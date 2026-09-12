“Significa fare cultura. Le cantine aperte sono il primo modo per far capire che cosa c’è dietro a un vino. Noi siamo produttori di vino e dovremmo essere anche produttori e diffusori della nostra cultura, prima di tutto della cultura del vino. Qualunque forma di avvicinamento o di primo contatto con un possibile cliente fa bene: ogni seme di cultura lasciato può fiorire e portare ad altro. Vogliamo far capire che questo è un territorio aperto, che ha voglia di farsi scoprire e conoscere. Non potendo uscire in termini di volume di produzione, far arrivare direttamente il consumatore qui è una soluzione intelligente”