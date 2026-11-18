visitatori. «Sono passati quindici anni dalla prima edizione del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, e oggi possiamo dire con un certo orgoglio che avevamo visto giusto e lontano: perché una formula apparentemente così semplice, oggi ancora più di allora è quella che permette a chi ama il vino di incontrare chi lo produce, di dare un volto a un’etichetta, di dare una voce a un profumo e a un gusto», spiega Rita Babini, vignaiola e presidente di Fivi. Per la presidente, il Mercato rappresenta anche un'occasione per raccontare il lavoro delle aziende e il legame con i luoghi in cui operano. «Questa nostra manifestazione è come l’Italia del vino in miniatura: in 40.000 metri quadri il pubblico può parlare di persona con Vignaioli di ogni regione italiana, donne e uomini che si dedicano quotidianamente a tenere vivo e bello un pezzo di territorio italiano, economicamente e socialmente, costruendo legami che creano ecosistemi locali solidi; bello per chi ci vive e per chi lo visita, perché il paesaggio rurale è uno dei patrimoni più importanti del nostro Paese. Come ci piace ricordare, per noi il Made in Italy comincia in vigna».

Il Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti torna dal 21 al 23 novembre

Le piccole imprese viticole e il presidio delle aree rurali

Il ruolo dei vignaioli, nelle parole di Babini, va oltre la produzione e la commercializzazione del vino. Le aziende agricole contribuiscono infatti a mantenere attive aree rurali spesso difficili da coltivare e da presidiare, in particolare lungo i versanti appenninici. «Una fiera che ha un valore umano estremamente importante e difficilmente circoscrivibile nelle poche parole di una conferenza stampa ma tutto questo a sua volta scatena un'energia successiva che chiaramente va ad impattare in quello che noi siamo nella realtà, ovvero piccole imprese. Imprese agricole che troppe volte, lo dico con un po' di rammarico, riescono ad essere l'unica coltivazione possibile nei versanti, soprattutto dell'Appennino, che attraversa tutta l'Italia. Quindi noi siamo presenti in tutta Italia e spesso siamo gli unici che continuano a coltivare alcuni pezzi di terra. È un dato di fatto che presidiare le aree meno facili da affrontare, quindi più fragili, fanno parte integrante della nostra dinamica quotidiana e questo dovrebbe diventare, ma a lo è già per tanti, una sorta di respiro nel momento in cui ci si pone davanti a una bottiglia da scegliere e nel momento in cui si versa quella bottiglia».

Rita Babini, presidente Fivi

Il richiamo al presidio territoriale è anche un invito a guardare alla bottiglia considerando il lavoro che ne accompagna la produzione. «Vi invito ancora una volta a venire a scoprire quello che non avete ancora scoperto e a contribuire a mantenere vive queste imprese che dell'agricoltura e del presidio territoriale hanno fatto la loro chiave di lettura principale. Anzi abbiamo fatto, e lo dico come viticoltrice prima ancora che da presidente». Babini si augura che la partecipazione possa almeno confermare i risultati della precedente edizione e che l'incontro in fiera favorisca un rapporto più duraturo tra pubblico e aziende. «Speriamo che l’affluenza sia almeno la stessa dell'anno scorso se non di più e che questa possibilità di scambio vada a generare ancora più curiosità per poi portarvi a venirci a visitare in cantina, perché quello che vi raccontiamo durante la fiera non è solo il vestito della domenica ma vi invitiamo a venire a vedere come facciamo il vino nelle nostre cantine».

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Quattro padiglioni e spazi dedicati al food

BolognaFiere metterà a disposizione 40mila metri quadrati distribuiti su quattro padiglioni. I padiglioni 29 e 30 saranno riservati ai vignaioli, mentre il 26 e il 28 ospiteranno le proposte food e i servizi destinati al pubblico. Nella galleria centrale troveranno posto partner e sponsor della manifestazione; nella Mall sarà presente lo stand istituzionale Fivi, con magliette e gadget dedicati ai Vignaioli Indipendenti. Anche l'organizzazione degli spazi segue la filosofia di accessibilità e pari visibilità che caratterizza il Mercato. «Anche quest’anno i banchetti saranno tutti uguali per avere ognuno lo stesso punto di partenza e con collocazione causale per dar modo di farsi il proprio itinerario alla scoperta delle dinamiche del fare vino dei vignaioli della Fivi», spiega Babini. Il programma sarà completato da quattro masterclass dedicate al tema Think Pink. Vini e Vignaioli che costruiscono speranza.

Mercato Fivi 2026, il programma completo

Ecco il programma completo degli appuntamenti del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti