Succhi di mela come Grand Cru? Quelli di Thomas Kohl

Se nel campo della ristorazione l’eccellenza è data dalle stelle, nel settore del vino e dei succhi di frutta, tutto si basa sui punti. Negli ultimi anni i succhi di frutta sono diventati dei veri protagonisti, prendendo ampio spazio e una posizione di rilievo nell’ambito gastronomico, grazie alla loro versatilità, leggerezza e diventando l’eccellente alternativa analcolica al vino, dando vita, altresì, a delle vere degustazioni con “pairing” di altissimo livello.

I pregiati succhi di mela di montagna di Thomas Kohl. Foto: Facebook Thomas Kohl

Ed è proprio in Alto Adige, ad Auna di Sotto (Bz), un meraviglioso posticino sull’Altopiano del Renon, e definito il “paradiso dei meleti in fiore”, che viene prodotta l’eccellenza dei succhi di frutta, al punto tale che, il suo produttore si è guadagnato il titolo di “primo affinatore di succhi di mela in Italia”. Succhi di mela che non erano mai esistiti prima e tutto questo grazie alla genialità imprenditoriale di Thomas Kohl.

La storia dei succhi di frutta di Thomas Kohl

Sono passati oltre trenta anni da quando Thomas Kohl, innamorato della frutticoltura, finiti gli studi e dopo aver girato il mondo decide di rientrare in Italia e con suo padre pianta i primi alberi di mele nel maso frutticolo Troidner sul Renon, in quel territorio ed a quell’altezza dove nessuno credeva che potessero crescere mele. Sono passati anni da quando Thomas studia nelle vallate sottostanti il binomio “vigna e vini”, capendo che l’approccio alle uve e alle mele è simile.

E da lì tutto parte, tutto inizia a prendere vita: Kohl prende in mano il maso, con l’obiettivo ben preciso di creare qualcosa di diverso e di speciale, non con mele qualsiasi, ma con mele ufficialmente “di montagna”, poste ad un’altezza sopra i 900 metri, dove attecchiscono magnificamente, grazie all’esposizione intensiva al sole ed al vento fresco, che scende alla sera dalle cime delle montagne.

Thomas Kohl. Foto: Facebook Thomas Kohl

Nei suoi 8 ettari di terreno a 1000 metri di altezza, la raccolta avviene nel periodo fra agosto e settembre, a seconda della varietà e dell’esposizione al sole, ovviamente, come spiega lo stesso Kohl, singolarmente ed a mano e riposte nelle ceste prima di arrivare alla pressa. Ed è qui che rientra in campo Kohl con i suoi studi e la sua ricerca: dalla varietà di mela che si presta ad un processo di pressatura in purezza, al rifiuto totale di additivi e zuccheri aggiunti, alla composizione migliore per le cuvèes. Thomas sperimenta, mescola, degusta, dando vita a dei prodotti di altissimo livello, qualità eccelsa, unici nel loro genere e 100% naturali.

Le linee di succhi di Thomas Kohl

Nascono, così, tre linee, studiate accuratamente con i migliori abbinamenti culinari:

Linea gourmet

Purezza, precisione, perfezione. Succhi di mela di montagna monovarietali e in purezza, creati da sei varietà di mela diverse, con aromi, profumi, colori, ben distinguibili a seconda del tipo di mela, gusto ed aroma unico:

Rouge (dal colore rosso intenso, dagli aromi di ribes, ciliegia e rabarbaro, e dal gusto fresco, intenso e persistente, ideale come aperitivo, antipasti di pesce e piatti asiatici);

(dal colore rosso intenso, dagli aromi di ribes, ciliegia e rabarbaro, e dal gusto fresco, intenso e persistente, ideale come aperitivo, antipasti di pesce e piatti asiatici); Gravensteiner (tipica mela Altoatesina, dal colore giallo paglierino, aromi di fiori, note di limone, pompelmo e spezie, fresco e molto persistente, ideale con pesce crudo, frutti di mare, crostacei e vellutate);

(tipica mela Altoatesina, dal colore giallo paglierino, aromi di fiori, note di limone, pompelmo e spezie, fresco e molto persistente, ideale con pesce crudo, frutti di mare, crostacei e vellutate); Sonnenglanz “splendore del sole” (dal colore giallo luminoso ed intenso, note agrumate e di pino, al gusto è un mix fra fruttato e rinfrescante, ideale con insalate, pesce, carni bianche e formaggi delicati);

“splendore del sole” (dal colore giallo luminoso ed intenso, note agrumate e di pino, al gusto è un mix fra fruttato e rinfrescante, ideale con insalate, pesce, carni bianche e formaggi delicati); Rubinette (giallo paglierino con riflessi rosa, dai sentori olfattivi intensi, come frutta secca, mela cotogna, datteri, albicocca e vaniglia e dal gusto bello fresco, corposo e persistente, ideale con formaggi di capra , carne e verdure leggere);

