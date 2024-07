Molino Grassi: Napoletana e Senza Glutine farine ideali per tutti i tipi di pizza

Un pairing vincente quello tra le pizze con le farine di Molino Grassi e le birre di Haacht Brewery come dimostrato durante l'appuntamento di Tuttopizza, il grande salone internazionale di Napoli, alla sua settima edizione, dedicato al mondo pizza e ai suoi professionisti. Tanti gli speech, le dimostrazioni e gliospiti, tra cui Cristian Zaghini, Nicola Ascani e Diego Vitagliano, primo classificato 50 Top Pizza 2023 e brand ambassador Molino Grassi. A moderare i talk, Nerina Di Nunzio, esperta di enogastronomia e fondatrice di Food Confidential, che tra i tanti temi ha affrontato proprio quello di uno dei più classici abbinamenti: pizza e birra.

Le farine Napoletana e Senza Glutine di Molino Grassi

La Fiera è stata occasione di approfondimento sui prodotti firmati Molino Grassi dedicati al mondo pizzeria, capaci di rispondere concretamente alle esigenze del comparto: grande interesse per Napoletana e Senza Glutine, rivoluzionarie referenze frutto dell’esclusivo know how del Molino, pensate per la pizzeria di oggi e le diverse richieste di pubblico. Napoletana è una farina tipo 0 con germe di grano, ideata per la pizza partenopea dal caratteristico bordo rialzato, sempre più apprezzata e richiesta. Napoletana è disponibile in due versioni, Midi, adatta a corte/medie lievitazioni e impasti diretti; Extra, adatta a medie/lunghe lievitazioni e impasti indiretti.

Gluten Free è invece miscela perfetta per pizza napoletana destinata al pubblico che richiede gluten free. La sua caratteristica più innovativa sta nell’assenza di retrogusto amaro che caratterizza tanti mix senza glutine, cosa resa possibile dalla presenza di tapioca, psyllium, riso e inulina, e soprattutto miglio bruno integrale. Il grande plus di questa miscela è il fatto di non contenere farina deglutinata per creare una pseudo maglia glutinica, ma solamente ingredienti il più possibile naturali.

Molino Grassi

Via Emilia Ovest 347 - 43126 Parma

Tel 0521 662511