Emilia e Romagna, due anime per una grande cultura del vino

La Via Emilia non è semplicemente una strada romana, è l'asse culturale e geologico lungo il quale si sviluppa una delle biodiversità enologiche più affascinanti d'Italia. Mappare questa regione significa comprendere che Emilia e Romagna sono due mondi speculari, uniti dalla stessa attitudine alla tavola, ma profondamente divisi da suoli, vitigni, consorzi e stili produttivi.

Dalle valli piacentine alle argille romagnole

Il profilo sensoriale e la struttura dei vini cambiano drasticamente spostandosi da ovest a est, e comprendere il terreno è il primo passo per saper raccontare poi il calice in sala. All'estremo confine occidentale, l'avamposto dei Colli Piacentini si caratterizza per vallate argilloso-calcaree fortemente influenzate dalla vicina enologia dell'Oltrepò pavese, capaci di donare ai rossi calore e ai bianchi un'importante spalla acida. Muovendosi verso il centro della regione, nell'Emilia Centrale, l'areale presidiato dal Consorzio Tutela Lambrusco unisce le province di Modena e Reggio Emilia in un mosaico di oltre 16.600 ettari vitati, di cui ben 10.000 sono dedicati esclusivamente al Lambrusco.

Le pianure modenesi, zona di produzione del Lambrusco

Le pianure modenesi, zona di produzione del Lambrusco

Qui la produzione si attesta su circa 35 milioni di bottiglie di Lambrusco Doc, a cui si sommano gli oltre 100 milioni di bottiglie di Lambrusco Emilia Igt tutelate dal Consorzio Vini Emilia. Questo immenso patrimonio spazia dalle zone di pianura alluvionale a quelle collinari: nel modenese la tendenza produttiva predilige il focus in purezza sulla singola varietà, mentre nel reggiano la consuetudine storica esalta l'arte dell'uvaggio e del blend di differenti vitigni.

I colli di Castelvetro di Modena

I colli di Castelvetro di Modena

Spostandosi ancora verso est, la cintura del Pignoletto (noto anche come Grechetto Gentile) unisce le terre di Emilia e di Romagna in un connubio distribuito in modo quasi uniforme. Il Consorzio Emilia-Romagna - nato nel 2024 dall'evoluzione del precedente Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna e allargatosi nel 2025 con l'incorporazione dei produttori dei Colli Bolognesi - vigila su un territorio che si estende da Modena a Faenza. In pianura, tra i fiumi Panaro e Reno, i terreni alluvionali regalano vini più sapidi e materici. Salendo sulle storiche colline che da sud a ovest abbracciano la città di Bologna, i suoli collinari donano invece ai vini fermi grande struttura, profondità e persistenza.

Esistono poi i due estremi geologici della costa e della Romagna profonda. A nord-est si colloca la pianura delle sabbie della Doc Bosco Eliceo tra Ferrara e Ravenna, dove i terreni sciolti e marini del Delta del Po ospitano vigne centenarie sopravvissute alla fillossera. Al polo opposto, superata Imola e Faenza, si entra ufficialmente nel distretto indipendente tutelato dal Consorzio Vini di Romagna. Qui dominano le argille azzurre e i depositi marnoso-arenacei che costringono le radici della vite a faticare, regalando vini rossi strutturati, caldi e ricchi di tannino, e bianchi dalla forte impronta minerale e longeva.

Metodi produttivi a confronto: le bollicine

In Emilia l'effervescenza è un tratto culturale essenziale, e saperne decodificare il metodo di produzione è la chiave per proporre l'abbinamento perfetto in base alle diverse esigenze di servizio al ristorante o al bar. Il vino frizzante rappresenta la quota principale della produzione regionale, coprendo circa il 90% del comparto Lambrusco ed essendo la veste d'elezione per l'Emilia-Romagna Doc Pignoletto. Il Metodo Martinotti (in autoclave) è lo standard per esaltare la freschezza immediata, la pulizia del sorso e la fragranza del frutto primario. Nei bianchi valorizza i sentori floreali e l'elegantissimo corredo agrumato, mentre nei rossi preserva l'aroma caratteristico di piccoli frutti rossi, che costituisce uno dei fattori più identificativi delle bollicine emiliane. In carta, questi vini sono gli alleati perfetti per l'aperitivo e il servizio veloce, capaci di sgrassare la bocca dai salumi e dai fritti locali grazie a un gusto fruttato e immediato.

