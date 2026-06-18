Vino, oltre 49 milioni di ettolitri nelle cantine: il 56% delle giacenze è al Nord

A poco più di un mese dall’avvio delle prime vendemmie, il comparto vitivinicolo italiano si presenta con oltre 49 milioni di ettolitri di vino ancora presenti nelle cantine, una disponibilità superiore rispetto allo scorso anno che riporta al centro del dibattito il tema dell’equilibrio tra produzione e mercato. I numeri emergono dall’ultimo aggiornamento di Cantina Italia, il report elaborato dall’Icqrf (l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) sulle giacenze nazionali al 31 maggio 2026, e fotografano una situazione che il settore osserva con particolare attenzione. Ai 49 milioni di ettolitri di vino, si aggiungono 4,2 milioni di ettolitri di mosti, anch’essi in aumento rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel confronto annuale lo stock vinicolo cresce di 2,5 milioni di ettolitri, pari a un incremento del 5,4%, mentre rispetto ad aprile si registra una fisiologica riduzione del 6,5%, dovuta all’andamento delle vendite e ai movimenti di cantina. Il dato arriva in un momento delicato. Da una parte la nuova campagna vitivinicola è ormai alle porte; dall’altra l’export italiano continua a mostrare segnali di rallentamento e molti Consorzi di tutela stanno valutando strumenti di gestione dell’offerta per evitare che la prossima produzione finisca per aumentare ulteriormente la pressione sul mercato.

Una disponibilità elevata che riapre il tema della gestione produttiva

Le giacenze non rappresentano necessariamente un elemento negativo. Per molte denominazioni costituiscono una riserva indispensabile per garantire continuità commerciale e affinamenti lunghi. Tuttavia, quando i quantitativi aumentano mentre la domanda rallenta, la questione assume un significato diverso. L’incremento registrato nel maggio 2026 suggerisce infatti un mercato che assorbe il prodotto con maggiore lentezza rispetto agli anni precedenti.

Il Consorzio Franciacorta ha deliberato uno stop all'impianto di nuovi vigneti

Il Consorzio Franciacorta ha deliberato uno stop all'impianto di nuovi vigneti

Per questo motivo, nelle principali denominazioni italiane torna d’attualità il ricorso a misure di contenimento produttivo, come riduzioni delle rese o interventi sulla gestione delle superfici vitate, strumenti già richiesti da Unione Italiana Vini (Uiv) e già adottati da alcune denominazioni come il Franciacorta. Il tema riguarda soprattutto le grandi denominazioni a forte vocazione esportatrice, più esposte alle oscillazioni della domanda internazionale e alle incertezze che continuano a caratterizzare molti mercati esteri.

Sono i vini Igp quelli che crescono di più, ma oltre metà delle giacenze è costituita da vini Dop

Analizzando le diverse categorie emerge come l’incremento più consistente riguardi i vini a Indicazione geografica protetta. Le giacenze dei vini Igp aumentano infatti del 6,5% rispetto a maggio dello scorso anno, una crescita superiore a quella registrata dai vini a Denominazione di origine protetta, che si fermano al +3,4%, mentre i vini comuni segnano un incremento dell’8,4%.

I vini Dop rappresentano il 54,6% delle giacenze complessive

I vini Dop rappresentano il 54,6% delle giacenze complessive

All’interno delle Dop si osserva una dinamica differente tra le tipologie: i vini bianchi aumentano del 5,3%, mentre i rossi registrano un più contenuto +2,1%.Tra gli Igp spicca invece il forte incremento dei vini bianchi, che salgono del 12,5% in dodici mesi. Crescono anche i rosati (+9,3%), mentre i rossi mostrano una variazione più limitata (+2,2%). Questi dati confermano come la domanda stia evolvendo in maniera differente tra le varie categorie produttive, riflettendo strategie commerciali e destinazioni di mercato non sempre omogenee.

Giacenze vino in Italia per tipologia al 31 maggio 2026 Categoria Ettolitri Quota (%) Vini DOP 26.792.730 54,6 Bianco 12.388.880 25,2 Rosato 838.453 1,7 Rosso 13.565.398 27,6 Vini IGP 12.829.562 26,1 Bianco 5.248.368 10,7 Rosato 549.766 1,1 Rosso 7.031.427 14,3 Vini varietali 812.004 1,7 Vini da tavola e altri 8.671.796 17,7 Totale Italia 49.106.092 100,0

Dal punto di vista qualitativo, il patrimonio custodito nelle cantine italiane continua a essere composto prevalentemente da produzioni certificate. I vini Dop rappresentano il 54,6% delle giacenze complessive, con 26,7 milioni di ettolitri, dei quali 13,5 milioni sono vini rossi, 12,3 milioni vini bianchi e circa 800 mila ettolitri vini rosati. I vini Igp raggiungono 12,8 milioni di ettolitri, mentre i vini comuni si attestano a 8,6 milioni di ettolitri. La fotografia conferma come il sistema vitivinicolo italiano continui a poggiare soprattutto sulle denominazioni di qualità, che costituiscono il principale patrimonio economico dell’intero comparto.

