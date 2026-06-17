Meno imbottigliamenti e più concentrazione: 15 Doc valgono l’81% del mercato del vino

Il vino italiano entra in una fase di trasformazione che tocca contemporaneamente volumi, struttura del mercato e modelli di governance. I dati dell’Annual Report 2026 di Valoritalia segnalano un calo degli imbottigliamenti e una domanda sempre più selettiva, mentre cresce la concentrazione della produzione su poche grandi denominazioni. In parallelo si rafforza il ruolo dei Consorzi di tutela, chiamati a gestire dati e offerta in tempo reale anche grazie a nuovi strumenti digitali. Sullo sfondo, la sostenibilità diventa un fattore economico oltre che ambientale, mentre il settore affronta il tema della sovracapacità produttiva e della distribuzione del valore lungo la filiera. Un quadro in cui calo dei volumi, polarizzazione, innovazione nella governance e cambiamento dei consumi ridisegnano l’equilibrio complessivo del sistema vitivinicolo italiano.

La presentazione del report 2026 di Valoritalia

La presentazione del report 2026 di Valoritalia

Un settore che cambia ritmo mentre cambia la domanda

I dati di Valoritalia indicano un calo degli imbottigliamenti del 2,1% nel 2025, seguito da una contrazione del 5,4% nei primi mesi del 2026. Non si tratta di un andamento uniforme. La dinamica mostra una crescente differenziazione tra segmenti: le Doc e Docg mantengono una sostanziale stabilità con lieve crescita, mentre le Igt arretrano in modo più marcato. Allo stesso tempo, i bianchi, gli spumanti e i rosati continuano a crescere, mentre i rossi segnano una contrazione significativa. Il punto centrale non è solo la variazione dei volumi, ma il cambiamento strutturale della domanda, sempre più selettiva e disomogenea. E accanto per rispondere al calo dei consumi e alle cantine piene, il calo degli imbottigliamenti è una prima risposta, mentre l'Unione italiana vini (Uiv) chiede lo stop all'impianto di nuovi vigneti e alcuni attori pensano anche agli espianti in un contesto in cui anche la ristorazione deve fare i conti con gli eccessivi ricarichi sul vino.

La polarizzazione della filiera come nuova normalità

Uno degli elementi più rilevanti emersi dall’analisi riguarda la crescente polarizzazione del sistema produttivo. Le prime quindici denominazioni concentrano l’81% dei volumi certificati, mentre una parte molto ampia della produzione resta frammentata in micro-realtà. Questa struttura genera un doppio livello di esposizione: da un lato i grandi Consorzi e le denominazioni più forti mostrano una maggiore capacità di tenuta, dall’altro le realtà minori risultano più sensibili alle oscillazioni del mercato. Anche sul piano industriale emerge una concentrazione analoga: poche aziende imbottigliatrici rappresentano una quota significativa della produzione totale, mentre la maggioranza delle imprese opera su volumi ridotti.

Imbottigliamenti in calo del 2,1% nel 2025 e del 5,4% nei primi mesi del 2026

Imbottigliamenti in calo del 2,1% nel 2025 e del 5,4% nei primi mesi del 2026

Il nodo della governance: dati, Consorzi e gestione dell’offerta

La trasformazione in atto rende centrale il tema della governance della filiera. Non si tratta più soltanto di produzione e commercializzazione, ma della capacità di interpretare in tempo reale l’evoluzione del mercato. In questo contesto, il ruolo dei Consorzi di tutela diventa più complesso. Non sono più soltanto strumenti di protezione delle denominazioni, ma soggetti chiamati a gestire dati, anticipare trend e intervenire sull’offerta. L’introduzione di sistemi digitali come la piattaforma Tessa, sviluppata da Valoritalia con Microsoft ed EOS, rappresenta un passaggio significativo in questa direzione. L’obiettivo è ridurre il ritardo informativo tra produzione e mercato, consentendo decisioni più tempestive sulla gestione dei volumi.

Sostenibilità come variabile economica e non più solo ambientale

Accanto ai dati produttivi, il tema della sostenibilità emerge come uno dei fattori che influenzano sempre più direttamente la competitività del comparto. Lo studio presentato da Nomisma evidenzia come la sostenibilità sia ormai parte integrante delle scelte di consumo, non solo sul prodotto vino ma anche in ambiti collegati come l’enoturismo. La domanda non riguarda più soltanto la qualità organolettica o il prezzo, ma anche l’impatto ambientale, la trasparenza della filiera e la coerenza territoriale. In questo scenario, la sostenibilità diventa una variabile economica che incide sulle strategie delle imprese e sulle politiche dei Consorzi.

La sostenibilità è uno dei fattori che influenzano sempre più direttamente la competitività del comparto

La sostenibilità è uno dei fattori che influenzano sempre più direttamente la competitività del comparto

Un modello sotto pressione tra sovracapacità e distribuzione del valore

Nel dibattito emerso durante la presentazione del report, un altro tema ricorrente è quello della sovracapacità produttiva. La filiera vitivinicola italiana si trova a dover gestire un equilibrio complesso tra offerta strutturalmente elevata e domanda in rallentamento. A questo si aggiunge il tema della distribuzione del valore lungo la catena, in particolare nei rapporti con la distribuzione e i mercati internazionali. La pressione sui margini diventa uno dei punti più sensibili per le imprese, soprattutto per le realtà di dimensioni medio-piccole. Le indicazioni emerse convergono su alcuni assi principali: rafforzamento dei Consorzi, maggiore aggregazione tra imprese e capacità di differenziare le politiche in funzione delle diverse tipologie produttive. Il sistema delle denominazioni viene così spinto verso una fase di maggiore integrazione, in cui la dimensione quantitativa non è più sufficiente a garantire competitività. Conta sempre di più la capacità di leggere il mercato, coordinare l’offerta e valorizzare le specificità territoriali.