Caffè aromatizzato al sesamo nero di Francesco Sanapo

Questa ricetta esclusiva di Francesco Sanapo, barista pluripremiato, unisce sapori intensi e avvolgenti per offrire una bevanda autunnale unica. Il caffè espresso incontra lo sciroppo speziato a base di pasta di sesamo nero, cannella e cardamomo, creando una sinfonia di aromi inediti. L'aggiunta di panna montata e carbone vegetale o semi di sesamo tostati rende questa ricetta perfetta per celebrare l’autunno, combinando tradizione e innovazione in un’esperienza gustativa unica.

Preparazione 1 Preparare uno sciroppo sciogliendo lo zucchero nell’acqua in una casseruola aggiungendo le spezie e il sesamo nero. 2 Portare a ebollizione e mescolare per circa 15 minuti finché non avrà raggiunto una consistenza densa. 3 Unire solamente 25 g dello sciroppo ottenuto con il caffè espresso e il latte. Lo sciroppo avanzato servirà per altre preparazioni al bisogno. 4 Decorare con panna montata e con carbone vegetale o semi di sesamo nero tostati.

La ricetta di Sanapo è un viaggio nei sapori dell'autunno, in cui la ricchezza del sesamo nero si bilancia con le note speziate della cannella e del cardamomo. Lo sciroppo dolce e denso arricchisce il caffè con una profondità di gusto inaspettata, mentre la panna e il carbone vegetale donano un tocco visivo elegante e raffinato. È una bevanda che va oltre il semplice caffè, trasformandosi in un “comfort drink” capace di riscaldare le giornate fredde e grigie.