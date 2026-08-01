Il mercato del vino premium sta attraversando una fase di profondo cambiamento. Dopo aver analizzato come la ristorazione stia modificando le proprie strategie d'acquisto privilegiando ordinativi più flessibili e come la domanda si stia progressivamente orientando verso bianchi, bollicine e rossi di maggiore bevibilità, l'attenzione si è spostata sul segmento premium prima di analizzare uno degli anelli chiave della filiera: la distribuzione specializzata. In un contesto segnato dal rallentamento delle rotazioni nei locali, dalla pressione sui listini e da consumatori sempre più selettivi e preparati, il distributore non si limita più a movimentare il prodotto. Sempre più spesso è chiamato a garantire continuità di servizio, supportare il posizionamento dei marchi e contribuire alla sostenibilità economica dei punti vendita. Leonardo Sagna (direttore amministrativo di Sagna Spa), Alessandro Rossi (national category manager wine di Partesa) e Pietro Pellegrini (presidente e direttore commerciale di Pellegrini Spa) offrono il loro punto di vista per comprendere come stia evolvendo questo ruolo.

Il distributore non si limita più a movimentare il prodotto, oggi sempre più deve garantire continuità di servizio, supportare il posizionamento dei marchi e contribuire alla sostenibilità economica dei punti vendita

L'equivoco del ricarico e la ricerca del valore

Tra gli aspetti più dibattuti della distribuzione del vino c'è il tema del ricarico. Una lettura che, secondo gli operatori del settore, rischia però di ridurre il ruolo del distributore a una semplice intermediazione commerciale, trascurando l'insieme dei servizi che ne costituiscono il reale valore. Per Sagna il punto di partenza è proprio questo: «Il valore aggiunto è prima di tutto nella selezione, nella continuità di servizio e nella semplificazione gestionale. Un distributore mette insieme ampiezza di proposta, logistica, formazione trasversale su più territori rispetto a un singolo produttore». Andando oltre la questione del prezzo, Sagna precisa che ridurre il tema al solo ricarico significa ignorare una galassia di costi invisibili ma vitali: dalla disponibilità di magazzino al trasporto, fino al supporto commerciale, alla flessibilità degli approvvigionamenti e ai progetti di divulgazione e formazione sul campo.

Leonardo Sagna, direttore amministrativo di Sagna Spa

Un approccio condiviso da Pellegrini, che avverte la necessità di tracciare un confine netto tra il distributore specializzato e il classico grossista generalista. Quest'ultimo, spiega l'imprenditore, gestisce un paniere ampio - dall'acqua alle birre - basandosi unicamente sulla velocità di rotazione del mercato e decidendo i prezzi in autonomia. Chi fa distribuzione d'eccellenza si muove invece su logiche opposte: «Noi ci focalizziamo esclusivamente sul comparto enologico e dei distillati», spiega Pellegrini. «Non stabiliamo il prezzo finale, che resta di competenza del produttore, ma eroghiamo servizi esternalizzati dalla cantina: logistica, gestione del credito, attività promozionali e commerciali». Anche sul delicato tema dell'incidenza sui listini del ristorante, Pellegrini sgombra il campo dai dubbi: «Per quanto riguarda il nostro modello, il distributore non determina un aumento del prezzo finale: il produttore praticherebbe il medesimo prezzo anche in una vendita diretta». Su questo equilibrio si innesta anche la visione di Rossi, che evidenzia la competitività delle grandi reti organizzate come Partesa, capaci di operare tramite accordi di esclusiva: «La forza di Partesa risiede nella capacità di coniugare efficienza, ampiezza di assortimento e qualità del servizio. Questo ci consente di offrire soluzioni competitive e un supporto qualificato, contribuendo alla crescita e al successo dei nostri clienti.»

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La logistica su misura contro il rallentamento delle rotazioni

Il cambiamento delle abitudini d'acquisto nella ristorazione sta modificando profondamente la logistica del vino. Con molti operatori che preferiscono evitare immobilizzi di capitale in cantina e ridurre il rischio legato a scorte elevate, il distributore si trova a svolgere una funzione sempre più vicina a quella di un magazzino esterno del ristorante. Leonardo Sagna fotografa così questa tendenza ormai consolidata: «Il distributore è sempre più partner logistico dei suoi clienti: fa da magazzino e organizza spedizioni sempre più frequenti con volumi inferiori, oltre a fare ricerca sulle nuove tendenze e formazione sui prodotti a catalogo». Un'evoluzione che, secondo Pellegrini, ha un valore strategico bidirezionale, capace di tutelare sia la cantina che il tavolo del ristorante.

