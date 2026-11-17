Immaginate velluti, lampadari di cristallo e un piatto di mezze maniche alla gricia. Poi aggiungete, nel bicchiere, il Barolo. Non è una scena di fantasia, ma il pranzo con cui la cantina Damilano ha raccontato a Milano due fissazioni piemontesi: il tempo e il luogo. La formula era semplice quanto ambiziosa. Da una parte quattro annate - 2010, 2013, 2016 e 2019 - della Riserva Cannubi “1752”, per scoprire come cambia lo stesso vigneto al passare delle stagioni. Dall’altra tre Barolo 2022, Castellero, Cerequio e Cannubi, per notare le differenze, a parità di annata, tra colline diverse. Un orologio e una mappa, insomma, per orientarsi nel Nebbiolo.

I tre Barolo portati da Damilano alla degustazione al Marchese di Milano

Il Barolo di Damilano tra la cucina romana e il salotto milanese

Lo scenario è Il Marchese, in via dei Bossi, a due passi da Brera. Qui, dal 2022, la Roma aristocratica e quella da osteria convivono tra stucchi e poltrone di velluto, con un debole dichiarato per il Marchese del Grillo di Alberto Sordi. Cucina romana di tradizione e un bar che custodisce oltre seicento amari. Non è il salotto che ti aspetti per un grande Barolo, ed è proprio per questo che funziona: vino nobile, piatti di casa. «Quello milanese - dichiara Maurizio Arduino, direttore commerciale di Cantine Damilano - è ormai un appuntamento fisso per noi, ed ogni anno è una specie di sfida. Un momento di confronto quasi irrinunciabile, perché per le aziende come la nostra conta sempre più capire come stiamo lavorando e in che direzione procediamo: dunque il parere di esperti di settore e giornalisti lo riteniamo prezioso. Ci occupiamo di Barolo, soprattutto, e quindi gli elementi essenziali che danno identità al vino sono più che altro due: territorio e tempo. Il territorio è suddiviso nelle diverse Uga (Unità geografiche aggiuntive), che all’incirca esprimono lo stesso concetto del cru francese. Il difficile è fare in modo che ognuna di esse possa esprimere le proprie peculiarità, che poi vanno a ritrovarsi nel bicchiere, e sottraggono all’omologazione quello che per noi piemontesi non è mai un prodotto come un altro. Qui da “Il Marchese” degusteremo delle selezioni provenienti dalle Uga Castellero, Cerequio e Cannubi, in modo da evidenziare le differenze».

I vigneti del Cannubi di Cantine Damilano

«Ed anche il tempo ci darà le sue indicazioni - continua Arduino - visto che attraverseremo un arco che va dal 2010 al 2019: non solo il tempo di affinamento in botte e in bottiglia, ma anche il tesoro di tradizioni e buone pratiche accumulato dalle cinque generazioni della famiglia che cerca di mantenere la barra dritta, attraverso i decenni, e di portare fino a noi un prodotto che è diventato un simbolo del Piemonte in tutto il mondo. Cinque generazioni, dicevo: oggi abbiamo con noi un rappresentante della quinta ed ultima, Chiara Damilano, che lavora insieme a me nel settore commerciale, in particolare nei mercati internazionali. I suoi quasi trent’anni ce li ha già: il momento giusto per assumersi le responsabilità date dal cognome che porta».

Chiara Damilano: i mercati internazionali e le nuove generazioni del vino

«Lavoro nell’azienda di famiglia da poco più di un anno - prosegue Chiara Damilano - e da subito mi sono dovuta confrontare con l’impatto dei dazi e delle guerre sulla nostra rete commerciale. La criticità abbiamo cercato di trasformarla in opportunità, confrontandoci con collaboratori, distributori e partner commerciali: ristoratori anzitutto: sono i nostri brand ambassador più efficaci. E poi si è parlato di mercati emergenti, specialmente all’interno dell’Unione Europea: piantare un semino oggi per andare a raccogliere domani, una strategia semplice ma efficace. A cui si affianca la ricerca di nuovi spazi di mercato fra i consumatori, questa volta a livello non geografico ma generazionale: come parlare a chi non è già un wine lover»

Chiara Damilano

«Un bianco per aperitivo - continua Chiara Damilano - o per accompagnare un momento di relax, potrebbe essere la risposta, certamente non la sola ma da qualche parte bisogna cominciare, tenendo presente che il nostro scenario è il mondo intero. Damilano ha preso le mosse dallo chardonnay, poi abbiamo continuato col timorasso, che in gran parte del mondo sta avendo un successo inaspettato. Dall’anno scorso è in commercio il nostro Langhe bianco, un blend di timorasso, chardonnay, sauvignon blanc e favorita, che crediamo ci darà tante soddisfazioni. Le idee non mancano, il coraggio di investire neppure: ci sono tutti i presupposti per crescere ancora, a dispetto di tutte le negatività che vorrebbero scoraggiarci».