(giallo paglierino con riflessi rosa, dai sentori olfattivi intensi, come frutta secca, mela cotogna, datteri, albicocca e vaniglia e dal gusto bello fresco, corposo e persistente, ideale con formaggi di capra , carne e verdure leggere); Pinova (giallo paglierino chiaro, con note di pesca bianca, uva bianca, note floreali e miele, dal gusto fresco e delicato, si abbina a pasta, carni bianche arrostite e formaggi stagionati);

(giallo paglierino chiaro, con note di pesca bianca, uva bianca, note floreali e miele, dal gusto fresco e delicato, si abbina a pasta, carni bianche arrostite e formaggi stagionati); Jonagold (giallo paglierino chiaro, con sentori di pera e noce, al gusto elegante, morbido, succoso, setoso e persistente, ideale con formaggi freschi, risotti, carni arrosto e dolci);

Linea cuvée

Una linea particolare, un’esperienza unica e sorprendente, dove il succo di mela di montagna incontra succhi di altri frutti, ortaggi, bacche, estratti di erba e fior;

Ribes nero (dal colore rosso quasi nero, un succo aspro, con una definita nota amara, trova il suo equilibrio fra la dolcezza della mela e l’acidità del ribes, fresco e persistente, ideale con speck, formaggio, salsiccia, pasta e carni alla griglia);

(dal colore rosso quasi nero, un succo aspro, con una definita nota amara, trova il suo equilibrio fra la dolcezza della mela e l’acidità del ribes, fresco e persistente, ideale con speck, formaggio, salsiccia, pasta e carni alla griglia); Mandarino (la mela del nord Italia abbraccia il mandarino di Sicilia, dando vita ad un succo fresco e persistente, dal meraviglioso equilibrio fra dolcezza e acidità, ideale con insalate, piatti vegetariani, molluschi e crostacei, pasticceria secca e lievitati);

(la mela del nord Italia abbraccia il mandarino di Sicilia, dando vita ad un succo fresco e persistente, dal meraviglioso equilibrio fra dolcezza e acidità, ideale con insalate, piatti vegetariani, molluschi e crostacei, pasticceria secca e lievitati); Albicocca (succo profumato ed intenso, ben equilibrato, fresco e vellutato, ideale con dolci, piatti a base di uova, soufflé’, cioccolato e formaggi dolci);

(succo profumato ed intenso, ben equilibrato, fresco e vellutato, ideale con dolci, piatti a base di uova, soufflé’, cioccolato e formaggi dolci); Menta (intrigante, fresco ed energizzante, seducente, conquista subito con il suo inconfondibile profumo delicato di menta rotundifolia, ideale con fingerfood, insalate estive e antipasti leggeri);

(intrigante, fresco ed energizzante, seducente, conquista subito con il suo inconfondibile profumo delicato di menta rotundifolia, ideale con fingerfood, insalate estive e antipasti leggeri); Ananas (emozionante e vivace, conquista per il suo mix fra la dolcezza della mela montagna e l’aroma esotico dell’ananas, ma ben equilibrato, perfetto con insalata di riso, verdure, piatti al curry, formaggi erborinati, lievitati e pancakes);

(emozionante e vivace, conquista per il suo mix fra la dolcezza della mela montagna e l’aroma esotico dell’ananas, ma ben equilibrato, perfetto con insalata di riso, verdure, piatti al curry, formaggi erborinati, lievitati e pancakes); Mirtillo selvatico (intrigante nel suo colore viola scuro, intensamente profumato, di carattere, vellutato, morbido e deciso, ideale con selvaggina, carni alla griglia, formaggi a pasta dura e dolci natalizi);

(intrigante nel suo colore viola scuro, intensamente profumato, di carattere, vellutato, morbido e deciso, ideale con selvaggina, carni alla griglia, formaggi a pasta dura e dolci natalizi); Luppolo (dal colore giallo paglierino intenso, al naso un mix elegante e particolare, dato dalla dolcezza della mela e dal contrasto aspro e speziato del luppolo, di carattere e corposità con un finale persistente, ideale con piatti saporiti, piccanti e grigliati, pizza, formaggi stagionati e dolci a base di caffè);

(dal colore giallo paglierino intenso, al naso un mix elegante e particolare, dato dalla dolcezza della mela e dal contrasto aspro e speziato del luppolo, di carattere e corposità con un finale persistente, ideale con piatti saporiti, piccanti e grigliati, pizza, formaggi stagionati e dolci a base di caffè); Pesca (brioso, intenso, note di fiori e aromi fruttati, maturo e rotondo, dolce e vellutato, perfetto con mousse al cioccolato, torte, strudel e formaggi a pasta dura);

