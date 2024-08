Moscato di Scanzo Docg, nuovo riconoscimento ai The Wine Hunter Award: è Gold Medal

Trionfo internazionale per il Moscato di Scanzo Docg. Dopo il successo a Decanter, l'annata 2018 conquista anche la Gold Medal ai The WineHunter Award. Un riconoscimento che consacra questo vino come uno dei migliori al mondo. Intanto, si avvicina la Festa del Moscato di Scanzo, dal 5 all'8 settembre, dove si potrà degustare in anteprima l'annata 2019, mentre le 2017 e 2018 sono in esaurimento.

Il Moscato di Scanzo Docg Pagnoncelli premiato ai The WineHunter Awards

Villa Pagnoncelli, storica dimora bergamasca a Scanzorosciate (Bg), apre le porte a un ricco calendario di eventi per tutto il mese di settembre. Tra degustazioni di Moscato di Scanzo, visite guidate, spettacoli teatrali e presentazioni di libri, c'è davvero l'imbarazzo della scelta per gli appassionati di cultura, enogastronomia e storia.

La villa, con i suoi affreschi settecenteschi e i preziosi arredi, farà da cornice a una serie di appuntamenti che spaziano dalle degustazioni di vini locali agli spettacoli teatrali più innovativi. Il tutto in un'atmosfera intima e accogliente, che permetterà ai visitatori di immergersi completamente nell'atmosfera della dimora storica.

Per gli amanti del vino, saranno organizzati numerosi aperitivi e degustazioni guidate, con la possibilità di assaggiare il pregiato Moscato di Scanzo prodotto dalla famiglia Pagnoncelli. Non mancheranno le visite guidate alla villa, che permetteranno ai partecipanti di scoprire i segreti di questa dimora storica e di ammirare i suoi splendidi affreschi.

Oltre alle degustazioni e alle visite guidate, Villa Pagnoncelli ospiterà anche una serie di eventi culturali, come lo spettacolo teatrale "Ora Felice", che affronta il tema del cambiamento e della ricerca della felicità. Per i più piccoli, è prevista la presentazione del libro "Ribelli Football Club", una storia avvincente che racconta di coraggio e di resistenza.

Villa Pagnoncelli si conferma un luogo ideale per scoprire il territorio di Scanzorosciate e le sue tradizioni. Grazie al ricco calendario di eventi, la villa diventa un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano trascorrere un pomeriggio o una serata all'insegna della cultura e del buon gusto.