La verticale di Barolo Riserva Cannubi “1752”: quattro annate a confronto

La degustazione verticale ha avuto come protagonista la Riserva Cannubi “1752”, nata con la vendemmia 2008 dalla volontà della famiglia Damilano di valorizzare Tumela, il nucleo storico della menzione geografica Cannubi. Situata nella parte più alta e centrale della collina, con esposizione a sud e sud-est, Tumela offre condizioni particolarmente favorevoli alla maturazione del Nebbiolo. Le viti, con oltre cinquant’anni di età, crescono in suoli caratterizzati dalla compresenza di marne e arenarie, capaci di conferire al vino profondità e complessità.

Il Barolo Cannubi di Damilano

Il nome “1752” richiama l’anno inciso sulla più antica bottiglia conosciuta delle Langhe, custodita a Bra e già recante il nome Cannubi: un riferimento alla storia di una delle menzioni più celebri del territorio. Un viaggio nel tempo per scoprire come stagioni differenti e sette anni di affinamento possano restituire interpretazioni profondamente diverse dello stesso vigneto. L’annata 2010 si è rivelata tra le più austere e di forte impronta classica: frutto di una maturazione lenta, che regala struttura e capacità di evolvere a lungo. La stagione è partita piovosa con forti escursioni termiche a settembre, decisive per preservare freschezza e complessità. Nel bicchiere il Barolo risulta austero e teso, con note di sottobosco e tartufate. Il sapore fruttato (si distingue il melograno) è lieve, vivo ma non piacione e i tannini piuttosto femminili: perdonateci il politically incorrect. Molto elegante l’annata 2013, caratterizzata da una vendemmia tardiva che ha dato tempo al nebbiolo per sviluppare un’importante componente aromatica e fenolica. Ne vien fuori una nota fruttata solare, ben presente, e poi al naso subito la violetta. In bocca si percepisce più energia, rispetto al 2010, il tannino è meno setoso e più incisivo.

Il menu di accompagnamento ai vini Damilano proposto dal ristorante Il Marchese: Battuta di manzo con maionese agli agrumi Mezze maniche alla gricia Filetto di vitello come saltimbocca ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Il menu di accompagnamento ai vini Damilano proposto dal ristorante Il Marchese: Battuta di manzo con maionese agli agrumi Mezze maniche alla gricia Filetto di vitello come saltimbocca

Grande equilibrio si ritrova nell’annata 2016, tra note fruttate, che spiccano per maturità e rotondità, tannino e freschezza. Nessuna componente ha dominato ed è questa armonia che ha reso il vino completo e adatto a una lunga evoluzione. La 2019 è tornata a un profilo classico; il Nebbiolo è giunto a maturazione con buon equilibrio tra zuccheri, acidità e componente fenolica, mantenendo un carattere preciso e dinamico. Il vino è fresco, vibrante e più verticale. Il ristorante Il Marchese, in sintonia con le richieste di Damilano, ha supportato tanta nobiltà con un giusto incrocio tra popolare e raffinato: i quattro rossi protagonisti potevano giocarsela senza particolari vincoli tra Battuta di manzo con maionese agli agrumi, Mezze maniche alla gricia e Filetto di vitello come saltimbocca.

Barolo 2022: Castellero, Cerequio e Cannubi a confronto

Poi, la mappa. Nei bicchieri tre Barolo 2022: stesso Nebbiolo, stessa stagione, ma vigne con carattere da vendere. Castellero si trova tra Barolo e Monforte d’Alba; Cerequio è un anfiteatro di filari tra La Morra e Barolo; Cannubi è la collina più celebre di tutte, dentro una delle sei zone cuore del sito Unesco dei paesaggi vitivinicoli piemontesi. Cambiano il suolo, l’esposizione, il microclima, e cambia di conseguenza la voce del vino. È la dimostrazione pratica di ciò che nel Barolo si chiama Unità Geografica Aggiuntiva (UGA): l’idea, cara ai francesi, che un appezzamento valga un carattere. Tre bicchieri, tre identità, nessuna fotocopia.

Il Vermouth Damilano e i nuovi prodotti per avvicinare altri consumatori

Il pranzo si era aperto con un aperitivo a tre voci: un Extra Brut Metodo Classico Millesimato, un Colli Tortonesi Doc Timorasso Derthona e, soprattutto, la novità del Vermouth Damilano. Per farlo la cantina ha bussato alla porta di Marolo, storica distilleria piemontese fondata nel 1977 e dunque con quasi cinquant’anni di mestiere alle spalle.

Il Vermouth Damilano