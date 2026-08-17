Champagne, dal gelo ai 40 °C: la vendemmia 2026 parte prima del previsto

La Champagne si prepara a una vendemmia che riflette con particolare evidenza il cambiamento delle condizioni climatiche. Il ban des vendanges 2026, pubblicato dal Comité Champagne il 12 agosto, anticipa l'avvio della raccolta in diversi comuni della regione, dopo una stagione segnata da temperature elevate e da una maturazione più rapida delle uve. Le prime operazioni erano già iniziate il 6 agosto a Montgueux, nell'Aube, grazie a una deroga. Per l'appellation si tratta di una delle partenze più precoci mai registrate. Il calendario ufficiale colloca invece le aperture tra l'8 e il 22 agosto, con differenze legate alle zone e ai vitigni.

Il clima cambia la Champagne: gelo sulle gemme e 40°C spingono in anticipo la vendemmia

A Montgueux la raccolta è iniziata dall'8 agosto, mentre alcuni comuni della Côte des Bar, tra cui Buxeuil, Celles-sur-Ource e Landreville, e realtà della Marne come Ambonnay, hanno fissato l'avvio dal 10 agosto. Per alcune aree della Côte des Blancs, in particolare per lo Chardonnay, la raccolta è stata programmata più avanti, intorno al 20-22 agosto, con l'obiettivo di preservare il profilo acido delle uve.

Il caldo accelera la maturazione delle uve

La precocità della vendemmia è legata soprattutto all'andamento meteorologico della prima parte dell'anno. Tra gennaio e giugno la temperatura media ha raggiunto 11,83°C, superando il precedente riferimento di 11,53°C registrato nel 2007. Ancora più significativo il dato relativo ai mesi di giugno e luglio, con una media di 29,25°C, superiore ai 27,3°C della storica estate del 1976.

A giugno, inoltre, in Champagne sono stati superati per la prima volta i 40°C all'ombra, con rilevazioni a Les Riceys e Glannes. «Il caldo record ha ovviamente contribuito ad accelerare il processo di maturazione dei vitigni», ha spiegato David Chatillon, copresidente del Comité Champagne. Nonostante il quadro meteorologico, le prime valutazioni indicano una situazione sanitaria delle uve positiva e un'acidità ancora presente. Con una data media di raccolta attorno al 17 agosto, il potenziale alcolico può avvicinarsi ai 12 gradi.

Gelo e siccità complicano il quadro produttivo

Il caldo non è stato l'unico elemento a caratterizzare la stagione. In primavera il gelo ha interessato quasi il 40% delle gemme, determinando una perdita produttiva significativa in diverse aree. Successivamente sono arrivate le ondate di calore e una fase di siccità che ha aumentato la pressione sui vigneti.

Anche le gelate in primavera hanno condizionato la vendemmia 2026

Per compensare almeno in parte la riduzione dei volumi, un decreto pubblicato sul Journal officiel il 12 agosto ha previsto per quest'anno la possibilità di acquistare uva, mosto o vino fino al 15% del raccolto, rispetto al limite ordinario del 5%. Si tratta di una misura straordinaria legata alle particolari condizioni della campagna. La Champagne deve infatti gestire contemporaneamente la riduzione delle rese, i danni provocati dagli eventi climatici e una domanda che non mostra ancora una ripresa uniforme sui diversi mercati.

La resa scende ancora: 8.800 kg per ettaro

Accanto alla questione climatica c'è quella produttiva. Per la vendemmia 2026 il Comité Champagne aveva fissato a 8.800 kg per ettaro la resa commercializzabile, confermando una riduzione che prosegue per il quarto anno consecutivo. Nel 2025 il limite era stato fissato a 9.000 kg/ha, mentre nel 2024 era stato di 10.000 kg e nel 2023 di 11.400 kg. Nel 2022 la soglia aveva raggiunto i 12.000 kg/ha. La decisione coinvolge una filiera composta da oltre 16.000 vigneron e 350 Maison e risponde anche alla necessità di mantenere un equilibrio tra produzione, disponibilità delle scorte e andamento delle vendite. «Si tratta di una decisione collettiva volta a riequilibrare progressivamente gli stock, salvaguardando al tempo stesso la sostenibilità economica del vigneto e il mantenimento dei loro elevati standard qualitativi», era stata la spiegazione.

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Export in crescita, Francia ancora debole

Il quadro commerciale resta infatti uno degli elementi che hanno pesato sulla definizione della resa. Le spedizioni di Champagne nel 2025 si sono fermate a 266 milioni di bottiglie, contro i 271 milioni dell'anno precedente. Nei primi sei mesi del 2026 il mercato ha mostrato invece qualche segnale di recupero: a fine giugno le spedizioni avevano raggiunto 107,1 milioni di bottiglie, con una crescita dell'1,2%.

Nei primi sei mesi del 2026 l'export di Champagne è cresciuto dell'1,2%

L'incremento è stato sostenuto soprattutto dall'export, mentre il mercato francese ha continuato a registrare una dinamica più debole. La riduzione della resa va quindi letta anche alla luce della necessità di contenere progressivamente le scorte, che rimangono elevate, senza compromettere l'equilibrio economico delle aziende.

Una vendemmia che mette alla prova il modello della Champagne