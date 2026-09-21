A 31 anni Camilla De Paolis è la nuova direttrice generale di Onav - Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino. Enologa e PhD in Scienze Viticole ed Enologiche, De Paolis assume l'incarico nell'anno in cui l'associazione celebra i 75 anni dalla fondazione, avvenuta ad Asti nel 1951. La nomina porta alla guida dell'organizzazione un profilo maturato tra ricerca scientifica, università e produzione, in un momento di cambiamento per il settore vitivinicolo e per il modo in cui il vino viene studiato, raccontato e conosciuto. Onav è nata con l'obiettivo di formare assaggiatori e promuovere una cultura del vino fondata sulla conoscenza e sulla consapevolezza dell'assaggio. La nuova direzione si inserisce quindi nel percorso dell'associazione mantenendo il legame con la sua storia e guardando al ricambio generazionale.

Camilla De Paolis è la nuova Direttrice Generale di Onav

Onav, uno sguardo al futuro

Il presidente Onav Vito Intini collega la scelta della nuova direttrice generale alla volontà di rinnovare l'organizzazione attraverso competenze e nuove generazioni. «La decisione di affidare la direzione generale a Camilla De Paolis nasce dalla volontà di guardare al futuro con fiducia, valorizzando competenze, preparazione e nuove generazioni», commenta Intini. «Nel suo 75° anniversario, Onav continua così un percorso di evoluzione che proprio dalla sua storia trae la forza per rinnovarsi e guardare avanti». Il presidente sottolinea inoltre la responsabilità di creare spazio per nuove energie e nuovi punti di vista, affidando incarichi a professionisti con le competenze necessarie.

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