I vini emiliani si caratterizzano per l'effervescenza

I vini emiliani si caratterizzano per l'effervescenza

Accanto all'autoclave si consolidano il Metodo Ancestrale e il Metodo Classico, declinazioni nate per esplorare le grandi potenzialità evolutive di questi vitigni. Il vino rifermenta in bottiglia trasformando gli zuccheri in alcol senza subire la sboccatura, presentandosi leggermente torbido con i lieviti naturali sul fondo. Questa scelta tecnica offre una complessità strutturale superiore e note di crosta di pane integrate a una decisa sapidità. Per il ristoratore, le versioni spumantizzate e i rifermentati in bottiglia diventano strumenti preziosi per intercettare i nuovi consumatori e per gestire un pasto completo dall'antipasto al dessert, dimostrando una versatilità gastronomica straordinaria che si presta ad accompagnare piatti elaborati, paste ripiene, pesci grassi e carni bianche.

I distretti autonomi della tradizione

Una carta dei vini davvero approfondita richiede l'inserimento delle eccellenze nate al di fuori dei grandi consorzi centrali. Nei Colli Piacentini la spina dorsale della ristorazione rossa si chiama Gutturnio Doc, uno storico e vigoroso blend di Barbera - che dona acidità e freschezza - e Croatina (detta Bonarda), che conferisce morbidezza, struttura e un frutto polposo. Proposto sia nella tradizionale versione frizzante, compagna insostituibile dei salumi piacentini Dop, sia in versioni ferme e Riserva di grande longevità, il Gutturnio è il baluardo dei rossi di confine. Accanto ad esso, l'identità piacentina si esprime nei bianchi attraverso la complessità aromatica della Malvasia di Candia Aromatica e il carattere unico dell'Ortrugo Doc, un autoctono riscoperto che regala calici vibranti, tesi, perfetti per ripulire la bocca dalle preparazioni grasse della cucina locale.

Barbera dei Colli Piacentini

Barbera dei Colli Piacentini

Scendendo verso la costa si incontra la Doc Bosco Eliceo, patria dei celebri Vini delle Sabbie. Qui l’ambiente salmastro ha permesso la sopravvivenza di vigne a piede franco. Il re indiscusso di questo lembo di terra è il Fortana (noto storicamente anche come Uva d'Oro), un vitigno che dà vita a un vino rosso rubino scarico, caratterizzato da una gradazione alcolica contenuta, un tannino selvatico e un'acidità citrica e salina spiazzante. Servito fresco, il Fortana Frizzante rappresenta un abbinamento leggendario per la ristorazione che propone piatti di eccezionale grassezza come l'anguilla delle Valli di Comacchio o la monumentale Salama da Sugo ferrarese.

Il valore dei vitigni autoctoni: Lambrusco e Pignoletto

La vera svolta commerciale per un locale consiste nel fare cultura in sala, allontanando il cliente dal preconcetto del Lambrusco come un semplice vino rosso scuro e standardizzato. La parola Lambrusco indica infatti una famiglia di dodici vitigni a bacca nera autoctoni, sviluppati da tempo immemore nella regione, tra cui si distinguono Sorbara, Grasparossa, Salamino, Foglia Frastagliata, Barghi, Maestri, Marani, Montericco, Oliva, Viadanese, Benetti e Pellegrino. Al ristorante si può costruire un percorso eccezionale basato sulle cromaticità e sulle percentuali dei vitigni stabiliti dai disciplinari. Il Lambrusco di Sorbara Doc richiede un minimo del 60% dell'omonima uva e si offre alla vista con tonalità rosa chiaro o rubino scarico, puntando su un'acidità vibrante e profumi di viola che ne fanno il compagno perfetto per il Culatello. Il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc esige almeno l'85% del vitigno principale ed esprime un colore porpora intenso, corpo pieno e tannino marcato, ideale per reggere l'abbinamento con lo zampone e i bolliti. Detto questo, oggi la tendenza di molti produttori di queste due tipologie è vinificare in purezza.