Pietro Pellegrini, presidente e direttore commerciale di Pellegrini Spa

A monte, il distributore solleva il produttore dall'impegno commerciale, permettendogli di concentrarsi solo su vigna e cantina, agendo al contempo come garante della sua reputazione sul mercato: «Se la produzione eccedesse le reali capacità di posizionamento sul mercato, è nostro dovere declinare la collaborazione», chiarisce Pellegrini, evidenziando come questa selettività sia una prima forma di tutela per il brand. A valle, il vantaggio per il ristoratore si traduce invece in reattività operativa: «Garantiamo una gestione degli ordini flessibile, con frequenze e volumi ridotti. Un servizio vitale se paragonato agli acquisti diretti dal produttore, che implicano solitamente quantitativi minimi vincolanti per il trasporto».

Dal distributore al consulente strategico: la costruzione della marca

La vera metamorfosi della distribuzione premium si gioca però sul terreno della consulenza strategica e della costruzione del brand. Come spiega Alessandro Rossi, il ruolo del distributore si evolve per rispondere a un mercato sempre più rapido, dove i cicli di vita dei prodotti si sono ridotti da dieci a soli tre anni: «In futuro, il distributore assumerà sempre più il ruolo di consulente strategico del punto vendita», afferma Rossi. «Il nostro compito sarà quello di guidare il ristoratore nelle scelte di portafoglio, minimizzando i rischi legati all'inserimento di referenze o aziende inadeguate al loro posizionamento». Per fare questo, Partesa investe costantemente e in modo significativo sulla specializzazione interna, formando i Wine Specialist che affiancano sia i ristoratori sia i partner produttori nello sviluppo di sinergie commerciali coerenti con i trend di consumo.

Alessandro Rossi, national category manager wine di Partesa,

Questo bisogno di stimoli continui è accelerato dal ricambio generazionale in atto nei locali. I nuovi gestori mostrano una preparazione superiore e una spiccata sensibilità verso l'innovazione. «La loro esigenza primaria è quella di essere stimolati tramite una proposta diversificata», aggiunge Rossi. «Il nostro ruolo consiste nel proporre aziende di piccole dimensioni e dall'elevata identità stilistica, che consentano al ristoratore di distinguersi nel proprio mercato di riferimento». Una richiesta di formazione sul campo pienamente confermata da Sagna: «La logistica resta decisiva, ma il tempo dedicato alla consulenza e alla formazione è cresciuto moltissimo. Ci viene richiesto supporto nella formazione del personale di sala, nella costruzione di carte vini e attività sul territorio come degustazioni e masterclass».

In questo scenario, la distribuzione non si limita a vendere, ma diventa - secondo la definizione di Pietro Pellegrini - un vero e proprio "costruttore di marca". Se nel "Nuovo Mondo" enologico e negli Stati Uniti la distribuzione intermediata è l'unico paradigma da anni, l'Europa sta riscoprendo ora l'efficacia di un modello che crea valore per l'intera filiera. Più che di consulenza generica, Pellegrini preferisce parlare di un'attività di garanzia del marchio che si integra con la professionalità della sala: «Oggi la clientela è estremamente preparata e i sommelier sono figure centrali a cui viene delegata la composizione delle carte dei vini. In questo ambito noi offriamo un contributo fondamentale: apportiamo una visione di mercato ampia e trasversale, complementare rispetto alla prospettiva del singolo produttore, inevitabilmente focalizzato sulla propria realtà territoriale».

Un nuovo equilibrio nella filiera del vino

Il cambiamento in atto ridefinisce l'intero equilibrio della filiera. In un mercato caratterizzato da consumi più selettivi, maggiore pressione sui margini e una crescente necessità di differenziazione, la distribuzione specializzata è chiamata a dimostrare il proprio valore andando ben oltre la semplice consegna della merce. Per i produttori, il distributore contemporaneo rappresenta il partner ideale per proteggere il posizionamento e ampliare la penetrazione commerciale senza disperdere energie. Per i ristoratori, è l'interlocutore unico capace di azzerare la complessità logistica e ridurre il rischio d'acquisto. Per il consumatore finale, infine, è il regista invisibile dietro un'offerta enologica più dinamica, curiosa e qualificata.

La sfida futura della distribuzione premium non sarà dunque quella di dimostrare la propria utilità operativa, ma di consolidare la consapevolezza che questo complesso ecosistema di servizi genera un valore concreto, misurabile e superiore rispetto alla mera intermediazione. In un settore sempre più competitivo, la capacità di unire efficienza logistica, competenza culturale e relazioni umane durature sarà uno degli elementi decisivi per accompagnare le grandi bottiglie italiane verso i canali e i contesti capaci di valorizzarle al meglio.