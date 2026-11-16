L’alta gamma dei raffinati Trentodoc di Cantina Rotari è suggellata dal marchio AlpeRegis, che racchiude spumanti classici di montagna tutti millesimati ottenuti esclusivamente dalla rifermentazione in bottiglia delle uve Chardonnay e Pinot Nero. Collocata all’interno della suggestiva “Cittadella del Vino” di Mezzocorona, la Cantina Rotari è stata inaugurata nel 1997 ed ha rappresentato fin da subito l’eccellenza della spumantistica Trentodoc, attraverso il biglietto del marchio Rotari fondato nel 1977. La principale caratteristica di tutti i Rotari Trentodoc è l’eleganza e trovano nella linea AlpeRegis la loro consacrazione, spaziando dalle più delicate bollicine delle versioni Brut e Rosè, ai più diretti e verticali Extra Brut e Pas Dosé, tutte referenze che trovano un utilizzo ottimale nel periodo festivo.

La linea di spumanti AlpeRegis di Cantina Rotari

La linea AlpeRegis e il primo Extra Brut

La linea AlpeRegis copre quindi l’intera gamma di spumantistica metodo classico, a partire dal primo nato nel 2007: l’armonico ed elegante Extra Brut. Chardonnay al cento per cento con uve derivanti da vigneti selezionati di montagna, ricchi di componenti minerali, che beneficiano di lavorazioni uniche e sartoriali. Una volta selezionate e vendemmiate a mano, le uve vengono portate velocemente in Cantina presso le vasche di fermentazione per non perdere il massimo della qualità e della freschezza del frutto.

L'AlpeRegis Extra Brut

Una volta effettuata la prima fermentazione in acciaio del vino base, una parte di questo beneficia di un periodo di maturazione di circa sei mesi in barrique di rovere francese dalle tostature leggere, per arricchire ma non coprire gli aromi tipici del vitigno.

Cinque anni sui lieviti per affinare lo spumante

A questo segue la fermentazione malolattica e quindi la seconda fermentazione in bottiglia sui lieviti per un periodo minimo di sessanta mesi, secondo il tradizionale Metodo Classico. In questo tempo lo spumante si trasforma: il perlage prende forma nella sua veste delicata e setosa e lo Chardonnay si arricchisce di corpo e struttura che rende unico ogni sorso di AlpeRegis Extra Brut.

La cantina di Rotari, dove l'AlpeRegis Extra Brut può riposare oltre 72 mesi

Allo scadere dei cinque anni, solo l’attento e minuzioso giudizio del team di enologi Rotari può dare il via libera al dégorgement e alla successiva etichettatura dell’AlpeRegis Extra Brut. Allo stato attuale però, in forza anche della ricerca di una sempre maggiore qualità, il periodo di permanenza sui lieviti in cantina di questo vino arriva anche ad oltre settantadue mesi.

Remuage, dosaggio e riposo in cantina

Una volta effettuati il remuage e la rimozione dei lieviti col metodo alla glacé, ogni bottiglia viene reintegrata con il vino della stessa annata con una piccolissima aggiunta di zucchero, il dosaggio, che dona all’Extra Brut il suo equilibrio unico e di grande stile. A questo segue un riposo di altri sei mesi al riparo in cantina, prima che lo spumante possa esprimersi in tutta la sua forza all’interno di una flûte ampia.

L'AlpeRegis Extra Brut si abbina benissimo a molti piatti, tra cui i risotti

Colore giallo paglierino brillante dai riflessi dorati, al naso si esprime con note intense di frutta matura, mela golden e ananas. Delicati gli aromi di crosta di pane dati dal lungo affinamento in bottiglia che completano il ventaglio di profumi con anche note di frutta secca, noci, nocciole e ricordi minerali.

Il profilo aromatico e gli abbinamenti a tavola