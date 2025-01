Orecchiette “Haccp”: corso di sicurezza alimentare per le pastaie di Bari Vecchia

Dopo settimane di polemiche, proteste e persino scioperi, si apre un nuovo capitolo nella vicenda delle pastaie di Bari Vecchia, protagoniste della cosiddetta “guerra delle orecchiette”. Giovedì 9 gennaio, infatti, prende il via un corso gratuito sulla sicurezza alimentare, destinato a quelle donne che, con le loro mani esperte, producono e vendono le celebri paste nei vicoli del centro storico barese. Organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni di categoria Confartigianato e Cna, il corso mira a fornire alle pastaie la certificazione Haccp, necessaria per conformarsi agli standard igienico-sanitari richiesti dalla normativa vigente.

“Guerra delle orecchiette”: si fa un passo avanti

Comune di Bari: «Prosegue il percorso di regolarizzazione delle pastaie»

L'iniziativa, che si terrà negli spazi di Porta Futuro e avrà una durata di quattro ore, si concentrerà su temi fondamentali per garantire una produzione sicura e di qualità. Le lezioni copriranno argomenti come la normativa sulla sicurezza alimentare, la gestione delle contaminazioni, la conservazione degli alimenti e l'igiene dei prodotti e del personale. Inoltre, verranno illustrate le procedure di pulizia e sanificazione, le pratiche di autocontrollo e, naturalmente, l'importanza della rintracciabilità degli alimenti. Tutti aspetti essenziali per permettere alle pastaie di adeguarsi ai requisiti necessari per diventare Operatrici per la somministrazione di alimenti (Osa).

«Prosegue il percorso di emersione e regolarizzazione delle pastaie di Bari vecchia - ha dichiarato l'assessore comunale allo Sviluppo locale, Pietro Petruzzelli, sottolineando l'impegno dell'amministrazione nel valorizzare una tradizione culinaria che rappresenta un elemento identitario della città. «Per promuovere e tutelare l'antica arte delle orecchiette fatte in casa, è necessario che siano garantite procedure corrette di produzione a tutela dei consumatori e della sicurezza alimentare» ha aggiunto.

Perché è scoppiata la "guerra delle orecchiette"?

Ricordiamo che la “guerra delle orecchiette” si è aperta dopo i servizi di “Mi manda Rai 3”, che hanno acceso i riflettori sulle pastaie di Bari vecchia, accusate addirittura di evasione fiscale per la vendita informale delle loro orecchiette. Una polemica che ha fatto molto rumore, ma che rischia di mettere in secondo piano il valore autentico di questa tradizione secolare. Le orecchiette, infatti, non sono solo un prodotto gastronomico, ma una testimonianza vivente della cultura e dell'identità del capoluogo pugliese, tramandata di generazione in generazione.

La “guerra delle orecchiette” è scoppiata dopo i servizi di Rai 3

Le immagini delle donne che, con gesti sapienti, modellano la pasta davanti alle loro case, hanno un fascino che va oltre la semplice vendita: raccontano infatti storie di ospitalità, di legami con il territorio e di un sapere antico che continua a vivere nelle strade di Bari vecchia. La sfida, quindi, sarà trovare il giusto equilibrio: regolamentare la produzione senza soffocare la tradizione. Un percorso che, se affrontato con attenzione, potrà trasformare queste artigiane del gusto in ambasciatrici di una cultura che merita di essere tutelata e valorizzata, senza perdere la sua autenticità.