(brioso, intenso, note di fiori e aromi fruttati, maturo e rotondo, dolce e vellutato, perfetto con mousse al cioccolato, torte, strudel e formaggi a pasta dura); Fiore di sambuco (dal colore giallo paglierino, fresco, gioioso, floreale, pieno, unico, complesso, dissetante, perfetto come aperitivo, pesce e verdurine gligliate, pasta con molluschi e crostacei, dolci al cucchiaio);

(dal colore giallo paglierino, fresco, gioioso, floreale, pieno, unico, complesso, dissetante, perfetto come aperitivo, pesce e verdurine gligliate, pasta con molluschi e crostacei, dolci al cucchiaio); Pera (dal colore giallo chiaro vellutato, aromatico, elegante, morbido e dolce, vellutato, rotondo, corposo e persistente, ideale con piatti piccanti, carni affumicate, formaggi saporiti e cioccolato);

(dal colore giallo chiaro vellutato, aromatico, elegante, morbido e dolce, vellutato, rotondo, corposo e persistente, ideale con piatti piccanti, carni affumicate, formaggi saporiti e cioccolato); Carota (dal colore arancione acceso, un mix particolare che dà vita ad un succo raffinato, con sfumature particolari, un contrasto ben bilanciato ed equilibrato, con sentori di terra e di noci, dolce ma allo stesso tempo leggermente acido e di bella persistenza, consigliato con pietanze asiatiche, piatti di pesce saporiti, risotti aromatici e formaggi);

(dal colore arancione acceso, un mix particolare che dà vita ad un succo raffinato, con sfumature particolari, un contrasto ben bilanciato ed equilibrato, con sentori di terra e di noci, dolce ma allo stesso tempo leggermente acido e di bella persistenza, consigliato con pietanze asiatiche, piatti di pesce saporiti, risotti aromatici e formaggi); Calidum (rosso rubino intenso, note olfattive intense, fruttato, speziato, dolce e corposo, mele e bacche di sambuco, con un tocco di anice stellato e cannella, da servire caldo è un vero gioiello che regala benessere al corpo, anima e spirito);

Linea Grand Cru

È con questa preziosa linea che Thomas Kohl dà vita a dei veri gioielli, dei veri capolavori: due succhi di mela di montagna di due varietà molto rare, storiche, straordinarie, dimenticate, quasi scomparse, ma grazie a lui tornate in auge. Tutto è studiato nei minimi particolari e dettagli anche nel Design, dalla bottiglia in formato Magnum al packaging raffinato ed elegante.

Anasrenette (fresco, fruttato, vivace, frivolo, sensuale, giallo paglierino con delicati riflessi verdognoli, sentori olfattivi di ananas, agrumi e ribes, ideale come aperitivo, asparagi, risotti, carne alla griglia)

(fresco, fruttato, vivace, frivolo, sensuale, giallo paglierino con delicati riflessi verdognoli, sentori olfattivi di ananas, agrumi e ribes, ideale come aperitivo, asparagi, risotti, carne alla griglia) Wintercalville (prelibato, speziato ed aromatico, dal colore giallo dorato, con note di pesca bianca, susina gialla matura e miele, perfetto come aperitivo, piatti vegetariani, piatti di pasta, agnello e formaggio di capra).

La preparazione dei succhi di mela di Thomas Kohl. Foto: Facebook Thomas Kohl

Thomas Kohl, succhi da medaglia

Queste tre linee hanno fatto sì che Thomas Kohl non solo sia diventato famoso in gran parte del mondo, non solo si è guadagnato il titolo di “primo affinatore di succhi di mela in Italia”, ma hanno veramente attirato l’attenzione internazionale, guadagnando 4 ori, 2 argenti e 2 bronzi alla fiera “Mostbarkeiten” in Carinzia e, nel 2019, aggiudicandosi il rinomato “Nationensieger”, decretando l’Azienda Kohl la migliore fra tutte le aziende italiane del settore, mentre il succo “Pinova” è stato identificato come migliore succo d’Italia. Tantissimi riconoscimenti e premi: nel 2011 per l’ottimo lavoro svolto nell’ambito del Marketing “Premio Economia Alto Adige”, miglior packaging per le box deI Gran Cru nella categoria “Design di prodotto”, fino al premio piu’ significativo e importante a livello europeo nel settore dei succhi, assegnato ogni anno in Austria, ossia, “Die Goldene Birne” la Pera d’Oro, nel 2018.

I meleti in fiore di Thomas Kohl. Foto: Facebook Thomas Kohl

I riconoscimenti sono il risultato del duro lavoro di studio, ricerca e costanza, di un’attenta coltivazione, meticolosa e scrupolosa lavorazione e tanta creatività, in quanto, Kohl , considerato un vero pioniere nell’abbinamento fra i succhi e le varie pietanze, ha dato vita a «un’esperienza incredibile, coinvolgente, un viaggio sensoriale unico fra aromi e gusto», che può essere una valida, anzi , validissima ed eccellente alternativa alle bevande alcoliche.