Il Nord concentra oltre la metà del vino italiano

Anche la distribuzione geografica delle giacenze conferma un quadro ormai consolidato. Il 56,4% del vino italiano è conservato nelle regioni settentrionali, con il Veneto nettamente al primo posto. La regione dispone di 12,3 milioni di ettolitri, pari al 25,2% dell’intero patrimonio nazionale, una quota che riflette il peso delle grandi denominazioni del territorio. Seguono Toscana con l’11,7%, Puglia con il 10,6%, Emilia-Romagna con il 10%, Piemonte con l’8,3%, Sicilia con il 6,3% e Abruzzo con il 5,9%. Il Veneto domina anche la classifica delle giacenze dei vini Dop con 8,5 milioni di ettolitri, mentre la Puglia guida i vini Igp con 2,6 milioni di ettolitri. L’Emilia-Romagna, invece, concentra la maggiore disponibilità di vini comuni con circa 2,1 milioni di ettolitri.

Distribuzione della giacenza vino per area geografica e tipologia Area geografica Vini Dop (hL) Dop (%) Vini Igp (hL) Igp(%) Altri vini (hL) Altri (%) Vini varietali (hL) Varietali (%) Totale vini (hL) Totale (%) Nord 17.028.951 63,6 5.201.126 40,5 4.853.393 56,0 590.882 72,8 27.674.352 56,4 Sud 3.163.467 11,8 3.728.635 29,1 2.636.342 30,4 165.280 20,4 9.693.724 19,7 Centro 4.587.689 17,1 2.623.796 20,5 795.533 9,2 44.243 5,4 8.051.262 16,4 Isole 2.012.623 7,5 1.276.005 9,9 386.529 4,5 11.599 1,4 3.686.755 7,5 ITALIA 26.792.730 100,0 12.829.562 100,0 8.671.796 100,0 812.004 100,0 49.106.092 100,0

Il Prosecco resta la denominazione con le maggiori disponibilità

Guardando alle singole denominazioni, il Prosecco continua a rappresentare la principale giacenza italiana con 4,1 milioni di ettolitri, un dato coerente con la dimensione produttiva della denominazione e con la sua forte presenza sui mercati internazionali. Alle sue spalle si collocano Igt Puglia con 1,8 milioni di ettolitri, Igt Toscana con 1,6 milioni, quindi Chianti Dop (1,313 milioni), Terre Siciliane Igt (1,310 milioni), Delle Venezie Dop (1,26 milioni), Sicilia Dop (1,2 milioni) e Montepulciano d’Abruzzo Dop (1,22 milioni).

Il Prosecco continua a rappresentare la principale giacenza italiana

Il Prosecco continua a rappresentare la principale giacenza italiana

La graduatoria evidenzia il peso delle grandi denominazioni italiane e conferma come la concentrazione delle giacenze riguardi soprattutto le aree che producono i maggiori volumi destinati sia al mercato interno sia all’export.

Vini Dop e Igp detenuti in Italia al 31 maggio 2026 Denominazione Ettolitri (hL) Quota (%) Prosecco 4.156.609 10,5 Puglia 1.796.521 4,5 Toscano / Toscana 1.648.282 4,2 Chianti 1.313.913 3,3 Terre Siciliane 1.310.299 3,3 Delle Venezie 1.268.983 3,2 Sicilia 1.255.042 3,2 Montepulciano d’Abruzzo 1.228.530 3,1 Salento 1.211.973 3,1 Veneto 1.208.654 3,1 Rubicone 943.553 2,4 Chianti Classico 807.350 2,0 Conegliano Valdobbiadene Prosecco 757.859 1,9 Valpolicella Ripasso 699.896 1,8 Franciacorta 680.052 1,7 Primitivo di Manduria 581.532 1,5 Barolo 557.633 1,4 Terre Abruzzesi / Terre d’Abruzzo 536.887 1,4 Trento 512.319 1,3 Emilia / dell’Emilia 507.182 1,3 Altre Dop/Igp 16.639.223 42,0 Totale Dop/Igp 39.622.292 100,0

Verso la vendemmia tra prudenza e ricerca dell’equilibrio

L’avvicinarsi dei primi raccolti rende inevitabile una riflessione sulla capacità del mercato di assorbire la prossima produzione. Le giacenze elevate, unite a un export che nei primi mesi dell’anno non ha ancora recuperato pienamente slancio, impongono una gestione sempre più attenta dell’offerta. Per molte denominazioni sarà determinante trovare un equilibrio tra disponibilità di prodotto, tutela del valore delle Dop e sostenibilità economica delle imprese.