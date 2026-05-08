Wine List Italia On Tour a Roma: il futuro del vino passa dalla sala

Dopo le tappe di Paestum e Ortigia, si è concluso a Roma, a Palazzo Ripetta, il Wine List Italia On Tour dedicato alla valorizzazione della sommellerie e della sala italiana. Il progetto, nato all’interno della Milano Wine Week, ha l’obiettivo di costruire connessioni, generare confronto e rafforzare il ruolo dei professionisti nella ristorazione contemporanea. L’appuntamento, che precede l’evento nazionale di Milano del 18 ottobre nell’ambito della 9ª edizione della Milano Wine Week, ha visto la presenza di 45 sommelier del Centro Italia, in rappresentanza dei migliori indirizzi di Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Sardegna.

Wine List Italia On Tour a Roma fra degustazioni, formazione e cultura della sala

Trecento etichette in degustazione e il confronto sul ruolo della sala

In degustazione un totale di circa 300 etichette. Ognuno di loro, secondo il format, ne ha presentate sei: tre legate al territorio di riferimento, espressione di paesaggio, cultura e tradizioni; una “particolare”, scoperta nel proprio percorso professionale; una proposta di spumante e, infine, un vino pensato per il servizio al calice. La guida “Wine List on Tour Roma”, cartacea e digitale, raccoglie i profili dei protagonisti e la selezione delle etichette. Un confronto sul ruolo strategico delle professioni di sala, centrali per l’ospitalità e per la cultura del vino, ma ancora troppo poco riconosciute, ha visto gli interventi del presidente Fipe Roma Sergio Paolantoni, dell’assessore ai Grandi Eventi di Roma Alessandro Onorato, di Marco Reitano, head sommelier de La Pergola, di Alessia Meli, direttrice di Palazzo Ripetta, e di Ciro Fontanesi, coordinatore del Master Sommelier di Alma. Ha moderato il dibattito la giornalista Francesca Romana Barberini.

Un momento della tappa romana di Wine List Italia On Tour

Soddisfatto per la presenza romana il presidente della Milano Wine Week Federico Gordini. «Non è solo una piattaforma di selezione - ha detto - ma uno spazio di crescita e un riconoscimento per l’intera sommellerie italiana. Significa entrare nel cuore simbolico dell’ospitalità italiana e in una delle capitali mondiali della ristorazione, con un percorso che coinvolge professionisti, ristoranti e cantine in tutta Italia per costruire una nuova consapevolezza attorno al valore della sala». «Il sommelier è un interprete silenzioso - ha detto Marco Reitano - sta tra il territorio e le persone. Eventi come questo servono proprio a renderne visibile il ruolo, a dare voce a chi ogni giorno trasforma il vino in esperienza. Ma collegano anche le nostre passioni, consentendoci di trasmetterle ai nostri colleghi e collaboratori, perché quotidianamente siamo troppo impegnati con il lavoro. Nella compilazione della carta dei vini ognuno porta, con equilibrio e competenza, cultura, esperienza personale e territoriale». Alle 100 migliori sarà assegnato a Milano il Premio carta vini.

Giovani, formazione e il Premio eccellenza della sala italiana

Sulla difficoltà di trovare giovani per la sala e sulla necessità di rendere queste professioni più attrattive si è soffermato Ciro Fontanesi. «Noi di Alma - ha detto - cerchiamo di invitarli a trovare la loro identità. È importante il rigore, ma bisogna puntare a valorizzare la loro umanità e la sensibilità per capire dove il mondo sta andando». «Wine List - ha anticipato Federico Gordini - sarà presto istituita anche per i giovani che sceglieranno le professioni della sala. «Senza personale formato e riconosciuto - ha sottolineato - non si crea valore, non si educa il consumatore e la ristorazione perde la sua funzione culturale, didattica ed esperienziale».

Nell’occasione è stata presentata la nuova squadra di curatori della guida: Ciro Fontanesi, Mino Reitano e Alberto Tasinato de L’Alchimia di Milano. L’appuntamento è poi proseguito al Senato con la prima edizione del Premio eccellenza della sala italiana, con 30 riconoscimenti per livello di competenza, visione e rigore professionale.