Le varie colorazioni del Lambrusco

Le varie colorazioni del Lambrusco

Nelle altre denominazioni modenesi e reggiane si scopre la ricchezza dei blend storici. Il Lambrusco Salamino di Santa Croce Doc richiede l'85% di Salamino, mentre il Modena Doc e il Reggiano Doc uniscono una pluralità di varietà (come Marani, Maestri, Montericco e Oliva) permettendo di spaziare dalle versioni secche a quelle amabili. La stessa complessità si ritrova nei Colli di Scandiano e di Canossa Doc, dove le diverse tipologie valorizzano specifiche basi ampelografiche, dal Maestri al Montericco. Questa contemporaneità espressiva del Lambrusco - oggi esportato in oltre 90 Paesi, con mercati chiave come Stati Uniti, Messico, Germania e Francia - è promossa con forza dal Gruppo Giovani del Consorzio, una nuova generazione di produttori che porta idee fresche e dinamismo internazionale in cantina.

L'uva Pignoletto

L'uva Pignoletto

Allo stesso modo, il comparto dei bianchi trova la sua spina dorsale nel Pignoletto. L'Emilia-Romagna Doc Pignoletto unisce idealmente le province di Modena, Bologna e Ravenna e rappresenta con i suoi 2.300 ettari vitati e oltre 15 milioni di bottiglie una fondamentale fonte di reddito per il territorio. La vera punta di diamante è però il Colli Bolognesi Pignoletto Docg, una produzione da oltre 850.000 bottiglie annue che esce dalla logica del solo frizzante per farsi grande bianco fermo nelle versioni Superiore e Classico Superiore, mettendo in mostra una forte personalità, persistenza e grande potenziale gastronomico. Per completare l'offerta dei rossi e dei bianchi d'evoluzione sui colli bolognesi, la denominazione Colli Bolognesi Doc (circa 500.000 bottiglie) evidenzia l'uso sapiente che il territorio fa da metà degli anni Ottanta di vitigni internazionali quali Cabernet Sauvignon e Merlot, affiancati alla Barbera autoctona e all'uvaggio Rosso Bologna.

L'identità d'oriente: i giganti della Romagna autonoma

Il percorso si compie oltre il confine emiliano, dove l’ente indipendente dei Vini di Romagna esalta un'enologia fiera e collinare che guarda l'Adriatico. I due giganti indiscussi sono l'Albana e il Sangiovese. L'Albana di Romagna Docg è un bianco unico nel panorama italiano, celebre per la sua dote di tannini paragonabile a quella di un vino rosso. Se proposto nelle versioni secche e tese, o vinificato con macerazione in anfora (Orange Wine), diventa un eccezionale elemento di rottura per abbinamenti sartoriali con formaggi stagionati, erborinati o carni bianche elaborate. Il Romagna Sangiovese Doc, plasmato dalle argille azzurre del territorio, esprime invece un frutto carnoso, calore e una fitta trama tannica. Valorizzare in carta le singole sottozone storiche romagnole permette al ristoratore di offrire un'autentica esperienza geografica di precisione.

I colli bolognesi, dove si produce principalmente Pignoletto

I colli bolognesi, dove si produce principalmente Pignoletto

La ricchezza romagnola si completa infine con gemme minori dall'altissimo valore. Il Romagna Pagadebit Doc (da uve Bombino Bianco) prende il nome dalla storica produttività della pianta che permetteva ai contadini di pagare i debiti anche nelle annate difficili, e si fa apprezzare oggi in sala per la freschezza floreale e la pronta beva. Sul fronte dei rossi dolci, la tradizione sfodera la Cagnina di Romagna Doc (da vitigno Refosco/Terrano), un vino autunnale dolcemente tannico perfetto per le caldarroste o la pasticceria secca. Chiude il quadro il Romagna Trebbiano Doc, che vive una profonda rinascita grazie a interpretazioni artigianali capaci di trasformarlo in un bianco quotidiano di tagliente acidità, ideale per la cucina di mare della riviera.

Il consiglio per i ristoratori

Il mercato contemporaneo richiede una narrazione visiva e testuale autentica. Il Consorzio Tutela Lambrusco, un esempio su tutti, ha ridefinito la propria identità visiva puntando sul concetto del "vino dei colori" e inserendo la lettera L dentro una forma sinusoidale che richiama il movimento brioso delle bollicine. Il ristoratore dovrebbe fare propria questa filosofia nell'interezza della proposta regionale, evitando di strutturare la carta dei vini elencando semplicemente i brand commerciali. Il segreto è organizzarla per "Unità di Paesaggio" (Vini delle Sabbie, Vini delle Argille, Vini delle Valli Appenniniche) o per "Stile di Rifermentazione". Questo approccio stimola il racconto da parte del personale di sala e permette di far percepire al cliente il valore reale dell'artigianalità del territorio, uscendo definitivamente dalla guerra dei prezzi.