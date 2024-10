Il caffè pronto a conquistare l'autunno con i profumi e i sapori di stagione

Con l'arrivo dell'autunno, la malinconia delle giornate più corte e fredde può essere combattuta con una semplice ma efficace soluzione: una buona tazza di caffè. Questa bevanda, simbolo di convivialità e tradizione, diventa ancora più protagonista durante la stagione autunnale, non solo nella sua classica forma di espresso, ma anche attraverso versioni innovative che combinano sapori stagionali. Negli ultimi anni, il caffè ha dimostrato la sua versatilità, adattandosi ai trend gastronomici globali e mantenendo un forte legame con la cultura italiana.

Caffè, il mercato in in Italia

L'Italia, patria del caffè espresso, continua a essere uno dei maggiori consumatori di caffè al mondo. Secondo dati forniti dall'Istituto Espresso Italiano (Iei), ogni anno in Italia si consumano circa 6 miliardi di tazzine di caffè. Il settore vale complessivamente oltre 5 miliardi di euro, con una rete capillare di circa 150.000 esercizi commerciali, tra bar e caffetterie, che ogni giorno servono milioni di italiani. L'industria del caffè rappresenta una componente fondamentale del made in Italy, non solo per il consumo interno, ma anche per l'export, con l'Italia che figura tra i principali esportatori mondiali di caffè torrefatto.

Il caffè rimane centrale nella cultura italiana

Nonostante l'influenza delle mode internazionali, come il crescente successo del caffè filtrato o del cold brew, il caffè espresso rimane il re indiscusso nel panorama italiano. Tuttavia, il crescente interesse per i specialty coffee e le ricette creative, soprattutto nel periodo autunnale, dimostra come il caffè possa evolvere senza perdere la sua identità culturale.

Caffè, tra impennata dei prezzi e sostenibilità

Secondo Luigi Morello, presidente dell'Istituto Nazionale Espresso Italiano (Iei), le imprese italiane stanno investendo per ridurre l'impatto ambientale, con il 54,6% di esse impegnate nella gestione sostenibile di risorse naturali e rifiuti. Nonostante i forti aumenti delle materie prime a causa di crisi climatiche, tensioni geopolitiche e inflazione, i bar italiani hanno contenuto l'aumento dei prezzi. Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe, ha evidenziato come i pubblici esercizi stiano assorbendo gran parte dei rincari, proteggendo i consumatori.

Il caffè, con un giro d'affari di 5 miliardi di euro all'anno, rimane centrale nella cultura italiana, nonostante la diminuzione delle importazioni e delle esportazioni di caffè verde. Il consumo quotidiano di 95 milioni di tazzine dimostra la passione degli italiani, mentre la qualità del prodotto italiano rimane apprezzata a livello mondiale.

Caffè, i trend dell'autunno

Secondo Michele Monzini, presidente del Consorzio promozione caffè, il caffè non è solo una bevanda, ma un vero e proprio universo di sapori e aromi in continua evoluzione: «Un grande merito va ai torrefattori italiani, che con la loro maestria riescono a esaltare la complessità della materia prima. Dopo un'estate in cui il caffè ha conquistato la mixology, ci aspettiamo che l'autunno sarà la stagione ideale per ricette creative e innovative che rendono omaggio alla tradizione italiana». Il processo di tostatura, che in Italia è elevato a vera e propria arte, rappresenta una fase cruciale per bilanciare elementi come dolcezza, acidità e corposità del caffè. Questo conferisce alla bevanda il suo carattere distintivo e permette di esplorare nuovi accostamenti, che enfatizzano la versatilità del prodotto, in particolare in abbinamento agli ingredienti tipici dell'autunno.

In estate il caffè ha conquistato la mixology

L'autunno è una stagione che evoca sapori caldi e avvolgenti, e il caffè si presta perfettamente a essere combinato con gli ingredienti tipici di questo periodo dell'anno. Tra le tendenze più diffuse, soprattutto grazie alla sua popolarità negli Stati Uniti, troviamo il binomio caffè-zucca. Il Pumpkin Spice Latte, arricchito con spezie come cannella, chiodi di garofano e cardamomo, ha ormai conquistato anche il mercato italiano, con una crescente domanda di cialde e capsule che riproducono questa ricetta iconica.

Oltre alla zucca, altri abbinamenti autunnali includono frutti come mele, castagne e nocciole, che conferiscono al caffè un tocco originale e ricercato. Le spezie, come la liquirizia, l'anice stellato e il sesamo nero, sono sempre più utilizzate per creare bevande che offrono un'esperienza gustativa intensa e sorprendente. In molte caffetterie italiane, il caffè viene servito con sciroppi preparati con questi ingredienti, che non solo migliorano la miscelazione, ma evocano anche i colori caldi e accesi dell'autunno, dalle sfumature rosse e marroni delle foglie, fino ai toni più scuri tipici di Halloween.

Caffè, le ricette di Francesco Sanapo

In questo contesto, Francesco Sanapo, pluripremiato barista e membro del Consorzio promozione caffè, ha creato alcune ricette esclusive per l'autunno, dove il caffè si fonde con ingredienti di stagione. Tra queste, un caffè all'aroma di sesamo nero, ideale per la notte di Halloween, una versione dal gusto di apple pie, perfetta per una colazione autunnale, e una ricetta che combina il profumo di castagne e rosmarino per un'esperienza intensa e avvolgente.

Caffè in autunno di Francesco Sanapo, castagne e rosmarino 1/3 Caffè in autunno di Francesco Sanapo, sesamo nero 2/3 Caffè in autunno di Francesco Sanapo, apple pie 3/3 Previous Next

Le creazioni di Sanapo - dal caffè con castagne e rosmarino a quello aromatizzato al sesamo nero, passando per l'apple pie - sono pensate per riscaldare le giornate fredde e grigie di questo periodo, confermando il caffè come il “comfort drink” per eccellenza. Di seguito, le ricette:



Inoltre, grazie alla crescente attenzione verso la qualità delle materie prime e la cura nella preparazione, queste ricette rappresentano un'evoluzione del classico espresso, pur rimanendo radicate nella tradizione italiana.