra le Franconian Smoke Beer. Tre riconoscimenti anche per Qubeer , che ha ottenuto due argenti con Space Invaders, tra le Imperial IPA, e Special K, nella categoria Kellerpils, oltre al bronzo della Cali Vibes tra le Pale Ale.

Altri quattro birrifici hanno ottenuto un oro accompagnato da un secondo riconoscimento. Manerba ha vinto con The Belgian Queen tra le Belgian Strong Blond Ale e ha conquistato l'argento con Lady Rose tra le Fruit Beer. Birra Perugia ha invece centrato il primo posto con ILA, nella categoria English Strong Ale, migliorando l'argento del 2024, e ha aggiunto l'argento della Calibro 7 tra le Pale Ale.

Per 50&50 è arrivato l'oro della United nella categoria IPA, accompagnato dal bronzo della Graziella tra le Italian Grape Ale. Otus ha ottenuto il primo posto con Red&Go tra le Red Ale e il bronzo con Australe nella categoria IPA.