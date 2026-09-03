Il vino sta cambiando, e noi? È questa la domanda che sta alla base di Degu-stazioni, il neonato progetto che domenica 27 settembre porterà la cultura del vino in tre stazioni della Linea M5 della metropolitana di Milano. "Qualcosa di nuovo", come ha sottolineato Paolo Porfidio, fondatore di Somm is the Future e Head Sommelier dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano, che ha presentato il progetto questa mattina, proprio all'interno dello storico e prestigioso albergo meneghino.

Portare il vino di qualità in alcune stazioni della metropolitana, questo l'obiettivo di Degu-stazioni

Un itinerario sensoriale sulla linea lilla

L’idea nasce dalla volontà di portare il vino fuori dai contesti tradizionali e dentro uno dei luoghi simbolo della quotidianità milanese. Per un giorno, la M5 si trasformerà così in un vero e proprio itinerario sensoriale, con tre stazioni - San Siro Stadio, Garibaldi e Isola - a fare da tappe di un percorso tra cantine, produttori, sommelier e appassionati.«Non possiamo permetterci di rimanere fermi», è il punto di partenza di Porfidio. Degu-stazioni vuole essere qualcosa di più di una semplice degustazione: «Non vuole essere solo un evento, ma un segnale: il vino deve esserci, ma deve arrivare».

Paolo Porfidio, fondatore di Somm is the Future e Head Sommelier dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano

Un modo nuovo per mettere in relazione vino e città, creando un’esperienza che unisca scoperta, degustazione, esplorazione e connessione. Un progetto reso possibile dalla collaborazione con Metro 5, che ha visto nell’iniziativa un’occasione per aggiungere una nuova dimensione alla linea lilla. «M5 è un’infrastruttura innovativa - ha spiegato Diego Polotti, direttore tecnico di Metro 5 - e ci è venuto naturale dare un valore aggiunto a un sistema di trasporto fondamentale, perché il mezzo sia anche attrazione ed esperienza, tanto per il cittadino quanto per il turista». La M5 conta oggi 19 stazioni e circa 50 milioni di passeggeri all’anno: numeri che rendono evidente la portata dell’esperimento.

I giovani e un vino più inclusivo

Uno degli obiettivi dichiarati è quello di avvicinare il vino alle nuove generazioni, attraverso un linguaggio più diretto, accessibile ed esperienziale. Non è un caso che siano state previste tariffe agevolate per gli Under 30 e che una parte importante dell’esperienza sia affidata proprio alla capacità dei sommelier di raccontare il vino, oltre che di servirlo. Saranno oltre 50 i Somm Mentor coinvolti, provenienti da importanti realtà della ristorazione e dell’ospitalità italiana. Il loro compito sarà accompagnare i partecipanti tra le diverse degustazioni, aiutandoli a conoscere le produzioni, i territori e le storie delle aziende.

Un momento della presentazione di Degu-stazioni

Un approccio che ha trovato anche il sostegno di Joe Bastianich, presente questa mattina alla presentazione e tra i sostenitori del progetto. «Da newyorkese giro sempre in metro. L’idea di Paolo di portare il vino lì è un concetto di comunicazione moderna e nuova. È un momento difficile per il vino, i giovani ne consumano meno. Un’idea geniale». L’obiettivo, dunque, è anche quello di rendere il vino più inclusivo, avvicinandolo a un pubblico che spesso lo percepisce come distante o troppo legato a codici e contesti tradizionali.

Tutto il mondo del vino fa squadra

Degu-stazioni prova inoltre a mettere intorno allo stesso tavolo le diverse professionalità del settore. Al progetto partecipano infatti AIS, ASPI e FISAR, insieme ad Assoenologi. Una collaborazione pensata per superare le tradizionali divisioni associative e costruire un racconto comune. «Il futuro del vino non può essere raccontato per compartimenti separati - ha sottolineato Porfidio -: chi produce il vino, chi lo interpreta e chi lo porta al pubblico sono parti dello stesso racconto. Degu-stazioni vuole provare a creare proprio questo ponte». Saranno oltre 30 le cantine presenti, con etichette provenienti da tutta Italia. Tra queste Bastianich, G.D. Vajra, Hofstätter, Le Colture, Le Marchesine, Monsupello, Pasqua, Pietradolce, Ruffino, Tenuta Santa Caterina e Vite Colte, solo per citarne alcune.

Alcuni dei produttori che hanno partecipato alla presentazione di Degu-stazioni

Il progetto coinvolge quindi produttori, sommelier, enologi e operatori dell’ospitalità, con l’idea di mettere in contatto competenze diverse e, soprattutto, creare un dialogo diretto con il pubblico. Anche l’Excelsior Hotel Gallia ha scelto di sostenere l’iniziativa. «Lieto di poter essere parte e sostenitore di questa iniziativa - ha spiegato il General Manager Gianrico Esposito -. L’eccellenza delle nostre produzioni è uno dei motivi per cui l’ospitalità italiana è conosciuta nel mondo. Noi come albergo vogliamo sempre essere riferimento della comunità».

Tre stazioni, tre turni e nove assaggi

Il cuore dell’evento sarà distribuito tra San Siro Stadio, Garibaldi e Isola. A San Siro sarà allestito il cosiddetto “Salotto underground”, spazio dedicato ai contenuti live con talk, incontri con i produttori, blind tasting e degustazioni guidate. Gli argomenti spazieranno dalla mobilità urbana alla grande distribuzione, dalla ristorazione contemporanea alla sommellerie, fino al rapporto tra vino e cucina. Gli ospiti potranno muoversi liberamente tra le tre stazioni utilizzando la M5 e costruire il proprio percorso. L’acquisto del pass garantirà nove assaggi tra le oltre 30 cantine presenti. A ogni partecipante verranno inoltre consegnati il calice ufficiale in Tritan, materiale infrangibile, e il relativo porta-calice.

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La giornata sarà divisa in tre turni: dalle 12 alle 15, dalle 15 alle 18 e dalle 18 alle 21. Le degustazioni saranno riservate esclusivamente ai partecipanti accreditati e si svolgeranno nelle aree dedicate all’interno delle tre stazioni, senza coinvolgere gli spazi ordinariamente utilizzati dagli altri passeggeri. Il biglietto completo costa 42 euro, più le commissioni Eventbrite, e comprende il Pass Degu-stazioni e il biglietto giornaliero ATM. Per chi è già in possesso di un abbonamento o di un valido titolo di viaggio è disponibile il solo Pass Degu-stazioni al costo di 32 euro. Per gli Under 30 le tariffe scendono rispettivamente a 36 euro per il biglietto completo e 25 euro per il solo pass, sempre più commissioni.

Una guida per il futuro