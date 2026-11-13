Tenuta J. Hofstätter a tutto campo. Da Termeno (Bz) a Milano, ai tavoli di Ceresio 7 Pools & Restaurant con otto vini in primo piano. Protagonisti Martin e Niklas Foradori Hofstätter, quarta e quinta generazione della casa vinicola altoatesina: il presente e il futuro.

Niklas e Martin Foradori Hofstätter

Un dealcolato che va alla grande

Subito sotto i riflettori Steinbock Zero Sparkling Blanc de Blancs. «Un dealcolato che oggi si presenta con uvaggio Riesling e in percentuale ridotta, tra il 5 e il 10%, Müller Thurgau - ha spiegato Martin Foradori Hofstätter - Piacere senza alcol. Un’etichetta che rappresenta una nicchia di mercato che ci sta dando ottime soddisfazioni con una crescita a due cifre. A breve raggiungeremo la quota di 300 mila bottiglie vendute. Anche la Gdo sta reagendo bene, ma c’è ancora troppa confusione in materia. Stiamo vivendo la fase che ha attraversato la birra “zero” anni e anni fa. Un punto deve essere però fermo: il vino dealcolato di qualità parte da una base di prodotto di qualità». In questo caso, acidità equilibrata, note di agrumi e vivacità al palato.

Steinbock Zero Sparkling Blanc de Blancs in primo piano

Tra le novità di rilievo segnalate nel corso dell’incontro, un progetto in alta montagna in Trentino: «a breve disporremo di 16 ettari a 850 metri». «L’identità di un vino ha origine nel vigneto in cui nasce, è il fil rouge che lega i vini, non l’annata», ha puntualizzato Niklas, che nell’azienda di famiglia ha già quattro vendemmie alle spalle e ha messo subito le cose in chiaro in merito alla comunicazione con un approccio più scientifico di indirizzo geologico e geografico e mettendo a punto una nuova immagine grafica per le etichette. Il nuovo che avanza vien da pensare.

Panorama di calici in degustazione

Cinque Pinot nero diversi

«A livello locale - ha aggiunto Martin Foradori Hofstätter - bisogna giocare la carta del turismo, tenuto conto che in Alto Adige si è toccato quota 39 milioni di turisti, un amplificatore che sarebbe eccezionale per il modo del vino se a monte ci fosse una visione strategica univoca. Un ulteriore valore aggiunto per il settore sarebbe quello di produrre vini ancora più speciali. Per quanto riguarda Tenuta J. Hofstätter, produciamo ben cinque Pinot Nero diversi».

La degustazione: sfilano le Riserve

La degustazione ha visto sfilare Vigna Castel Rechtenthal Gewürztraminer Riserva 2023 (leggerezza e acidità), Vigna Kolbenhof Gewürztraminer Riserva 2023 e Vigna Kolbenhof Gewürztraminer Riserva 2026, vini eleganti e dal carattere deciso. Sul fronte rossi, tre annate di Pinot Nero Riserva (2021, 2012 e 1999) dalla Vigna San Urbano Barthenau.

Steinbock Zero Sparkling Blanc de Blancs e i Gewürztraminer Riserva

Il vigneto, con i suoi terreni rocciosi ricchi di minerali e una superficie argillosa poco profonda, produce un Pinot Nero di rara eleganza e profondità. Vigna Roccolo Barthenau oggi rappresenta la selezione più esclusiva di Pinot Nero della tenuta Barthenau. Il Pinot Nero Riserva 2019 si esprime con elevata concentrazione e spiccata mineralità.